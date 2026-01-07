Trainingslager abgebrochen! Nächster Verletzungsschock für DFB-Keeper ter Stegen
Jeddah (Saudi-Arabien) - Was für ein unfassbares Pech für Marc-André ter Stegen (33)! Nur wenige Wochen nach seinem Comeback hat sich der deutsche Nationaltorwart offenbar schon wieder verletzt. Er reiste vorzeitig aus dem Trainingslager des FC Barcelona in Saudi-Arabien ab.
Die Blaugrana weilen derzeit in Jeddah, um sich auf die in Saudi-Arabien ausgetragene Supercopa vorzubereiten, doch ter Stegen wird bei dem Mini-Turnier nicht dabei sein.
Wie die spanische Zeitung Sport berichtete, brach der Deutsche das Training am Dienstagnachmittag rund 25 Minuten vor dem Ende verletzt ab, wenig später bestätigte Barça, dass ter Stegen aus Jeddah abgereist sei.
"Ter Stegen verlässt das Trainingslager der Barça-Mannschaft in Saudi-Arabien, um sich in Barcelona medizinischen Tests zu unterziehen", schrieben die Katalanen in einer Vereinsmitteilung.
Der FCB reagierte prompt und nominierte Nachwuchs-Keeper Diego Kochen (19) nach, der am Mittwoch zum Team stoßen soll.
Für ter Stegen ist es der nächste heftige Rückschlag auf dem Weg zur WM 2026, seinem ersten Turnier, das er eigentlich als Nummer 1 bestreiten sollte.
Marc-André ter Stegen braucht Spielpraxis
Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer hatte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) eigentlich auf ter Stegen als Stammkeeper festgelegt, doch seither bestritt der 33-Jährige kaum noch Spiele: Im Herbst 2024 zog er sich einen Riss der Patellasehne zu und fiel beinahe die gesamte restliche Saison aus, vor der laufenden Spielzeit musste er sich einer Rücken-Operation unterziehen, die eine mehrmonatige Pause erforderte.
Zudem degradierte ihn Barça-Trainer Hansi Flick (60) zwischenzeitlich zur Nummer drei, nach seinem Comeback im Dezember erhielt er lediglich einen Einsatz im Pokal.
Entsprechend muss sich ter Stegen jetzt um Spielpraxis kümmern, um doch noch am derzeitigen DFB-Keeper Oliver Baumann (35) vorbeizukommen - soll deshalb mit einem Wechsel zum FC Girona liebäugeln.
Fällt er nun wieder längerfristig aus, dürfte sich der Transfer allerdings erledigt haben - und damit auch ter Stegens Chancen auf ein Turnier im Tor der deutschen Nationalmannschaft ...
Titelfoto: Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire/dpa