Elf Tote und ein Dutzend Verletzte bei Schießerei auf Fußballplatz

Salamanca (Mexiko) - Erschreckende Bluttat: Bei einer Schießerei auf einem Fußballplatz im mexikanischen Salamanca sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Personen wurden zudem verletzt.

Polizisten stehen am Tatort in der mexikanischen Stadt Salamanca. © X, Martha Berra

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge seien bislang unbekannte Täter am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in zwei Fahrzeugen zu der im Norden der Stadt gelegenen Anlage gefahren.

Unmittelbar nach ihrer Ankunft hätten sie demnach das Feuer auf die Anwesenden eröffnet, die sich auf dem Spielfeld befunden hätten. Insgesamt seien dabei mindestens hundert Schüsse abgegeben worden.

Wie die örtlichen Behörden mitteilten, seien zehn der Getroffenen noch am Tatort gestorben, ein weiteres Opfer später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Das Motiv der Schützen ist weiterhin unklar.