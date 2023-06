Finaltag der Amateure im Liveticker: Überraschung in Berlin, vier Tore in Jena zur Pause!

Oberligist TUS Makkabi, an diesem Tag - so kurios es klingen mag - Favorit, liegt zurück!

Ein wenig Angeberwissen, da der erste Torhunger gestillt scheint: Luckenwalde-Keeper André Thoms soll der wohl älteste Spieler in allen Regionalligen sein.

Auch in Thüringen geht der Favorit früh in Führung. Kapitän Bastian Striegel köpft nach einer Ecke ein.

Der Favorit führt nach drei Minuten. Der Hallesche FC markiert in Person von Erich Berko das 1:0 gegen Fünftligist Wernigerode.

Los geht der lange Pokal-Nachmittag! In acht Landesverbänden erfolgt der Anpfiff.

In Berlin wird vor Spielbeginn eine Minute innegehalten für den 15-jährigen Berliner Jugendspieler Paul, der am Montag bei einem Jugendturnier in Frankfurt/Main ums Leben kam.

An der Aktion wollen sich auch alle anderen Standorte beteiligen. Ruhe in Frieden, Paul!