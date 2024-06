Deutschland gegen Ungarn: Kapitän Gündogan baut deutsche Führung aus!

Europameisterschaft 2024: In Stuttgart trifft die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Spiel der Gruppe A auf Ungarn. TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Ivan Simovic, Florian Mentele

Stuttgart - Heute steht das nächste Gruppenspiel für unsere Nationalmannschaft an! Nach dem furiosen 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland trifft die DFB-Elf im zweiten EM-Spiel auf Ungarn.

Der zweite Sieg im zweiten Spiel? Die deutsche Nationalelf freut sich über das 1:0 gegen Ungarn. © THOMAS KIENZLE / AFP Nach dem Traumstart ins Heimturnier will die Truppe von Chefcoach Julian Nagelsmann (36) in Stuttgart den nächsten Sieg in der Gruppe A einfahren, um sich so vorzeitig das Ticket für die K.o.-Phase sichern zu können. TAG24 hält Euch im Liveticker zum zweiten EM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft auf dem Laufenden.

81. Minute: Zunächst aber wieder die DFB-Elf: Führich hat auf der linken Seite viel Platz, sein Schlenzer geht aber deutlich am rechten Pfosten vorbei. 80. Minute: Bei der deutschen Mannschaft läuft die Kugel flüssig durch die Reihen, bei den Ungarn deutet sich ein spätes Aufbäumen im Moment nicht unbedingt an. Ein Treffer kann die Dynamik aber natürlich noch einmal auf den kopf stellen. 75. Minute: Nagelsmann hat erneut frische Kräfte gebracht, Chris Führich und Emre Can sind nun für Musiala und Andrich drauf. 74. Minute: Der EM-Gastgeber hat jetzt Oberwasser, der zweite Turniersieg scheint im Sack. Und die DFB-Elf geht sogar aufs Dritte: Leroy Sané prüft Gulacsi, der aber schnell abtaucht. 69. Minute: Beinahe der dritte Streich! Joshua Kimmich nimmt aus spitzen Winkel Maß, das Leder rauscht am langen Pfosten vorbei.

Ilkay Gündogan (l.) jubelt mit Antonio Rüdiger (M.) und Leroy Sané über den zweiten deutschen Treffer. © Federico Gambarini/dpa

Ilkay Gündogan baut die deutsche Führung aus!

67. Minute: TOOOOOOOOOR für Deutschland! Ilkay Gündogan stellt nach einer starken Kombination auf 2:0. Über Rüdiger und Kroos landet die Kugel bei Musiala, der Mittelstädt auf links bedient. Der Vizemeister legt in seinem Stuttgarter Wohnzimmer anschließend in die Mitte auf seinen Kapitän, der locker einschieben kann. 65. Minute: Julian Nagelsmann hat inzwischen übrigens zum ersten Mal reagiert und Leroy Sané und Niclas Füllkrug für Havertz und Wirtz gebracht. 62. Minute: Die ungarische Chance zeigt, dass Deutschland gut beraten wäre, den Sack hier irgendwann zuzumachen. Jamal Musiala - der bislang einzige EM-Akteur mit zwei Treffern auf dem Konto - will sein drittes Turniertor nachlegen, setzt einen Distanzschuss aber viel zu hoch an. 60. Minute: Auf der anderen Seite mal wieder die Ungarn! Barnabas Varga köpft das Leder nach einer Flanke von der linken Seite über die Latte, das war knapp!

Florian Wirtz (l.) im Duell mit Ungarns Milos Kerkez. Beide Mannschaften schenken sich wenig. © Marijan Murat/dpa

DFB-Team drückt weiter, Ungarn hält dagegen!

55. Minute: Gute Chance für Deutschland! Gündogan bringt den Ball in die Mitte, Gulacsi ist zur Stelle und wehrt ab. Dann versucht es Kroos mit dem Volley, doch ein Ungar wirft sich rein. 54. Minute: Wirtz sucht Havertz im Sechzehner, der vertändelt den Ball dann aber im Zweikampf. 51. Minute: Deutschland beginnt den zweiten Durchgang konzentriert, am Spiel hat sich bislang wenig geändert. Die DFB-Elf gibt den Ton an, aber es bleibt spannend. 47. Minute: Die folgende Standardsituation bringt nichts ein. 47. Minute: Rüdiger probiert es aus der Distanz, Orban klärt zur Ecke.

Die zweite Halbzeit zwischen Deutschland und Ungarn läuft!

46. Minute: Die Mannschaften sind wieder auf dem Platz, weiter geht's in Stuttgart! Tütet die deutsche Nationalmannschaft den zweien EM-Sieg ein?

Halbzeit: Starker Auftritt der deutschen Nationalmannschaft! Eigentlich sind die zweiten Spiele bei großen Turnieren traditionell ja nicht unbedingt die Paradedisziplin der DFB-Akteure, doch gegen Ungarn präsentiert die Nagelsmann-Truppe eine sehr reife Leistung und führt verdient mit 1:0. Vom Anpfiff weg hat der EM-Gastgeber die Herausforderung angenommen und sich hochkonzentriert ans Werk gemacht. Die Magyaren trauen sich auf der anderen Seite nur selten in die Offensive, wenn dann wird es aber zumeist auch gleich brandgefährlich. Insgesamt hält die Rossi-Elf tapfer dagegen - und das Spiel damit offen. Deutschland muss also fokussiert bleiben.

Deutschland im zweiten EM-Spiel gegen Ungarn auf der Siegerstraße

Halbzeit: Wenige Momente später schickt Referee Danny Makkiele beide Mannschaft in die Kabinen, Deutschland führt zur Pause mit 1:0! 45. Minute +2: Plötzlich ist der Ball im deutschen Tor, aber der Treffer zählt nicht! Manuel Neuer pariert einen Kopfball nach Freistoßflanke stark, den Abpraller köpft Sallai ein. Allerdings geht anschließend die Fahne hoch, der Ungar stand im Abseits.

Jamal Musiala verpasst den Doppelpack!

44. Minute: Fast das 2:0! Wirtz bedient Jamal Musiala, der ansatzlos abzieht. Der starke Abschluss knallt aber nur ans Außennetz. 44. Minute: Was auch für den viermaligen Weltmeister spricht: Die Ungarn können in den vergangenen Minuten kaum noch für Entlastung sorgen. 40. Minute: Das 2:0 liegt in der Luft! Der EM-Gastgeber hält die Zügel im Moment fest in der Hand und geht auf den zweiten Treffer. In der Box fehlt es aber noch am letzten Quäntchen Glück und Präzision. 37. Minute: Wieder versucht es Andrich nach einer zunächst abgewehrten Kroos-Ecke aus dem Rückraum, erneut ist aber ein Bein dazwischen. 34. Minute: Florian Wirtz zaubert in der Mitte auf engstem Raum, der finale Pass misslingt dann aber. 29. Minute: Seit dem Treffer ist hier Pfeffer in der Partie, die Rossi-Schützlinge drängen auf den Ausgleich, wodurch sich aber auch Lücken für das deutsche Team öffnen. 25. Minute: Glanztat von Manuel Neuer! Der DFB-Keeper entschärft einen stark getretenen Freistoß von Szoboszlai überragend und verhindert die schnelle Antwort der Ungarn.

Er besorgt den Dosenöffner! Jamal Musiala jubelt über den Treffer zum 1:0 gegen Ungarn. © Marijan Murat/dpa

Jamal Musiala bringt Deutschland in Front!

23. Minute: TOOOOOOR für Deutschland, die DFB-Elf geht mit 1:0 in Führung! Ein ganz kurioser Treffer. Gündogan wird von Musiala im Sechzehner bedient, fängt sich einen Rempler von Orban und fällt hin. Allerdings lösen Gulacsi und Bolla die Situation anschließend nicht auf, weshalb sich der DFB-Kpitän das Leder erneut schnappt und zu Musiala spitzelt. Der schiebt am Ende ein. 22. Minute: Deutschland tastet sich allerdings langsam aber sicher ran. An Kreativität magelt es im letzten Drittel nicht, dafür fehlt noch die Genauigkeit. 19. Minute: Schade! Die DFB-Elf kombiniert sich mit Tempo durch die ungarischen Reihen, die finale Vorlage von Havertz auf Gündogan gerät dann aber zu lang. Da war mehr drin! 15. Minute: Rüdiger wirft sich in einen Schuss von Sallai, da war die Nagelsmann-Truppe mal unaufmerksam und hat es den Magyaren zu leicht gemacht, auch wenn die Gefahr letztendlich gebändigt werden konnte.

Kai Havertz (r.) im Duell mit Leipzigs Willi Orban. © Tom Weller/dpa

Kai Havertz und Robert Andrich mit den ersten guten Chancen für Deutschland

12. Minute: Die Ecke sieht auch vielversprechend aus. Andrich probiert es volley, Bolla steht aber im Weg und klärt ins Toraus. 11. Minute: Toni Kroos bedient Havertz erneut lang, der Arsenal-Stürmer setzt sich dann robust gegen Orban durch, kann aber noch an einem sauberen Schuss gehindert werden - Ecke. 10. Minute: Die Anfangsphase deutet an, wie das Spiel aussehen könnte. Die Ungarn fackeln bei ihren Offensivbemühungen nicht lange, während die Nagelsmann-Truppe geduldig die Lücke im gegnerischen Bollwerk sucht. Der frühe Dosenöffner wie zuletzt gegen die Schotten blieb bislang aus. 6. Minute: Auf der anderen Seite bekommen die Magyaren eine Ecke, daraufhin wird es im zweiten Versuch auch direkt gefährlich. Am Ende kann blockt Andrich den Schuss von Bolla zur nächsten Ecke, die nichts einbringt. 5. Minute: Havertz erläuft einen langen Ball, zieht dann in die Mitte und verbucht den ersten deutschen Abschluss der Partie. Der gerät allerdings zu schwach und zentral. 2. Minute: Während die DFB-Elf sofort um Ballkontrolle bemüht ist, darf sich Manuel Neuer über einen Rekord freuen: Der deutsche Nationalkeeper ist mit seinem 17. EM-Einsatz mit Gianluigi Buffon gleichgezogen.

Das EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn hat begonnen!

1. Minute: Das zweite EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn läuft! Vor Anpfiff: Die Mannschaften stehen bereit und betreten nun den Rasen in Stuttgart, gleich rollt hier der Ball!

17.38 Uhr: Bilanz der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn

Deutschland gegen Ungarn ist ein Duell mit Tradition. Schon 37 Mal standen sich beide Nationalteams gegenüber. 13 Mal konnte die DFB-Auswahl den Platz als Sieger verlassen, es setzte allerdings auch schon zwölf Niederlagen bei ebenso vielen Unentschieden. Mehr Pleiten kassierte Deutschland nur gegen Brasilien, Italien, Frankreich und England. Auch die bislang letzte Partie im September 2022 ging an die Magyaren, die damals im Berliner Olympiastadion mit 1:0 gewannen. Zuvor errang die Rosse-Truppe noch drei Unentschieden, der letzte deutsche Sieg stammt aus dem Juni 2016 (2:0).

17.33 Uhr: Großer Fan-Marsch in Stuttgart

Vor der zweiten EM-Partie der DFB-Elf sind rund 5000 Menschen zur Stuttgarter MHP-Arena gelaufen. Auch ungarische Anhänger waren dabei mit am Start, laut Polizeiangaben blieb aber alles friedlich. Und die Stimmung war offenbar bereits hervorragend.

17.20 Uhr: Ungarn beginnt mit fünf Bundesliga-Profis gegen Deutschland

Werfen wir noch ein Blick auf die ungarische Nationalmannschaft. Marco Rossi schickt mit Peter Gulacsi, Willi Orban (beide RB Leipzig), Andras Schäder (Union Berlin), Marton Dardai (Hertha BSC) und Roland Sallai (SC Freiburg) fünf in Deutschland aktive Profis auf den Rasen, außerdem beginnt natürlich auch Star-Spieler Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool.

16.50 Uhr: So geht Deutschland in das zweite EM-Spiel gegen Ungarn

Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft ist da - bietet aber keine Überraschungen. Julian Nagelsmann schickt exakt dieselben elf Spieler erneut auf den Rasen, die im ersten Spiel über Schottland hinweggefegt sind.

Die deutsche Nationalmannschaft ist in Stuttgart angekommen. © Marijan Murat/dpa

16.10 Uhr: Joshua Kimmich freundet sich mit neuer Rolle an

Joshua Kimmich (29) empfindet seine Rückversetzung auf die Position des Rechtsverteidigers beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft "überhaupt nicht als Degradierung". Und es sei auch nicht so, ergänzte Kimmich in der Süddeutschen Zeitung, "als ob ich in der Mannschaft jetzt eine andere Stellung hätte. Ich bin ja nach wie vor der gleiche Mensch, der gleiche Charakter und Mitspieler." Kimmich betonte zum wiederholten Male, er spiele sowohl im Mittelfeld als auch auf der defensiven Außenposition "gern. Auf meine Mentalität, Leidenschaft und Herangehensweise hat der Wechsel gar keinen Einfluss. Das weiß im Übrigen auch jeder, der mich nur ein bisschen kennt."

Joshua Kimmich (29, l.) fühlt sich auch als Rechtsverteidiger wohl. © Tom Weller/dpa

15.26 Uhr: Karl Lauterbach tippt das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn

Auch der Gesundheitsminister verfolgt die EM - und hat eine überraschend genaue Vorstellung vom Endergebnis des heutiger heutigen Partie. Mehr dazu erfahrt Ihr unter: "Karl Lauterbach gibt wilde Prognose vor EM-Spiel gegen Ungarn ab".