Deutschland gegen Spanien im Liveticker: DFB-Elf bietet stark Paroli.

Stuttgart - Auf diesen Tag hat Fußball - Deutschland sehnsüchtig gewartet! Am heutigen Freitagabend trifft die Nationalmannschaft von Julian Nagelsmann im Viertelfinale der EM auf den haushohen Favoriten Spanien.

Um 18 Uhr ist Anpfiff in Stuttgart. Schaffen unsere Jungs den Sprung ins Halbfinale? TAG24 hält Euch im Liveticker auf dem Laufenden.

41. Minute: Toni Kroos ist heute bis in die Haarspitzen motiviert, er steigt gegen Olmo ein und ärgert sich, dass ihm die Szene abgepfiffen wird. Eine Gelbe gibt es nicht.

40. Minute: Aktuell eine hektische Phase, in der beide Teams das Spiel nicht so richtig beruhigen können. Schnelle Ballverluste entstehen. Noch fünf Minuten reguläre Spielzeit in der ersten Hälfte.