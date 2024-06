EM 2024: Erstes Team draußen! Frankreich beißt sich ohne Mbappé die Zähne aus

Die Truppe von Chefcoach Matjaz Kekes schafft es immer wieder, die tief stehenden Serben in ihrem Sechzehner einzuschnüren. Es fehlen jedoch die klaren Torchancen.

Für beide Mannschaften zählt heute nur ein Sieg, eine Niederlage könnte das EM-Aus bedeuten - wissen auch über 60.000 Zuschauer in der Münchner Arena.

Der rumänische Unparteiische Istvan Kovacs pfeift das Match an, mit Anstoß für die weiß gekleideten Slowenen geht's los. Die Serben, in roten Trikots, spielen von links nach rechts.

Der Ball rollt in München!

Für die Partie mittleren Risikos seien die Beamten im Stadtgebiet, in der Fanzone, im Stadion und auf den Zufahrtswegen präsent, teilte die Polizei mit.

Bis zu 2000 Polizisten sollen rund um die dritte EM-Partie in München zwischen Slowenien und Serbien im Einsatz sein.

Als Erster der Gruppe A würde das DFB-Team am 29. Juni auf den Zweiten der Gruppe C treffen. Sollte England erwartungsgemäß Erster werden, hieße der Gegner Dänemark, Slowenien oder Serbien.

Die Serben verloren nicht nur ihre Auftaktpartie gegen England, sondern für das Turnier auch den früheren Frankfurter Kostic (Knieverletzung). Die spannendste personelle Personalie ist Kapitän Tadic. Nationaltrainer Stojkovic brachte den Spielmacher gegen die "Three Lions" erst für die letzte halbe Stunde, aus "taktischen Gründen", wie er sagte. Tadic war stinkig. Die Entschuldigung folgte. Jetzt darf er starten.

Nach dem 1:1 gegen Dänemark könnten die Slowenen mit einem Sieg im Prestigeduell gegen Serbien für das Achtelfinale planen. Der Leipziger Stürmer Sesko peilt nach seinem guten Start in die Endrunde sein erstes EM-Tor an.

Showdown in der Gruppe C! Um 15 Uhr treffen in der Münchner Arena Slowenien und Serbien aufeinander - mögliche Achtelfinal-Gegner der deutschen Nationalmannschaft.

"Das wurde jetzt erst groß gemacht. Ich trinke das selbst nicht. Ich hatte bisher Glück, keine Krämpfe zu haben. Es ist Teil des Fußballs, der Fußball entwickelt sich weiter. Die Sportwissenschaft sagt, dass das helfen kann", sagte Walker vor dem zweiten EM-Gruppenspiel am Donnerstag.

Beim 1:0-Auftaktsieg am Sonntag gegen Serbien lag Außenverteidiger Kieran Trippier am Boden, bevor er eine kleine Flasche des besonderen Drinks zu sich nahm. Die Essigsäure im Gurkensaft soll zur Muskelentspannung beitragen.

Die Europameisterschaft begeistert das deutsche TV-Publikum. Durchschnittlich 23,894 Millionen Menschen sahen in der ARD das zweite deutsche Spiel der DFB-Auswahl am Mittwoch und sorgten am sechsten Turniertag für einen neuen Spitzenwert.

Der öffentlich-rechtliche Sender erreichte laut AGF Videoforschung einen Marktanteil von 76,7 Prozent. Nicht eingerechnet sind Fans, die das Spiel beim Public Viewing oder bei der Telekom gesehen haben. Das Erste übertraf beim 2:0-Sieg gegen Ungarn deutlich die Reichweite des 5:1-Erfolges der deutschen Mannschaft im Auftaktspiel gegen Schottland am vergangenen Freitag (22,49 Millionen), obwohl die Partie bereits am späten Nachmittag ausgetragen wurde. Die Werte liegen deutlich über den Zahlen der enttäuschenden WM in Katar.