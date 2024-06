EM 2024: Entscheidung um Polen-Superstar Lewandowski gefallen!

Die Ukrainer leisten sich einen haarsträubenden Fehler im Spielaufbau, im Pressing spielt Keeper Lunin das Leder direkt in die Füße von Dennis Man, der seinen Kapitän bedient. Stanciu fackelt nicht lang, nimmt direkt Maßt und schweißt die Kugel wunderschön in den linken Knick.

Was für eine Hammer-Bude der Rumänen! Nicolae Stanciu knallt den Ball zum 1:0 in den Winkel.

In Gruppe D gewann bereits am gestrigen Sonntag die Niederlande gegen Polen, ein Sieg ist also sowohl für Topfavorit Frankreich als auch Geheimfavorit Österreich Pflicht, um nicht schon früh an Boden im Kampf um den Platz an der Sonne zu verlieren. Dabei haben allerdings beide Teams Sorgen: Der Alpenrepublik fehlen einige zentrale Spieler verletzt, bei Les Bleus schwelt nach der Europawahl vor einer Woche derzeit eine politische Debatte, die an den DFB vor dem WM 2022 erinnert.

Dabei geht die Slowakei als klarer Außenseiter in die Partie, Belgiens "Goldene Generation" will sich endlich einmal mit einem Titel belohnen. Die WM 2022 in Katar hat aber gezeigt, dass auch die Roten Teufel bei großen Turnieren nicht unantastbar sind: Dort schied Belgien bereits in der Vorrunde aus.

Im weiteren Verlauf des Tages trifft Belgien in Gruppe E auf die Slowakei, um 18 Uhr ist Anpfiff in Frankfurt.

Rumänien: Hagi - in Rumäniens Fußball ist das einer der klangvollsten Namen. Die Generation um Gheorghe Hagi wurde aber längst abgelöst, nun hofft sein Sohn Ianis auf den Einzug in die K.-o.-Runde. Star des Teams ist Tottenhams Verteidiger Dragusin. An der Seitenlinie steht Edward Iordanescu - dessen Vater Anghel führte Rumänien als Nationaltrainer 1994 ins WM-Viertelfinale.

So ganz stimmte das aber nicht: Später lud der DFB auf YouTube ein "Behind the Scenes"-Video hoch, das zeigte, dass auch die Nationalspieler nicht fehlerlos sind. Den einen oder anderen Anlauf mehr brauchten die DFB-Stars dann doch, strafen aber zumindest Co-Trainer Sandro Wagner (36) Lügen, der die Mühen seiner Jungs mit "Klappt niemals" kommentierte.

So veröffentlichte der DFB ein kurzes Video auf Instagram, das die Spieler beim Pool-Kick zeigte - von Robert Andrich (29) flog der Ball ohne den Boden zu berühren oder im Wasser zu landen über zahlreiche weitere Stationen zu Niclas Füllkrug (31), der unter großem Jubel mit dem Kopf in einen Rettungsring vollendete. "One take", also ein Versuch, rühmten sich die Kicker in der Caption des Videos.

Vor der Partie zwischen Serbien und England ging es in Gelsenkirchen heiß her, als die beiden Fangruppen in der Innenstadt aufeinander trafen und es zu heftigen Ausschreitungen kam. An diesen soll auch Danilo Vučić (26), Sohn des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić (54), beteiligt gewesen sein!

Videos, die auf X kursieren, sollen den 26-Jährige zeigen, wie von seinen Bodyguards mit Müh und Not davon abgehalten wird, sich mitten in die Schlägerei zu stürzen. Dem Präsidentensohn werden Verbindungen in serbische Hooligan-Kreise nachgesagt, schon bei der WM 2018 habe er sich in der Szene aufgehalten.

Ob es sich bei dem Mann tatsächlich um Vučić handelt, ist aber nicht offiziell bestätigt.