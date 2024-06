"Sehr enttäuschend": Marc-André ter Stegen wieder nur Nummer 2! Jetzt kommt der Frust

Herzogenaurach - Als Sportler möchte man vor allem eines: Spielen. Besonders, wenn man sich in einem internationalen Turnier für sein Land beweisen kann. Marc-André ter Stegen (32) durfte diesen Traum kurz träumen – sitzt aber schon wieder nur auf der Bank.

Hat schon wieder das Nachsehen: Marc-André ter Stegen (32) wäre gern die Nummer 1 im DFB-Kasten geblieben. © Ina FASSBENDER/AFP

"Es ist keine angenehme Situation. Aber der Trainer hat die Entscheidung getroffen, die akzeptiere ich, auch wenn ich nicht der gleichen Meinung bin", so der Torhüter am Dienstag im Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft.

Man sollte meinen, als jahrelanger Stammkeeper des FC Barcelona und einem monatelang verletzten Kasten-Konkurrenten ist man so gut wie gesetzt als Nummer 1 im Tor.

Doch gegen einen Manuel Neuer (38, FC Bayern München) reicht das in der deutschen Nationalmannschaft wohl am Ende dann doch nicht ganz aus. Dieser hatte am Montagabend beim EM-Vorbereitungsspiel gegen die Ukraine (0:0) nach 18 Monaten sein Comeback im DFB-Trikot gefeiert.

Das Verhältnis zwischen den beiden sei gut, Neuer zeige Verständnis für ter Stegens Enttäuschung und auch er selbst hege keinen Groll gegen die neue Nummer 1: "Es hat auf persönlicher Ebene nichts mit ihm (Neuer) zu tun. Wir haben ein gutes Verhältnis. Auch wenn wir um das gleiche Ziel kämpfen, heißt es nicht, dass ich ihn nicht mögen würde."

So sei nun einmal die Entscheidung von Julian Nagelsmann (36) gewesen. "Ich habe es zum Bundestrainer gesagt, das eine ist das Sportliche, das andere ist das Menschliche. Ich möchte, dass sich alle auf mich verlassen können", so der Ersatz-Schlussmann.