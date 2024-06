Zweites Spiel, zweiter Sieg! Deutschland schlägt Ungarn und steht im EM-Achtelfinale

Dazu benötigte es von der ersten Minute an höchste Konzentration in einer umkämpften Partie, bei der die Nagelsmann-Truppe das Zepter direkt in die Hand nahm. Trotzdem kam auch der Gegner immer wieder gefährlich nach vorn.

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar hat die DFB-Elf ihr Gruppen-Trauma also überwunden und darf sich endlich wieder auf ein Achtelfinale bei einem großen Turnier freuen.

"Ein sehr unangenehmer Gegner, so ein Spiel muss man erst mal gewinnen", merkte Bundestrainer Julian Nagelsmann an.

"Aber so ist das Turnier, man muss die gefährlichen Situationen überstehen und dann eiskalt zuschlagen. Und ich glaube, das haben wir gemacht und in der zweiten Halbzeit dann super runtergespielt."

62. Minute: Die ungarische Chance zeigt, dass Deutschland gut beraten wäre, den Sack hier irgendwann zuzumachen. Jamal Musiala - der bislang einzige EM-Akteur mit zwei Treffern auf dem Konto - will sein drittes Turniertor nachlegen, setzt einen Distanzschuss aber viel zu hoch an.

67. Minute: TOOOOOOOOOR für Deutschland! Ilkay Gündogan stellt nach einer starken Kombination auf 2:0. Über Rüdiger und Kroos landet die Kugel bei Musiala, der Mittelstädt auf links bedient. Der Vizemeister legt in seinem Stuttgarter Wohnzimmer anschließend in die Mitte auf seinen Kapitän, der locker einschieben kann.

51. Minute: Deutschland beginnt den zweiten Durchgang konzentriert, am Spiel hat sich bislang wenig geändert. Die DFB-Elf gibt den Ton an, aber es bleibt spannend.

Halbzeit: Starker Auftritt der deutschen Nationalmannschaft! Eigentlich sind die zweiten Spiele bei großen Turnieren traditionell ja nicht unbedingt die Paradedisziplin der DFB-Akteure, doch gegen Ungarn präsentiert die Nagelsmann-Truppe eine sehr reife Leistung und führt verdient mit 1:0. Vom Anpfiff weg hat der EM-Gastgeber die Herausforderung angenommen und sich hochkonzentriert ans Werk gemacht. Die Magyaren trauen sich auf der anderen Seite nur selten in die Offensive, wenn dann wird es aber zumeist auch gleich brandgefährlich. Insgesamt hält die Rossi-Elf tapfer dagegen - und das Spiel damit offen. Deutschland muss also fokussiert bleiben.

44. Minute: Fast das 2:0! Wirtz bedient Jamal Musiala, der ansatzlos abzieht. Der starke Abschluss knallt aber nur ans Außennetz.

44. Minute: Was auch für den viermaligen Weltmeister spricht: Die Ungarn können in den vergangenen Minuten kaum noch für Entlastung sorgen.

40. Minute: Das 2:0 liegt in der Luft! Der EM-Gastgeber hält die Zügel im Moment fest in der Hand und geht auf den zweiten Treffer. In der Box fehlt es aber noch am letzten Quäntchen Glück und Präzision.

37. Minute: Wieder versucht es Andrich nach einer zunächst abgewehrten Kroos-Ecke aus dem Rückraum, erneut ist aber ein Bein dazwischen.

34. Minute: Florian Wirtz zaubert in der Mitte auf engstem Raum, der finale Pass misslingt dann aber.

29. Minute: Seit dem Treffer ist hier Pfeffer in der Partie, die Rossi-Schützlinge drängen auf den Ausgleich, wodurch sich aber auch Lücken für das deutsche Team öffnen.

25. Minute: Glanztat von Manuel Neuer! Der DFB-Keeper entschärft einen stark getretenen Freistoß von Szoboszlai überragend und verhindert die schnelle Antwort der Ungarn.