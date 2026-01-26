 682

Elf Tote und ein Dutzend Verletzte bei Schießerei auf Fußballplatz

Bei einer Schießerei auf einem Fußballplatz im mexikanischen Salamanca sind elf Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Personen wurden zudem verletzt.

Von Ivan Simovic

Salamanca (Mexiko) - Erschreckende Bluttat: Bei einer Schießerei auf einem Fußballplatz im mexikanischen Salamanca sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Personen wurden zudem verletzt.

Polizisten stehen am Tatort in der mexikanischen Stadt Salamanca.
Polizisten stehen am Tatort in der mexikanischen Stadt Salamanca.  © X, Martha Berra

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge seien bislang unbekannte Täter am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in zwei Fahrzeugen zu der im Norden der Stadt gelegenen Anlage gefahren.

Unmittelbar nach ihrer Ankunft hätten sie demnach das Feuer auf die Anwesenden eröffnet, die sich auf dem Spielfeld befunden hätten. Insgesamt seien dabei mindestens hundert Schüsse abgegeben worden.

Wie die örtlichen Behörden mitteilten, seien zehn der Getroffenen noch am Tatort gestorben, ein weiteres Opfer später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Er spielte in der 2. Bundesliga: Ex-Fußballprofi Bartolović mit nur 49 Jahren gestorben
Fußball Er spielte in der 2. Bundesliga: Ex-Fußballprofi Bartolović mit nur 49 Jahren gestorben

Das Motiv der Schützen ist weiterhin unklar.

Stadt reagiert bestürzt auf Horror-Tat

Die Schießerei steht jedoch im Zusammenhang mit mehreren ähnlichen Gewalttaten in der Gegend, hinter denen organisierte Banden vermutet werden.

In dem Gebiet, in welchem sich das Blutbad ereignete, kämpfen Kartelle um die Kontrolle über den Drogen- und illegalen Treibstoffhandel, gehen dabei äußerst skrupellos sowie brutal vor.

Vertreter der Stadtverwaltung zeigten sich nach dem Vorfall betroffen: "Salamanca spricht den Familien und Betroffenen der Ereignisse sein tiefstes Beileid aus und bekräftigt seine Unterstützung für sie sowie sein unermüdliches Engagement für die Sicherheit und den Frieden unserer Gemeinde", hieß es in einer Stellungnahme, worin man darüber hinaus betonte, dass man die Ereignisse der letzten Tage in der Stadt und im Bundesstaat aufs Schärfste verurteile.

Titelfoto: X, Martha Berra

Mehr zum Thema Fußball: