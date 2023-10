Aufregung um Pro-Palästina-Post: Mainz wirft Spieler raus!

Erst vor wenigen Wochen wechselte Anwar El Ghazi (28) zum FSV Mainz 05, jetzt wurde er vom Verein suspendiert. © IMAGO / Revierfoto

"Der 1. FSV Mainz 05 stellt Anwar El Ghazi vom Trainings- und Spielbetrieb frei. Die Freistellung ist eine Reaktion auf einen mittlerweile gelöschten Social-Media-Post des 28-Jährigen von Sonntagabend", schrieb der Bundesligist am Dienstagabend auf seiner Homepage.

"In diesem hatte El Ghazi in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen, die für den Verein so nicht tolerierbar war. Der Freistellung voran ging ein ausführliches Gespräch zwischen Vorstand und Spieler", hieß es weiter.

"Mainz 05 respektiert, dass es unterschiedliche Perspektiven auf den seit Jahrzehnten währenden, komplexen Nahost-Konflikt gibt. Der Verein distanziert sich jedoch deutlich von den Inhalten des Posts, da dieser nicht mit den Werten unseres Klubs einhergeht."

Unter anderem hatte El Ghazi die Parole "From the river to the sea, Palestine will be free" geteilt, diesen hatte die Berliner Staatsanwaltschaft vergangene Woche als strafbar eingestuft, außerdem warf er Israel Genozid und die Verbreitung von Fehlinformationen mithilfe von KI-generierten Bildern vor.

Der zweimalige niederländische Nationalspieler war erst Ende September zum FSV Mainz gewechselt, nachdem sein Vertrag bei der PSV Eindhoven aufgelöst worden war. Seither kam er zu drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga, wo er eine Vorlage beisteuerte.

Ob es nun zu weiteren Einsätzen kommt, ist fraglich. Der 28-Jährige hat allerdings noch einen Vertrag bis 2025.