Panikattacken, Schlaflosigkeit: Ex-Bundestrainerin spricht über schlimme Zeit!

Frankfurt am Main - Mit der endgültigen Trennung von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) fand die Hängepartie um den Trainerposten bei der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft Anfang November endlich ein Ende. Nun spricht "MVT" erstmals seit ihrer Entlassung über die auch für sie persönlich sehr schwierige Zeit.

Machte nach dem frühen WM-Aus eine schwere Zeit durch: Ex-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55). © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Ihr sei es schon vor der WM nicht gut gegangen, erklärte die Ex-Bundestrainerin im Interview mit dem ZDF, die sich Anfang September auf unbestimmte Zeit krankgemeldet hatte.



Doch nach der verpatzten Weltmeisterschaft habe es dann richtig angefangen zu rattern, sie habe sich "kaputt, einsam und müde" gefühlt.

Voss-Tecklenburg habe sich selbst gefragt, ob sie noch die Richtige für den Posten als Bundestrainerin sei, "als Trainerin, als Person, als Mensch."

Zwar habe sie sich letztendlich dazu entschieden, weiterzumachen und auch versucht, das Team aufzurichten. Doch mit der Zeit seien die Ängste und Unsicherheiten in ihr immer stärker geworden - mithilfe ihres Mannes habe sie festgestellt, dass sie auch aufgrund der Kritik an ihrer Person mental "echt Mühe" hatte.

"Ich bin dann quasi komplett zusammengebrochen", schilderte die 125-malige Nationalspielerin ihre schlimmste Zeit. Sie habe an Panikattacken, Schlaflosigkeit und einem Druckgefühl in der Brust gelitten, sei nur am Weinen gewesen.