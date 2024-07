EM 2024: Berti Vogts schlägt Regeländerung vor - "Es geht um Gerechtigkeit"

Große Fußball -Turniere sind immer auch ein Schaufenster. So manches Talent will sich für einen internationalen Top-Klub empfehlen, der eine oder andere Altstar für einen letzten lukrativen Vertrag in seiner Karriere.

Autokorsos und Jubel bis tief in die Nacht: So haben tausende türkische Fußballfans in vielen deutschen Städten den Einzug ihrer Nationalmannschaft ins Viertelfinale der EM gefeiert.

Auf dem Kurfürstendamm in Berlin jubelten zahlreiche Fans bei einem Autokorso bis in die Nacht über den Sieg. Sie hatten türkische Fahnen dabei und Beobachtern zufolge auch Pyrotechnik gezündet. Auch in anderen Orten in der Hauptstadt gab es laute Hupkonzerte und es wurde Feuerwerk gezündet.

Ebenso wurde in Dortmund gefeiert. Laut Angaben der Polizei waren nach Abpfiff zahlreiche Fans mit Autos auf dem Dortmunder Wall unterwegs. Viele Fans lehnten sich während der Fahrt aus den Autos, teilweise wurde Pyrotechnik gezündet.