Trainingslager abgebrochen! Nächster Verletzungsschock für DFB-Keeper ter Stegen

Jeddah (Saudi-Arabien) - Was für ein unfassbares Pech für Marc-André ter Stegen (33)! Nur wenige Wochen nach seinem Comeback hat sich der deutsche Nationaltorwart offenbar schon wieder verletzt. Er reiste vorzeitig aus dem Trainingslager des FC Barcelona in Saudi-Arabien ab.

Marc-André ter Stegen (33, r.) musste das Trainingslager des FC Barcelona in Saudi-Arabien vorzeitig abbrechen, um sich einer Untersuchung zu unterziehen. © Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire/dpa

Die Blaugrana weilen derzeit in Jeddah, um sich auf die in Saudi-Arabien ausgetragene Supercopa vorzubereiten, doch ter Stegen wird bei dem Mini-Turnier nicht dabei sein.

Wie die spanische Zeitung Sport berichtete, brach der Deutsche das Training am Dienstagnachmittag rund 25 Minuten vor dem Ende verletzt ab, wenig später bestätigte Barça, dass ter Stegen aus Jeddah abgereist sei.

"Ter Stegen verlässt das Trainingslager der Barça-Mannschaft in Saudi-Arabien, um sich in Barcelona medizinischen Tests zu unterziehen", schrieben die Katalanen in einer Vereinsmitteilung.

Der FCB reagierte prompt und nominierte Nachwuchs-Keeper Diego Kochen (19) nach, der am Mittwoch zum Team stoßen soll.

Für ter Stegen ist es der nächste heftige Rückschlag auf dem Weg zur WM 2026, seinem ersten Turnier, das er eigentlich als Nummer 1 bestreiten sollte.