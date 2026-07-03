Offiziell! Julian Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück, DFB klopft bei Jürgen Klopp an

Frankfurt am Main - Der große Personalknall ist perfekt und offiziell: Julian Nagelsmann (38) tritt als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft zurück. Zudem sucht der DFB nun Gespräche mit Jürgen Klopp (59). Das bestätigte der Verband am Freitag selbst.

Julian Nagelsmann (38) ist als Trainer der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten. © Federico Gambarini/dpa

Nagelsmann fällte die Entscheidung bereits vor dem Krisengespräch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag in Frankfurt am Main.

"Julian Nagelsmann hatte bereits am Vortag in einem vertraulichen Gespräch mit der Verbandsspitze darum gebeten, ihn nach dem enttäuschenden Verlauf der WM von seinen Aufgaben zu entbinden. Diesem Wunsch wurde nunmehr seitens der Gesellschaftervertreter und des Aufsichtsrates entsprochen", so der Verband am Freitag.

Er kam seiner Entlassung zuvor.

Beim Krisengipfel hatten Nagelsmann und die Bosse um Sportdirektor Rudi Völler (66), Präsident Bernd Neuendorf (64), Vizepräsident Hans-Joachim Watzke (67) und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig (63) rund drei Stunden gesprochen.

Auch für Rettig wird es nicht weitergehen. "Darüber hinaus hat während der heutigen Sitzung der Gesellschaftervertreter und des Aufsichtsrates Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig erklärt, dass er seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern wird. Hierüber hatte er den DFB-Präsidenten bereits vor Beginn der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft informiert", hieß es im Statement des Verbands.

Julian Nagelsmann selbst sagte zu seinem Aus: "Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Mein oberstes Ziel war immer der Erfolg der Mannschaft. Sie hat nach so einer herben Enttäuschung die Chance auf einen unbelasteten Neuanfang verdient."

Noch kurz nach der Niederlage gegen Paraguay hatte der 38-Jährige öffentlich betont, dass er keiner sei, der weglaufen würde, sondern gern weiterhin Bundestrainer bleiben wolle. Daraus wird nun allerdings nichts.