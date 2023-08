RTL krempelt Europapokal-Übertragung um und trennt sich von Kult-Moderator!

Nach zwei Jahren gehen RTL und Arnd Zeigler (58) wieder getrennte Wege. © Carmen Jaspersen/dpa

Gemeinsam mit Kollegin Anna Kraft (37) und Experte Ansgar Brinkmann (54) führte der Stadionsprecher des SV Werder Bremen in den vergangenen beiden Jahren durch die Show "Matchday".

Das Trio präsentierte dabei donnerstags auf dem Streamingdienst RTL+ ausgewählte Partien der Europa League und Europa Conference League aus dem Studio.

"Wir entwickeln unsere RTL+-Spieltagsshow 'Matchday' kontinuierlich weiter. In die kommende Saison starten wir daher in veränderter Besetzung", erklärte Sport-Ressortleiter Andreas von Thien (56) gegenüber der Bild-Zeitung. "Wir danken Arnd Zeigler für die sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren."

Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin benannte die Mediengruppe bislang nicht. Nur wenige Tage zuvor hatte der Privatsender auch die Trennung von Ex-Nationalspieler Karl-Heinz Riedle bekannt gegeben.

Der WM-Held von 1990 war zwei Jahre lang als Experte an der Seite von Lothar Matthäus (62) im Rahmen der Übertragung im Stadion aktiv.