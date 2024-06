EM 2024: DFB-Star fällt für das Eröffnungsspiel aus, sogar Turnier-Aus droht!

EM 2024 im Liveticker: DFB-Star Aleksandar Pavlovic fällt offenbar für das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland aus.

Deutschland - Die Heim-Europameisterschaft 2024 steht vor der Tür! Vom 14. Juni an kämpfen die deutsche Nationalmannschaft und 23 weitere Nationen einen Monat lang um die Krone des Kontinents. Können Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und seine Truppe für das nächste Sommermärchen sorgen?

Die deutschen Fans können sich im Sommer auf ein großes Turnier vor der Haustür freuen. © Tom Weller/dpa Los geht es für die DFB-Elf als Gastgeber natürlich gleich mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland (21 Uhr), anschließend warten in der Gruppe A zudem Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) sowie die Nachbarn aus der Schweiz (23. Juni, 21 Uhr). Davor stehen noch die beiden Testspiele gegen die Ukraine (3. Juni, 20.45 Uhr) und Griechenland (7. Juni, 20.45 Uhr) an. In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

11. Juni, 17.18 Uhr: Aleksandar Pavlovic fällt offenbar für das Eröffnungsspiel aus

Youngster Aleksandar Pavlovic (20) steht Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) beim EM-Auftakt gegen Schottland offenbar nicht zur Verfügung. Nach Sky-Informationen fällt der 20-Jährige vom deutschen Rekordmeister Bayern München aufgrund seines Infekts für die Begegnung am Freitag aus. Eine genaue Prognose zum weiteren Turnierverlauf sei schwierig, man schaue im Team-Lager von Tag zu Tag. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) äußerte sich auf SID-Anfrage am Dienstagnachmittag nicht zu der Personalie. Pavlovic war am Montag nach dem freien Wochenende nicht ins EM-Quartier nach Herzogenaurach zurückgekehrt. Auch am Dienstag fehlte der Mittelfeldspieler beim Training. Der Bayern-Profi hatte zuletzt immer wieder Probleme mit den Mandeln, deswegen musste er auch für die März-Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) absagen.

Aleksandar Pavlovic (20, r.) wird den deutschen Start ins Heim-Turnier wohl verpassen. © Daniel Karmann/dpa

11. Juni, 15.04 Uhr: Robert Lewandowski verpasst EM-Start

Jetzt ist es Gewissheit: Der polnische Stürmerstar Robert Lewandowski (35) wird mindestens das erste Spiel bei der EM in Deutschland verpassen. Nach Angaben des polnischen Mannschaftsarztes Jacek Jaroszewski zog sich der frühere Torjäger des FC Bayern München am Montagabend beim 2:1-Sieg im letzten Testspiel gegen die Türkei einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Eine Teilnahme am EM-Auftakt der Polen am Sonntag gegen die Niederlande sei ausgeschlossen, sagte Jaroszewski am Dienstag. "Wir tun alles, damit Robert im zweiten Spiel gegen Österreich spielen kann."

Für Robert Lewandowski (35) ist die EM in Gefahr. Den Start wird er definitiv verpassen. © Czarek Sokolowski/AP

11. Juni, 10.46 Uhr: Heidi Beckenbauer soll EM-Pokal bei Eröffnungsfeier tragen

Eine emotionale Hommage an Franz Beckenbauer (†78)! Bei der Eröffnungsfeier der Europameisterschaft am kommenden Freitag in München soll offenbar Heidi Beckenbauer, Witwe des im Januar verstorbenen "Kaisers", den EM-Pokal ins Stadion tragen. Dazu soll ein Video von Beckenbauer auf der Stadionleinwand laufen. Das berichtete die Bild und berief sich auf Informationen aus UEFA-Kreisen. Demzufolge sei die Idee in der EURO 2024 GmbH aufgekommen und von der UEFA sofort begeistert aufgenommen worden. Sowohl Bernard Dietz (76, Kapitän der Europameister-Mannschaft 1980) als auch Jürgen Klinsmann (59, EM-Kapitän 1996) sollen Beckenbauer begleiten.

Die EM 2008 besuchten Franz Beckenbauer (†78, l.) und seine Frau Heidi noch gemeinsam, jetzt soll der Kaiser © OLIVER LANG / AFP

11. Juni, 9.40 Uhr: Robin Gosens für MagentaTV als Experte bei EM dabei

Er wurde nicht von Julian Nagelsmann (36) in den EM-Kader berufen, beim Turnier darf er jetzt aber trotzdem dabei sein: MagentaTV hat den 20-maligen Nationalspieler Robin Gosens (29) als TV-Experte rekrutiert. Schon am Freitag zum EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland wird der Kicker von Union Berlin das erste Mal im Einsatz sein. "Am liebsten hätte ich natürlich mit dem Adler auf der Brust auf dem Platz gestanden. Für mich war nach meiner Nicht-Nominierung klar, dass ich die EM dennoch als Fan verfolgen werde, schließlich ist eine Heim-EM etwas ganz Besonderes. Als dann die Anfrage von MagentaTV kam, habe ich schnell gemerkt, dass ich Lust habe, mich als Experte auszuprobieren. Ich werde dem Zuschauer als aktiver Spieler sicher nochmal eine neue Perspektive liefern können", sagte Gosens.

Robin Gosens darf zwar nicht für Deutschland auflaufen, ist aber trotzdem bei der EM dabei. © Federico Gambarini/dpa

11. Juni, 9.19 Uhr: Schweiz beschwert sich über Rasen auf Trainingsplatz

Die Schweizer Nationalmannschaft hat ihr Quartier bei der EM 2024 in Stuttgart aufgeschlagen - und ist dort direkt auf Probleme gestoßen. Nach der ersten öffentlichen Einheit im Stadion der Stuttgarter Kickers beschwerten sich die Eidgenossen über die Platzverhältnisse. Als "klar ungenügend" bezeichnete Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami (62) die Qualität des Rasens, Pressesprecher Adrian Arnold ergänzte, es gebe Unebenheiten in der Zusammensetzung des Rollrasens. Man habe zwar seit dem Wochenende von dem Problemen gewusst, dennoch seien die Spieler negativ überrascht gewesen. Derzeit schaue man sich nach Alternativen um.

11. Juni, 7.16 Uhr: Polen zittert um Robert Lewandowski

Das wäre ein herber Rückschlag: Polen bangt um die EM-Teilnahme von Robert Lewandowski (35)! Der Stürmerstar wurde beim 2:1-Sieg gegen die Türkei am gestrigen Montagabend verletzt ausgewechselt. Nach rund einer halben Stunde setzte sich der langjährige Bayern-Profi offenbar unter Schmerzen auf den Boden, hielt sich das rechte Bein und ließ sich auswechseln, auch wenn er den Platz selbstständig verlassen konnte. Zuvor war schon der Torschütze zum 1:0, Karol Świderski (27), beim Torjubel unglücklich aufgekommen und hatte das Feld vorzeitig verlassen müssen. Schon vor wenigen Tagen musste das polnische Team eine Hiobsbotschaft verkraften, denn Lewandowskis Stürmerkollege Arkadiusz Milik (30) verletzte sich am Freitag im Test gegen die Ukraine und wird das Turnier definitiv verpassen.

11. Juni, 6.45 Uhr: Niederlande müssen auf Frenkie de Jong verzichten

Eigentlich hatte Bondscoach Ronald Koeman (61) voll darauf gesetzt, dass Mittelfeldspieler Frenkie de Jong (27) bei der EM für die Niederlande auflaufen kann, doch daraus wird jetzt doch nichts: Der 27-Jährige, der seit rund eineinhalb Monaten an einer Knöchelverletzung laboriert, wird nicht mehr rechtzeitig fit. Das bestätigte der niederländische Verband nach dem 4:0-Testspielerfolg gegen Island auf X. De Jong selbst meldete sich auf Instagram zu Wort: "Ich bin traurig und enttäuscht. Leider braucht mein Knöchel mehr Zeit. Es wäre eine große Ehre gewesen, mein Land zu vertreten. Aber jetzt werde ich das Team von der Seitenlinie aus unterstützen." Der Spieler des FC Barcelona hatte sich im Clasico gegen Real Madrid Ende April am Knöchel verletzt und seither sowohl Verein als auch Nationalteam gefehlt.

Bittere Nachricht für Frenkie de Jong (27): Der Niederländer wird die EM verpassen. © Tom Weller/dpa

10. Juni, 14.40 Uhr: Niclas Füllkrug enthüllt kuriose Bahn-Geschichte

Borussia Dortmunds Stürmer Niclas Füllkrug (31) hatte eine turbulente, aber auch unterhaltsame Anreise ins EM-Quartier der Nationalmannschaft. Der 31-Jährige hatte sich bewusst schon am Sonntagabend wieder auf den Weg von Hannover ins knapp 450 Kilometer entfernte Herzogenaurach gemacht. "Ich hatte gehofft, dass es etwas entspannter wird, weil ich ein bisschen Respekt vor der Deutschen Bahn habe", erzählte Füllkrug nach dem offiziellen Treffpunkt des DFB-Teams in Franken am Montag. Er kam vom Familienbesuch. Und weil ein paar Züge ausgefallen seien, "war unser Zug doppelt und dreifach besetzt, und ich habe noch eine Abi-Studienfahrt mitgemacht. Ich saß in gesellschaftlicher Runde und habe ein kleines Frage-und-Antwort-Spiel mit den Jungs gemacht. Es war lustig, es hat Spaß gemacht. Die Zeit ging schneller rum, als ich gedacht habe." Die Schüler würden jetzt dem Team bei der EM die Daumen drücken.

Niclas Füllkrug (31) auf der DFB-Pressekonferenz am Montag. © Christian Charisius/dpa

10. Juni, 12.35 Uhr: Schottland-Star Andy Robertson muss Training abbrechen!

Das erste Training in Garmisch-Partenkirchen hätte für den deutschen Auftaktgegner aus Schottland deutlich besser laufen können. Gleich zwei Spieler mussten nämlich verletzungsbedingt abbrechen! Ausgerechnet Superstar und Kapitän Andrew Robertson (30) vom FC Liverpool hat es dabei offenbar erwischt. Der Linksverteidiger verließ das Trainingsgelände vorzeitig und humpelnd, wie Sky Sport berichtet. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus. Zuvor war Stürmer Lawrence Shankland (28) bereits früher als geplant in die Kabine verschwunden, um sich behandeln zu lassen.

Andrew Robertson (30, r.) zählt zu den mit Abstand größten Stars beim ersten deutschen EM-Gegner. © ANDY BUCHANAN / AFP

10. Juni, 7.15 Uhr: Schottland schlägt in seinem EM-Quartier in Garmisch-Partenkirchen auf!

Deutschlands Auftaktgegner Schottland ist in seinem EM-Quartier in Garmisch-Partenkirchen am Sonntagabend angekommen. Das Team um Nationaltrainer Steve Clarke (60) wurde herzlich von schottischen Anhängern und Einheimischen empfangen. Das erste Training ist für Montag-Vormittag um 11 Uhr angesetzt. Am Donnerstag geht es dann für die Schotten weiter nach München, wo Freitagabend der EM-Auftakt gegen Deutschland (Anstoß: 21 Uhr) steigt.

In der Bayernhalle wurde das schottische Team von hiesigen Bürgermeister Garmisch-Partenkirchens empfangen. © Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Auch eine zünftige Tanzeinlage gehört zur Begrüßung. Nationalspieler John McGinn (29, m.) ließ sich den Spaß nicht nehmen! © Andrew Milligan/PA Wire/dpa

9. Juni, 14.17 Uhr: Tschechien-Star verpasst EM nach Fahrradunfall

Ist das bitter! Am Freitagabend durfte Michal Sadílek (25) beim 7:1-Erfolg über Malta noch kurzzeitig die tschechische Kapitänsbinde überstreifen, zwei Tage später steht sein EM-Aus fest. Am gestrigen Samstag absolvierten die tschechischen Nationalspieler, die gegen Malta mehr als eine Halbzeit spielten, kein Teamtraining, sondern machten stattdessen eine Radtour. Dabei stürzte Sadílek und zog sich eine Platzwunde im Beinbereich zu, wie der tschechische Fußballverband mitteilte. Damit wird er die in fünf Tagen beginnende Europameisterschaft verpassen. "Das ist eine große Schwäche für uns, denn Michal ist einer der erfahrenen Spieler", sagte Trainer Ivan Hašek (60). "Im Namen des gesamten Teams wünsche ich ihm eine baldige Genesung." Ob ein Ersatz für den Mittelfeldspieler nachnominiert wird, steht noch nicht fest.

Bei der letzten EM 2021 erhielt Michal Sadílek (25, Nr. 8) nur einen Kurzeinsatz, in diesem Jahr hätte er eine feste Größe der Tschechen sein sollen. Doch daraus wird nun nichts. © MICHAL CIZEK / AFP

9. Juni, 12.17 Uhr: Muss Julian Nagelsmann um Niclas Füllkrug bangen?

Gibt es nach Leroy Sané ein zweites Sorgenkind im DFB-Team? Einem Bericht der Bild zufolge ist auch Mittelstürmer Niclas Füllkrug angeschlagen! Der Dortmunder soll an Knieproblemen leiden, derzeit nicht in der Lage sein, 90 Minuten durchzuspielen. Ein Grund dafür, weshalb Bundestrainer Julian Nagelsmann sich klar auf Kai Havertz als Nummer eins im Angriff festgelegt hat? Gegen die Ukraine war Füllkrug wegen des Champions-League-Finales noch nicht mit von der Partie, gegen Griechenland brachte Nagelsmann den 31-Jährigen erst rund 20 Minuten vor Schluss von der Bank. In fünf Tagen bestreitet die Nationalmannschaft ihr erstes EM-Spiel gegen Schottland - bis dahin könnte der Bundestrainer im Falle eines verletzungsbedingten Ausfalls seines Stürmers noch einen Spieler nachnominieren.

Niclas Füllkrug (31) hat eine hervorragende Torquote im DFB-Trikot vorzuweisen - doch jetzt muss Deutschland um seinen Stürmer bangen. © Federico Gambarini/dpa

9. Juni, 10.35 Uhr: Deutsche Gruppengegner nur teils in EM-Form

Auch die deutschen Gruppengegner absolvierten ihre letzten Tests vor dem Start der Europameisterschaft - mit gemischtem Erfolg. So spielte die Schweiz am gestrigen Samstagabend gegen Österreich. Einen frühen Rückstand konnten die Eidgenossen zwar egalisieren, es blieb jedoch beim 1:1. Ungarn hingegen gewann parallel zu den Schweizern gleich mit 3:0 gegen Israel und zeigte sich wenige Tage vor EM-Start schon wieder in Deutschland-Schreck-Verfassung. Auftakt-Gegner Schottland war wie die DFB-Elf bereits am Freitag für seinen letzten Test im Einsatz. Die Briten kamen gegen Finnland allerdings nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Die Schweizer Nationalmannschaft (in Rot) glich nach frühem Rückstand gegen Österreich zwar noch aus, konnte aber kein Erfolgserlebnis vor der EM feiern. © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

8. Juni, 21.29 Uhr: Portugal verliert, während CR7 auf der Bank sitzt

Beim Aufeinandertreffen etlicher Fußballstars hat Portugals Cristiano Ronaldo im Estàdio Nacional do Jamor nahe Lissabon nur als Bankdrücker eine Rolle gespielt. Bei der mit 1:2 (0:1) verlorenen EM-Generalprobe am Samstagabend gegen Kroatien kam der fünfmalige Weltfußballer nicht zum Einsatz. Für die von Zlatko Dalic trainierten Kroaten glänzte dagegen Real Madrids Champions-League-Sieger Luka Modric mit einem verwandelten Foulelfmeter (8. Minute), Ante Budimir (56.) traf zum Sieg. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für das Team von Roberto Martínez erzielte Diogo Jota (48.).

Cristiano Ronaldo (39, 2.v.r.) war beim letzten EM-Test von Portugal gegen Kroatien nur Reservist. © Pedro Rocha/AP

8. Juni, 19.01 Uhr: Albanien als erstes Land zur EM in Deutschland eingetroffen

Mit Wasserfontänen zweier Feuerwehrfahrzeuge ist die albanische Fußball-Nationalmannschaft am Samstagnachmittag nach der Landung als erster Teilnehmer der Fußball-Europameisterschaft am Düsseldorfer Flughafen empfangen worden. Mit Fahnen, Schals und Gesängen von etwa 50 albanischen Kindern wurden die Spieler des brasilianischen Trainers Sylvinho begrüßt. Anschließend ging es ins knapp 90 Kilometer entfernte Kamen, wo die Albaner in der Sportschule Kaiserau ihr Quartier beziehen. Im Städtchen mit rund 40 000 Einwohnern im Kreis Unna hat man sich auf den EM-Teilnehmer vorbereitet. Fahnen, Banner und Plakate rund um das Bürgerhaus weisen auf die Gäste aus Südosteuropa hin. "Wir freuen uns, dass unsere Stadt Teil der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land sein darf und wir als fussballbegeisterte Stadt Gastgeber für das albanische Nationalteam sind", sagte Manfred Schnieders, Präsident des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes. Albanien hat sich nach 2016 zum zweiten Mal für eine EM-Endrunde qualifiziert. In der Gruppe B trifft die Mannschaft auf Spanien, Italien und Kroatien. Die Auftaktpartie bestreitet das Team am nächsten Samstag in Dortmund gegen Italien.

Beim Aussteigen aus dem Flieger werden die Albaner von einer Kinderschar begrüßt. © Henning Kaiser/dpa

8. Juni, 16.32 Uhr: Can Uzun reagiert ungehalten auf Ausmusterung

Diese Reaktion spricht Bände! Wenige Stunden nach seinem EM-Aus hat sich das türkische Toptalent Can Uzun (18), verärgert über seine EM-Ausbootung gezeigt. "Ich kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen, aber ich werde sie respektieren und mich nun intensiv auf die nächste Saison vorbereiten", so der Youngster in seiner Instagram-Story. Außerdem spricht der Noch-Nürnberger davon, "mit ganz anderen Erwartungen gekommen" zu sein. Er wollte unbedingt sein "erstes großes Turnier" für sein Land spielen und sei "sehr enttäuscht.

Uzun, der sich erst im Frühjahr für die Türkei und gegen Deutschland entschieden hatte, hat bis zum heutigen Tag exakt ein Länderspiel für die türkische A-Nationalelf bestritten.

Beim 1. FC Nürnberg ein Star, im türkischen Nationalteam nur einer von vielen: Toptalent Can Uzun (18). © Daniel Karmann/dpa

8. Juni, 12.44 Uhr: EM-Aus für Türkei-Talent Can Uzun und Polen-Stürmer Arkadiusz Milik!

Schlechte Nachrichten am Samstag für den türkischen Jung-Nationalspieler Can Uzun (18) und den polnischen Routinier Arkadiusz Milik (30): Beide werden nicht an der EM teilnehmen. Uzun, der sich erst vor wenigen Monaten unter anderem mit der Aussicht an der EM teilzunehmen für die Türkei und gegen Deutschland entschieden hatte, wurde aus Leistungsgründen aus dem 35-köpfigen türkischen Kader gestrichen. Dagegen verletzte sich Milik im letzten Testspiel der Polen am Freitag schwerer am Knie. Der frühere Leverkusener Bundesliga-Stürmer wird sich einer Arthroskopie im Knie unterziehen müssen.

Polens Topstar Robert Lewandowski (35, 2.v.r.) wird auf seinen Sturmpartner Arkadiusz Milik (30, 1.v.r.) verletzungsbedingt verzichten müssen. © Christian Charisius/dpa

8. Juni, 11.58 Uhr: DFB-Stars nehmen schwache erste Halbzeit gegen Griechenland locker

Im letzten Test vor der EM gewann die DFB-Elf mit 2:1 gegen Griechenland - nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. "Man weiß, dass im Fußball auch solche Halbzeiten dazugehören, ohne dass sich jetzt immer ein komplettes Bild wendet. Wir wussten aber auch, dass wir vielleicht nicht so gut sind, wie wir im März gemacht wurden, aber auch nicht so schlecht wie davor. Von daher muss man ein bisschen die Mitte finden", sagte Toni Kroos im Anschluss an die Partie. Auch Kapitän Ilkay Gündodan wollte die enttäuschende erste Hälfte nicht zu hoch hängen: "Es war buchstäblich ein Test. Die erste Halbzeit war träge, das wurde eiskalt bestraft, das haben die Griechen gut gemacht. Trotzdem ist das nicht unser Maßstab. Zum Glück haben wir noch das 2:1 gemacht und das Spiel gewonnen." Nach rund einer halben Stunde leistete sich zudem Torhüter Manuel Neuer einen Fehler, der zum 0:1 der Griechen führte. Was er selbst und Bundestrainer Julian Nagelsmann dazu sagen, könnt Ihr in unserem Artikel zum Thema nachlesen: "Neuer patzt gegen Griechenland schon wieder: Wirft Nagelsmann jetzt EM-Plan um?"

Am Ende war es ein 2:1-Erfolg gegen Griechenland, doch zuvor zeigte das DFB-Team eine schwache erste Halbzeit. © Rolf Vennenbernd/dpa

7. Juni, 20.40 Uhr: Julian Nagelsmann bestätigt EM-Aus von Alexander Nübel

Der Bundestrainer hat die Streichung von Torwart Alexander Nübel (27) aus dem finalen EM-Kader vor dem letzten Test gegen Griechenland bestätigt. Die Begründung findet Ihr in unserem Liveticker zur EM-Generalprobe.