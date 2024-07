EM 2024: Irre Oranje-Invasion, unsere Nachbarn stehen Kopf! Das hat Dortmund noch nie gesehen

EM 2024 im Liveticker: Rund 80.000 Niederlande-Fans in Dortmund! Vor dem zweiten Halbfinale ist die Innenstadt fest in Oranje-Hand.

Deutschland - Fiesta in Berlin? Der Deutschland-Bezwinger aus Spanien hat sich nach dem Sieg über den Gastgeber auch im Halbfinale mit 2:1 gegen Frankreich durchgesetzt und steht damit im Endspiel der Europameisterschaft 2024.

Spiel gedreht! Spanien antwortet gegen Frankreich innerhalb von nur vier Minuten. © MIGUEL MEDINA / AFP Dort trifft die Furia Roja am 14. Juli im Berliner Olympiastadion auf den Sieger der Partie zwischen den Niederlanden und England, die sich am Mittwochabend (21 Uhr) in Dortmund um das zweite Final-Ticket duellieren.

In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

10. Juli, 19.21 Uhr: Fans geraten in Dortmunder Innenstadt aneinander

Fan-Randale vor Halbfinal-Duell in Dortmund! Nachdem die Party der niederländischen und englischen Fußball-Fans in der Dortmunder Innenstadt lange Zeit weitgehend friedlich verlaufen war, ist es etwa zwei Stunden vor dem EM-Halbfinale zu einer Auseinandersetzung vor einer Bar gekommen. Mehr dazu hier: "EM-Randale in Dortmund! Fans liefern sich wüste Schlägerei vor Bar, Video zeigt Auseinandersetzung"

10. Juli, 18.39 Uhr: Spaniens Vivian verärgert über Pfiffe gegen Teamkollege Cucurella

Hält zu seinem spanischen Teamkollegen: Dani Vivian (25, M.) stärkt Marc Cucurella (25) den Rücken © Marius Becker/dpa

10. Juli, 18.04 Uhr: England-Coach Southgate kann aus dem Vollen schöpfen

Keine Personalsorgen vor dem Showdown im Dortmunder Westfalenstadion! Die englische Nationalmannschaft kann das EM-Halbfinale in Bestbesetzung in Angriff nehmen. Beim Abschlusstraining in Blankenhain hatte Trainer Gareth Southgate (53) am gestrigen Dienstagmittag alle 26 Profis, darunter auch Kapitän Harry Kane, zur Verfügung. Der 30 Jahre alte Bayern-Knipser war am vergangenen Samstag beim Sieg über die Schweiz wegen Krämpfen ausgewechselt worden, scheint sich aber seither gut erholt zu haben.

10. Juli, 17.30 Uhr: Niederländer ändern Rückreise-Plan

Nach dem Anreise-Chaos vor dem Halbfinale gegen England hat die niederländische Fußball-Nationalmannschaft kurzfristig ihre Pläne für die Rückreise geändert. Die Mannschaft werde nun schon kurz nach dem Spiel am Mittwochabend (21 Uhr) in ihr EM-Quartier in Wolfsburg zurückfliegen, teilte eine Sprecherin des nationalen Fußballverbands KNVB am heutigen Mittwochnachmittag mit. Ursprünglich war geplant gewesen, erst am Donnerstagvormittag mit der Bahn von Dortmund nach Wolfsburg zurückzufahren. Wegen einer Streckensperrung war die Bahnfahrt am Dienstag bei der Hinreise aber schon einmal ausgefallen. Die Mannschaft musste schon da kurzfristig ein Flugzeug nehmen.

10. Juli, 17.12 Uhr: Niederländer stehen Kopf vor EM-Duell mit England

Am Tag des EM-Halbfinales der Niederlande gegen England steht das kleine Nachbarland regelrecht Kopf. In Bahnhöfen und auf den Autobahnen stauten sich viele der erwarteten rund 80.000 Oranje-Fans, die sich zu der Partie nach Dortmund auf den Weg machten. Da die deutsche Polizei an den Grenzübergängen kontrollierte, mussten die Fans etwas Geduld mitbringen. Auf der A3 von Arnhem Richtung Oberhausen staute sich der Verkehr in der Spitze auf einer Länge von 13 Kilometern, auch an den Autobahngrenzübergängen bei Nijmegen und Venlo standen die oft mit orangen Fahnen verzierten Autos auf etlichen Kilometern.

Die Niederlande sind im Oranje-Fieber: Tausende Fans stauen sich auf der Autobahn auf dem Weg zum EM-Halbfinale. © Sem Van Der Wal/ANP/dpa

10. Juli, 16.43 Uhr: Flitzer-Jagd mit Folgen! Verursacher haftet bei Verletzung

Im Falle einer Verletzung nach dem Vorfall mit einem Flitzer nach dem EM-Halbfinale gegen Frankreich hätte Spaniens Kapitän Álvaro Morata zivilrechtliche Ansprüche an den Verursacher stellen können. Das sagte der Sportrechtler Paul Lambertz der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Der Flitzer ist darauf aus, den ordnungsgemäßen Ablauf des Spiels zu behindern. Allein das widerrechtliche Betreten des Spielfeldes ist schon eine vorsätzliche Pflichtverletzung, aus der Schadensersatzansprüche entstehen können. Kommt es dann auch noch zu einer Körperverletzung - ob gewollt oder bloß fahrlässig -, wird der Flitzer zivilrechtlich dafür geradestehen müssen", sagte Lambertz. In dem Falle haftet der Täter für alles, was daraus entsteht. "Auch die "Flucht in die Privatinsolvenz" rettet den Flitzer dann nicht, denn solche Ansprüche sind Insolvenzfest", sagte Lambertz.

Die britische Königsfamilie hat der englischen Fußball-Nationalmannschaft vor ihrem EM-Halbfinale gegen die Niederlande am Mittwochabend mit einer originellen Botschaft viel Glück gewünscht. Bei X posteten die Royals ein etwa 30-sekündiges Video von der "Changing Of The Guard"-Zeremonie mit einem musikalischen Gruß für das Team von Trainer Gareth Southgate. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie die Blaskapelle am Buckingham-Palast für die Schaulustigen, die sich vor den Toren versammelt hatten, die beliebte Fußball-Hymne "Three Lions (Football's Coming Home)" spielt. "Wir wünschen England viel Glück für das heutige Spiel!", hieß es dazu.

10. Juli, 15.32 Uhr: Oranje-Party in Dortmund vor dem EM-Halbfinale

Vor dem EM-Halbfinale Niederlande gegen England ist die Dortmunder Innenstadt fest in Oranje-Hand. Es werden laut Polizei bis zu 80.000 Fußballfans aus dem Nachbarland sowie mindestens 25.000 Engländer rund um die Partie in der Ruhrgebietsstadt erwartet. Für den Nachmittag haben die Niederländer einen riesigen Fanmarsch in Richtung Stadion und zum Public Viewing im naheliegenden Westfalenpark geplant. Sofern sich, wie von der Polizei erwartet, ein Großteil der niederländischen Fans daran beteiligt, werde dies der "größte Fanwalk, den Dortmund je gesehen hat", sagte ein Polizeisprecher.

Schon Stunden vor dem Anstoß dominiert in Dortmund die Farbe Orange. © Markus Schreiber/AP

Die Polizei erwartet, dass die Niederländer in einem riesigen Tross zum Stadion ziehen. Oder besser: hüpfen. © Markus Schreiber/AP

10. Juli, 15.08 Uhr: Strafanzeige gegen drei EM-Flitzer nach Halbfinale

Gegen drei Flitzer beim EM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich (2:1) ist Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gestellt und eine Turniersperre verhängt worden. Dies teilte die Europäische Fußball-Union UEFA am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Alle drei Personen waren nach der Partie wegen unerlaubten Betretens des Spielfeldes in Gewahrsam genommen worden. Darunter befand sich auch der Fan, der den Vorfall mit einem Ordner der spanischen Mannschaft ausgelöst hatte. Der Sicherheitsmann war beim Versuch, den Flitzer abzufangen, mit Spaniens Kapitän Álvaro Morata kollidiert. Der 31 Jahre alte Stürmer trug dabei entgegen erster Befürchtungen nach eigener Aussage keine Verletzung davon. Seine Teilnahme am Endspiel am Sonntag in Berlin sei nicht gefährdet, sagte Morata am Mittwoch.

Beim EM-Halbfinale sorgen gleich drei Flitzer für Wirbel. Das Trio muss nun rechtliche Konsequenzen fürchten. © Tom Weller/dpa

10. Juli, 14.57 Uhr: Spanien-Knipser Morata gibt Entwarnung nach Zusammenstoß

Spaniens Kapitän Álvaro Morata (31) hat nach dem Vorfall mit einem Ordner bei der Europameisterschaft Entwarnung gegeben - und Humor gezeigt. "Sehr gut", sagte der 31-Jährige bei der Abreise aus München ins Quartier nach Donaueschingen am Mittwoch auf die Frage, wie es ihm gehe. Körperlich sei alles gut, sagte er und gab zu verstehen, dass seine Teilnahme beim Endspiel am Sonntag in Berlin nicht gefährdet sei. "Gelbe Karte und Punkt", ergänzte Morata noch, auf den ungestümen Ordner angesprochen. Dieser gehört dem spanischen Team an. Ein Flitzer hatte unmittelbar nach dem EM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich für einen schmerzhaften Zusammenstoß der Sicherheitskraft mit dem Stürmer gesorgt. Der Mann rannte nach dem 2:1 der Spanier am Dienstagabend in München auf die jubelnden Spieler zu. Der Ordner versuchte, dazwischenzugehen und erwischte Morata von hinten am Bein.

Beim Einfangen eines Flitzers nach dem EM-Finaleinzug Spaniens wird Kapitän Álvaro Morata (31, M.) hart erwischt. © Hassan Ammar/AP

10. Juli, 11.29 Uhr: Szene im Spiel zwischen Spanien und Frankreich sorgt für Wirbel

Gerade einmal acht Minuten waren zwischen Frankreich gespielt, als es zu einer der Aufreger-Szenen der Partie kam: Spaniens Innenverteidiger Nacho (34) foulte Frankreichs Mittelstürmer Randal Kolo Muani (25), der zu Boden ging. Der Spanier stolperte dann über das Bein des 25-Jährigen - und drückte im Fallen den Kopf von Kolo Muani heftig in den Boden! Eine Tätlichkeit? Oder versuchte er sich im Sturz abzustützen, wobei leider der Kopf des Franzosen im Weg war? Unklar, Schiedsrichter Slavko Vinčić (44) ahndete nur das Foulspiel an Kolo Muani. Im Anschluss an das Spiel wurde Nacho von vielen Seiten heftig kritisiert, selbst die spanische Zeitung Sport bezeichnete den Vorfall als "hässliche Aktion". Kolo Muani blieb zunächst liegen, hatte augenscheinlich Schmerzen. Der Leistung des früheren Eintracht-Frankfurt-Stürmers tat die Szene aber keinen Abbruch: Er konnte weitermachen und erzielte nur eine Minute später den Führungstreffer für die Équipe Tricolore.

Frankreichs Randal Kolo Muani (25, v.) und Spaniens Nacho (34) gerieten im Halbfinale mehrfach aneinander. © Christian Charisius/dpa

10. Juli, 10.53 Uhr: Deutsche Bahn reagiert auf Anreise-Chaos der Niederländer

Es waren alles andere als ideale Bedingungen zur Vorbereitung auf das heutige Halbfinale gegen England: Die Niederlande wollten mit der Deutschen Bahn von Wolfsburg nach Dortmund reisen, hatten aber starke Verspätung, steigen schließlich auf den Flieger um und mussten wegen der Verspätung zudem noch eine Pressekonferenz absagen. Darauf hat die Bahn laut BILD jetzt reagiert. "Wir bedauern sehr, dass die niederländische Nationalmannschaft nicht wie vorgesehen mit dem ICE von Wolfsburg nach Dortmund fahren konnte. Der für die Fahrt vorgesehene ICE hatte auf dem Weg nach Wolfsburg einen Tierunfall. Sicherheit steht immer an erster Stelle." Weiter hieß es: "Deshalb musste der Zug vor der Weiterfahrt erst auf mögliche Schäden untersucht werden und ist 134 Minuten später als geplant in Wolfsburg eingetroffen. Mit der Uefa und den Teams sind für solche Fälle immer Ausweichmöglichkeiten vereinbart." In diesem Fall offenbar das Flugzeug - auch wenn das die Pläne der Niederländer ordentlich durcheinander wirbelte!

Der Niederländer Nathan Aké hätte eigentlich am gestrigen Dienstagabend auf einer Pressekonferenz auftreten sollen, doch daraus wurde nichts. © Sören Stache/dpa

10. Juli, 7.52 Uhr: Lautstarke Pfiffe gegen Spaniens "Handballspieler" Marc Cucurella

Im EM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich ist der spanische Linksverteidiger Marc Cucurella (25) lautstark ausgepfiffen worden. Viele mutmaßlich deutsche Fans im Stadion, die auf eine Halbfinal-Teilnahme der Nationalmannschaft spekuliert hatten, bekundeten bei jedem Ballkontakt des Abwehrspielers ihren Unmut nach seinem Handspiel im Viertelfinale gegen die DFB-Elf, für das Schiedsrichter Anthony Taylor (45) keinen Elfmeter gab und das massive Diskussionen auslöste. Cucurella selbst versuchte, das Ganze gelassen zu sehen: "Für mich ist das egal. Wir müssen konzentriert bleiben. Wenn darüber gesprochen wird, ist das Teil des Spiels", sagte der Chelsea-Spieler nach der Partie im ZDF. Sein Teamkollege Dani Vivian (25) war weniger entspannt: "Ich denke, es ist eine Schande. Kein Spieler hat das verdient", schimpfte der Innenverteidiger. "Ins Stadion zu kommen, um einen Menschen auszupfeifen, ist eine Schande."

Marc Cucurella (25) musste das gesamte Halbfinale über lautstarke Pfiffe ertragen. © Tom Weller/dpa

9. Juli, 22.54 Uhr: Spanien schlägt Frankreich und zieht ins Finale der EM 2024 ein!

Abpfiff in München, Spanien besiegt Frankreich verdient mit 2:1 und steht im Endspiel der Europameisterschaft! Der Deutschland-Bezwinger ringt auch die Équipe Tricolore nieder und zieht damit als erstes Team ins EM-Finale ein, wo entweder England oder die Niederlande warten werden. Anfangs sah es dabei nicht nach der nächsten Show der Furia Roja aus, denn bereits in der neunten Minute schockte Randal Kolo Muani die Truppe von Luis de la Fuente per Kopf mit dem frühen Rückstand. Doch die Zuschauer in der Allianz Arena hatten zumindest im ersten Durchgang für einen wilden Ritt bezahlt. Denn die Iberer schüttelten sich nur kurz, ehe der 16-jährige Lamine Yamal sich mit einem Traumtor in die Geschichtsbücher schrieb, Dani Olmo das Eigentor von Jules Koundé erzwang und Spanien die Partie innerhalb von nur vier Minuten drehte. So wirklich erholte sich die Deschamps-Elf von dem historischen Doppelschlag nicht mehr. Nach dem Seitenwechsel spielte der dreifache Europameister den knappen Vorsprung sehr erwachsen ins Ziel, während Kylian Mbappé und seine Kollegen zu oft mit dem Kopf durch die Wand wollten.

Dani Olmo jubelt, Theo Hernández muss nach Hause: Spanien steht nach dem Triumph gegen Frankreich im EM-Finale. © Fotomontage:FRANCK FIFE / AFP

90. Minute +3: Spanien macht das jetzt sehr clever, Frankreich eher nicht. Gelingt noch der Lucky Punch? 90. Minute +1: Yamal zieht ein taktisches Foul und sieht ebenfalls noch den Karton. Der Freistoß für Frankreich endet in einem ungefährlichen Kopfball von Upamecano sowie der nächsten Verletzungsunterbrechung, weil Mikel Merino am Boden liegt.

90. Minute: Fünf Minuten werden nachgespielt. 89. Minute: Camavinga langt gegen Cucurella hin und sieht Gelb. Die Sekunden laufen derweil runter, Frankreich kann keinen Druck aufbauen. 86. Minute: Mbappé hat den Ausgleich auf dem Fuß! Der künftige Real-Star beschleunigt und zieht in Richtung Tor, doch dann das alte Problem: Der Abschluss kommt wieder nicht auf den Kasten von Unai Simón.

83. Minute: Der eingewechselte Giroud erwischt Laporte im Gesicht, der Spanier muss behandelt werden und nimmt so etwas Zeit von der Uhr. Schauspielerei kann dem Verteidiger aber nicht unterstellt werden, es läuft nämlich Blut aus der Nase. 81. Minute: Yamal zieht von rechts in die Mitte und setzt mit viel Wucht zum nächsten Schlenzer an - nicht das zweite Traumtor! Der Ball geht knapp drüber. 79. Minute: Jetzt ist auch Olivier Giroud - mit 57 Toren immerhin Rekord-Torschütze der Équipe Tricolore - mit von der Partie. Dembélé hat Feierabend. 75. Minute: Nach einem schlechten Klärversuch der Spanier kommt Theo Hernández im Rückraum frei zum Schuss, jagt das Leder aber deutlich drüber. Eine dieser Chancen muss zumindest mal gefährlich aufs Tor kommen, wenn die Deschamps-Truppe hier noch in die Verlängerung will.

Kann Kylian Mbappé den Ausgleich noch erzwingen? © Tobias SCHWARZ / AFP

73. Minute: Fast jeder französische Angriff geht über Mbappé, der dann aber zu oft mit dem Kopf durch die Wand will. Das verteidigen die Spanier mit vereinten Kräften noch mühelos weg.

71. Minute: Mbappé nimmt auf der linken Seite mal wieder Fahrt auf, dann wird der Winkel aber zu spitz. 71. Minute: Die Ruhe vor dem Sturm? Erstmals hat sich die Partie etwas beruhigt. Das kommt Spanien natürlich entgegen, während der Équipe Tricolore die letzte Durchschlagskraft fehlt. Noch sind aber 20 Minuten auf der Uhr.

Didier Deschamps hat für die Schlussphase drei frische Kräfte gebracht. Bringen sie die Wende? © JAVIER SORIANO / AFP

67. Minute: Dembélé wird von Cucurella gestoßen und fordert einen Freistoß in guter Position, die Pfeife des slowenischen Referees bleibt aber stumm. 63. Minute: Upamecano kommt nach einer Ecke an den Ball, kann hinter diesen aber keinen Druck mehr bekommen. Da war mehr drin! 62. Minute: Deschamps reagiert und bringt Barcola, Griezmann und Camavinga für Kante, Kolo Muani und Rabiot. 61. Minute: Dembélé wird auf rechts geschickt und sucht dann einen Abnehmer in der Mitte, dort spritzt aber nur Unai Simón aus seinem Kasten und verhindert Schlimmeres.

Prominenter Sport-Besuch! Die französische Basketball-Legende Tony Parker (42) ist in der Münchner Arena. © FRANCK FIFE / AFP

60. Minute: Eine französische Basketball-Legende im Fußballfieber! Der ehemalige NBA-Star Tony Parker (42) ist für den Halbfinal-Showdown extra nach München gereist, um der Équipe Tricolore die Daumen zu drücken. Mit dem Auftritt seiner Landsleute dürfte der frühere "San Antonio Spurs"-Profi allerdings nicht zufrieden sein. Noch liegt die Mannschaft von Chefcoach Didier Deschamps (55) mit 1:2 zurück.

Ein Flitzer wollte ein Selfie mit Kylian Mbappé (r.) ergattern. © Fabrice COFFRINI / AFP

58. Minute: Kurz darauf stürmt ein Flitzer aufs Feld, der auch ein beachtliches Tempo an den Tag legt. Die Ordner sind aber zur Stelle. 57. Minute: Mbappé bittet Navas zum Tanz, der anschließende Schuss kann keine Gefahr erzeugen. 55. Minute: Frankreich jetzt mal mit einer kleinen Druckphase, eine Flanke von Koundé findet letztendlich aber keinen Abnehmer. 53. Minute: Nach einer Ecke kommt Tchouameni im Strafraum völlig frei zum Kopfball, doch der ist am Ende zu unplatziert und kein Problem für Unai Simón. 52. Minute: Mbappé geht links ins Dribbling, seine Hereingabe landet dann auf der anderen Spielfeldseite bei Dembélé, der im zweiten Anlauf in die Arme von Unai Simón flankt. 49. Minute: Es bleibt temporeich und geht ständig auf und ab. Viel Vorsicht lassen beide Teams im Moment nicht walten, die Spanier sind aber weiterhin sicherer in ihren Aktionen. 46. Minute: Nach einem langen Ball wäre Nico Williams auf der linken Seite beinahe frei durch gewesen, doch Frankreich-Keeper Mike Maignan stürmt heldenhaft aus seinem Kasten und kommt noch vor dem Flügelstürmer dran.