Deutschland gegen Spanien im Liveticker: Unfassbar! DFB-Elf bekommt klaren Handelfmeter nicht

Stuttgart - Auf diesen Tag hat Fußball - Deutschland sehnsüchtig gewartet! Am heutigen Freitagabend trifft die Nationalmannschaft von Julian Nagelsmann im Viertelfinale der EM auf den haushohen Favoriten Spanien.

Um 18 Uhr ist Anpfiff in Stuttgart. Schaffen unsere Jungs den Sprung ins Halbfinale? TAG24 hält Euch im Liveticker auf dem Laufenden.

107. Minute : Das darf nicht wahr sein! Diesen Elfmeter MUSS man geben! Der Ball fliegt ganz klar an die Hand von Cucurella. Es gibt den Strafstoß aber nach VAR-Prüfung nicht.

105. Minute : Jetzt ist Pause. Sofort sprinten die Physios auf den Platz. Waden werden geknetet, Elektrolyte gereicht. Gelingt hier noch einem der Lucky Punch oder gibt es tatsächlich Elfmeterschießen? In einer Viertelstunde wissen wir es.

105. Minute : Boooooar, bitter! Wirtz hat die Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss zischt am rechten Posten vorbei. Das war eine Millimeter-Sache.

104. Minute : Oyarzabal zieht mutig einfach mal ab, der Ball geht wirklich nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

102. Minute : Wechsel bei Deutschland. Fabian muss raus, Joselu, der in Stuttgart geboren wurde, kommt ins Spiel.

101 Minute : Musiala setzt sich auf links durch, doch statt zu flanken schießt er von links den spanischen Schlussmann an. Aber Deutschland ist jetzt in Sachen Offensive wieder mit dabei.

98. Minute : Jetzt fasst Wirtz sich ein Herz, setzt sich auf rechts durch, passt in den Sechzehner, doch dort kommt der Ball nicht beim Zielspieler an.

92. Minute : Schade! Das war geil gespielt. Füllkrug erobert den Ball, passt auf Wirtz, der spielt einen perfekten Ball in den Strafraum, doch da ist keiner, Spanien klärt. Es gibt Ecke. Aus der ergibt sich aber keine Torgefahr.

91. Minute : Olmo setzt sich gegen Kimmich durch, in der Mitte kann Ferran Torres den Ball nicht mehr richtig kontrollieren.

91. Minute: Erneuter Wechsel bei Deutschland. Julian Nagelsmann stellt doch die deutsche Viererkette wieder her und bringt Waldemar Anton in seinem VfB-Stadion für Havertz. Anton wird allerdings zum BVB wechseln.

90.+4: Abpfiff. Jetzt geht es gleich in der Verlängerung in Stuttgart.

90.+3 : Füllkrug steht wieder. Mit dem Ausgleich schaltet Spanien wieder in den Angriffsmodus. Davor haben sie nur noch verteidigt, das rächte sich mit dem deutschen Ausgleich.

90.+2 : Füllkrug liegt am Boden, das Spiel läuft weiter. Die Spanier denken gar nicht daran, den Ball ins Aus zu spielen.

89. Minute: Das ist sowas von verdient! Deutschland gleicht kurz vor Schluss zum 1:1 aus. Nach einem genialen Kopfball von Kimmich kommt Leverkusen-Star Florian Wirtz an den Ball und schiebt die Kugel per Aufsetzer an den linken Innenpfosten - Tor! Vier Minuten Nachspielzeit!