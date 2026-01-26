Elf Tote und ein Dutzend Verletzte bei Schießerei auf Fußballplatz
Salamanca (Mexiko) - Erschreckende Bluttat: Bei einer Schießerei auf einem Fußballplatz im mexikanischen Salamanca sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Personen wurden zudem verletzt.
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge seien bislang unbekannte Täter am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in zwei Fahrzeugen zu der im Norden der Stadt gelegenen Anlage gefahren.
Unmittelbar nach ihrer Ankunft hätten sie demnach das Feuer auf die Anwesenden eröffnet, die sich auf dem Spielfeld befunden hätten. Insgesamt seien dabei mindestens hundert Schüsse abgegeben worden.
Wie die örtlichen Behörden mitteilten, seien zehn der Getroffenen noch am Tatort gestorben, ein weiteres Opfer später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.
Das Motiv der Schützen ist weiterhin unklar.
Stadt reagiert bestürzt auf Horror-Tat
Die Schießerei steht jedoch im Zusammenhang mit mehreren ähnlichen Gewalttaten in der Gegend, hinter denen organisierte Banden vermutet werden.
In dem Gebiet, in welchem sich das Blutbad ereignete, kämpfen Kartelle um die Kontrolle über den Drogen- und illegalen Treibstoffhandel, gehen dabei äußerst skrupellos sowie brutal vor.
Vertreter der Stadtverwaltung zeigten sich nach dem Vorfall betroffen: "Salamanca spricht den Familien und Betroffenen der Ereignisse sein tiefstes Beileid aus und bekräftigt seine Unterstützung für sie sowie sein unermüdliches Engagement für die Sicherheit und den Frieden unserer Gemeinde", hieß es in einer Stellungnahme, worin man darüber hinaus betonte, dass man die Ereignisse der letzten Tage in der Stadt und im Bundesstaat aufs Schärfste verurteile.
Titelfoto: X, Martha Berra