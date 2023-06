Ein fliegender Stuhl und wüste Beschimpfungen: Europa-League-Schiri bei Abreise attackiert!

Budapest (Ungarn) - Bedauernswerte Szenen am Budapester Flughafen! Schiedsrichter Anthony Taylor (44) wurde bei seiner Abreise nach dem Finale der Europa League zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom von Fans des italienischen Verlierers attackiert.

Anthony Taylor (44) debütierte 2010 als Premier-League-Schiedsrichter, seit 2013 ist er außerdem als offizieller FIFA-Referee aktiv. © ATTILA KISBENEDEK / AFP

In mehreren Netz-Videos ist zu sehen, wie der englische Referee am Donnerstag vor dem Rückflug nach Großbritannien mit seiner Familie durch die wütende Meute schreitet und dabei heftig beschimpft wird.

Offenbar hatten die Anhänger der "Giallorossi" den Unparteiischen kurz zuvor erkannt, woraufhin sie ihrer Wut über den verpassten EL-Sieg freien Lauf ließen.

Dabei warfen sie Getränke auf den 44-jährigen Briten, sogar ein Stuhl flog in seine Richtung. Außerdem ertönten Sprechchöre und Pfiffe gegen den Schiri. Die Polizei begleitete ihn schließlich in einen abgesicherten Bereich.

Taylor, der während des Endspiels am Mittwochabend satte 14 Gelbe Karten verteilte, hatte dem Traditionsklub aus der Serie A in der 82. Minute einen vermeintlichen Handelfmeter verwehrt. Die Römer unterlagen im Duell mit dem Rekordsieger aus Spanien am Ende mit 1:4 nach Elfmeterschießen.

Schon kurz nach der langwierigen Partie mit fast 150-minütiger Spielzeit verlor Roma-Kultcoach José Mourinho (60) die Fassung und beschimpfte den Referee in einem Parkhaus der Puskas-Arena als "verdammte Schande".