Opposition und Netz wüten: Bundesregierung verprasst über halbe Million Euro mit EM-Flügen!

Damit Bundeskanzler Olaf Scholz (66, M.) und Gattin Britta Ernst (63, r.) den 2:0-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Ungarn sehen konnten, fielen Kosten in Höhe von über 100.000 Euro an. © Federico Gambarini/dpa

Für satte 531.000 Euro gönnten sich der Bundeskanzler und mehrere Mitglieder seines Kabinetts insgesamt sechs Dienstreisen mit der Flugbereitschaft der deutschen Bundeswehr zu Partien der EM 2024, wie aus der Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Politikers Sören Pellmann (47) hervorgeht.

Demnach schlug der Flug von Berlin nach Stuttgart und zurück zum Gruppenspiel am 19. Juni zwischen der DFB-Elf und Ungarn mit 114.487,41 Euro am deftigsten zu Buche, andere Luxus-Exkursionen kosteten "nur" in etwa die Hälfte.

Vier der sechs Verbindungen orderte das Bundeskanzleramt, neben Scholz flogen auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD) oder Gesundheitsminister Karl Lauterbach (61, SPD) mit. Jeweils einen weiteren Flug veranlassten das Innenministerium sowie Außenministerin Annalena Baerbock (43, Die Grünen).

Bei der Opposition kam der teure Spaß gar nicht gut an: "Wer für sechs angebliche Dienstreisen Kosten von über einer halben Million Euro verursacht, ist entweder völlig verantwortungslos oder endgültig abgehoben", kritisierte Pellmann gegenüber der Welt.