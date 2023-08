Ein Weltmeister weniger: RTL-Experte legt das Mikro nieder!

Am 30. Juni brachte die Freundin des ehemaligen "Bachelorette"-Kandidaten Alexander Hindersmann (35) dann ihren Sohn zur Welt . Zum EL-Start am 21. September soll sie laut dem Bericht aber wieder durchs Programm führen. Zwischenzeitlich wurde sie von Florian König (55) vertreten.

Allerdings dürfen sich die Zuschauer auch auf eine Rückkehr freuen, denn Moderatorin Laura Papendick (34) plant offenbar ihr Kamera-Comeback, nachdem sie sich kurz vor den Finalspielen im Mai in die Babypause verabschiedet hatte.

Der Sport-Ressortleiter des Senders fügte demnach an: "Mit seinen sympathischen und eloquenten Analysen hat er die RTL-Übertragungen der UEFA Europa League und UEFA Conference League bereichert. Wir bleiben weiterhin eng verbunden und sind offen für weitere Einsätze."

"Wir danken Karl-Heinz Riedle für die tolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren", sagte Andreas von Thien (56) laut einem Bericht der Bild-Zeitung .

Lothar Matthäus (62, r.) wird die RTL-Zuschauer auch künftig mit seinem Fachwissen beglücken, während Moderatorin Laura Papendick (34) vor ihrer Rückkehr steht. © Axel Heimken/dpa

Das Medienunternehmen zeigt ausgewählte Partien der Wettbewerbe im Free-TV und darüber hinaus zahlreiche weitere Begegnungen über die hauseigene Streaming-Plattform RTL+.

An der Seite von Riedle brachte mit Lothar Matthäus (62) in der vergangenen Saison noch ein anderer Weltmeister von 1990 seine Expertise ein. Der deutsche Rekordnationalspieler wird dem Sender auch weiterhin in dieser Funktion erhalten bleiben.

In der anstehenden Spielzeit kämpfen Bayer 04 Leverkusen und der SC Freiburg um den Europa-League-Titel, während Eintracht Frankfurt Ende August noch in den Play-offs um die Qualifikation für die Conference League kämpft.