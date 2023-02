Pechsträhne setzt sich fort: Deutschem Nationalspieler droht Saisonaus!

Lissabon - Die nächste Hiobsbotschaft für Julian Draxler (29)! Der Weltmeister von 2014 wird Benfica Lissabon wegen einer Operation am linken Knöchel mehrere Monate fehlen.

Im vergangenen Sommer wechselte Julian Draxler (29, M.) leihweise von PSG zu Benfica Lissabon. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Das gab der portugiesische Rekordmeister am Freitag auf seiner Homepage bekannt.

Über die genaue Ausfallzeit machten die "Adler" keine Angaben, allerdings berichtete die Tageszeitung Record, dass der Eingriff für den 58-fachen deutschen Nationalspieler mit dem Saisonaus einhergeht.

Damit dürfte auch das Kapitel auf der iberischen Halbinsel für den kreativen Feingeist beendet sein, denn Draxler ist nur noch bis zum Sommer von PSG an Benfica ausgeliehen. Eine Kaufoption besteht dem Vernehmen nach nicht.

Ohnehin wäre fraglich, ob der Spitzenklub eine solche ziehen würde, denn so richtig in Schwung kam der langjährige Bundesliga-Profi seit seiner Ankunft nie.

Zwar führen die Hauptstädter unter der Leitung des deutschen Trainers Roger Schmidt (55) die Tabelle der Primeira Liga nach 21 Spieltagen relativ souverän an, der gebürtige Gladbecker steuerte in zehn Einsätzen aber lediglich ein Tor bei und stand darüber hinaus nur dreimal von Beginn an auf dem Rasen.

Dabei plagten den Offensiv-Akteur aus der Schalker Knappenschmiede immer wieder kleinere Verletzungssorgen.