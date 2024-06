EM 2024: Neuer Bestwert! Rund 24 Millionen sehen zweiten DFB-Sieg

Fortsetzung des Artikels laden

19. Juni, 14.40 Uhr: Sechs-Punkte-Spiel für Kroatien, Albanien ohne Druck

Nur noch 20 Minuten, dann rollt der Ball im Hamburger Volksparkstadion! Nicht nur die Kroaten, sondern auch die Albaner hoffen auf Zählbares. Nach der schmerzhaften 0:3-Pleite gegen Spanien hofft die kroatische Mannschaft um Weltfußballer Luka Modric (38) auf drei wichtige Zähler, um eine Chance aufs Erreichen der K.o.-Runde zu wahren. Die Albaner dürften da etwas dagegen haben, fühlen sich in der Rolle als "Underdog" offenbar wohl - und können befreit aufspielen.

19. Juni, 14.02 Uhr: Dänischer König reist für EM-Spiel nach Frankfurt

Dänemarks König Frederik X. will für das zweite Vorrundenspiel der Europameisterschaft gegen England nach Deutschland reisen. Der 55-Jährige wird am Donnerstag in der Frankfurter Arena dabei sein, wie das Königshaus bestätigte. Auch der britische Thronfolger Prinz William wird das Spiel im Stadion schauen. Die Partie in Frankfurt am Main findet am 20. Juni statt. Bei der vergangenen EM hatte Dänemark den Finaleinzug nach einem 1:2 gegen England in London knapp verpasst.

Dänemarks König Frederik X kommt anlässlich der Fußball-Europameisterschaft nach Deutschland. © Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

19. Juni, 12.34 Uhr: Vor EM-Spiel Kroatien gegen Albanien, Fans feiern friedlich zusammen

Wenige Stunden vor dem EM-Spiel im Hamburger Volksparkstadion zwischen Kroatien und Albanien sind die Fanlager beider Länder bereits im großen Fußballfieber. Bei sommerlichen Temperaturen haben sich sowohl albanische als auch kroatische Fans versammelt, um sich auf die Vorrunden-Begegnung um 15 Uhr einzustimmen. Mehr darüber erfahrt Ihr in unserem Artikel: "Albanische und kroatische Fans feiern friedliches Fußballfest in Hamburg"

19. Juni, 11.55 Uhr: Am Mittwoch startet der 2. Spieltag der EM-Vorrunde, gelingt Kroatien der erste Sieg?

Am Mittwoch steht der zweite Spieltag der Vorrunde der Fußball-Europameisterschaft an. Vor der Partie der Deutschen in Stuttgart gegen Ungarn (18 Uhr) startet der Tag mit dem Spiel Kroatien gegen Albanien in Hamburg (15 Uhr). Kann der WM-Dritte von Katar 2022 nach der herben 0:3-Auftaktpleite gegen Spanien den ersten Sieg feiern? Am Abend steht dann noch die Begegnung Schottland gegen die Schweiz in Düsseldorf (21 Uhr) auf dem Programm.

Kann Real-Madrid-Star Luka Modric mit seinen Kroaten am Mittwoch den ersten Sieg feiern? © Sören Stache/dpa

19. Juni, 11.20 Uhr: "Tartan Army" trauert um toten Fan

19. Juni, 11.00 Uhr: WM-Held Bastian Schweinsteiger richtig sauer auf Schiedsrichter

19. Juni, 10.40 Uhr: Italien-Stars sprechen Abiturienten Mut zu

Mega-Aktion der Squadra Azzurra! In Italien stehen die Abiturprüfungen an, die Nervosität bei den Schüler dürfte größer kaum sein. Nun hat sich das Bildungsministerium etwas Besonderes einfallen lassen, um Prüflingen den Druck von den Schultern zu nehmen - und das mit einer schönen Geste! Ein Instagram-Video soll den Abiturienten Mut machen: In dem Clip nehmen Italienische Persönlichkeiten, darunter auch heimische Fußball-Stars, den Schülern die Angst vor der anstehen Examen, stehen ihnen bei. "Ich möchte euch ganz viel Glück für eure Abiturprüfungen wünschen. Mein Rat: Genießt es und gebt alles", motiviert Davide Frattesi (24), Spieler des Top-Klubs Inter Mailand, die Absolventen.

19. Juni, 9.54 Uhr: Georgien-Coach Sagnol ärgert sich über Pfiffe bei Hymne

Georgiens Nationaltrainer Willy Sagnol (47) hat sich nach der 1:3-Niederlage seines Teams gegen die Türkei bei der EM über einige türkische Fans geärgert. Die Anhänger hatten laut gepfiffen, während die georgische Nationalhymne gespielt wurde. "Das sollte man nicht machen. Man sollte den Gegner immer respektieren", sagte Sagnol. "Das hat kein gutes Bild von der Türkei gezeigt." Mit seiner Mannschaft war der frühere Fußballer des FC Bayern München sehr zufrieden. "Klar, wenn man verliert, ist es niemals schön", sagte er. "Aber ich denke, für mich und meine Mannschaft lagen die wichtigsten Dinge woanders. Wir haben so ein schönes Bild des georgischen Fußballs gezeigt. Darauf können wir stolz sein."

Mit seiner georgischen Mannschaft ist Trainer Willy Sagnol (47) trotz der Niederlage gegen die Türkei zufrieden. Für Ärger sorgen bei ihm einige Fans des Gegners. © Fabian Strauch/dpa

19. Juni, 8.10 Uhr: Bringt das Deutschland-Spiel heute den Feierabendverkehr zum Erliegen?

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn am frühen Mittwochabend in Stuttgart hat das Potenzial, den Berufsverkehr auch in anderen Städten durcheinanderzubringen. Weil viele Pendler fast gleichzeitig den Arbeitsplatz verließen, um pünktlich zum Anpfiff zu Hause zu sein, führe das zu einer Verkürzung und Verdichtung des abendlichen Berufsverkehrs, heißt es vom Verkehrsdatenanbieter TomTom. Dadurch steige das Staurisiko, wie auch Daten von der letzten EM im Jahr 2021 zeigen. TomTom hat dafür den Verkehr in rund zwei Dutzend Städten am Tag des damaligen Spiels Deutschland gegen England mit einem normalen Tag verglichen. In gut der Hälfte der Städte ergab sich dabei eine deutlich größere Stauspitze in der Zeit vor dem Anpfiff, als dies bei normalem Berufsverkehr der Fall gewesen wäre. Der Effekt zeigte sich allerdings nicht in allen Städten. Die Auswirkungen würden auch jetzt wohl von Stadt zu Stadt unterschiedlich ausfallen, hieß es. "In kleineren Städten sind die Auswirkungen oft stärker, während in größeren Städten die Verkehrsmuster variabler sein können. Der Höhepunkt des abendlichen Verkehrsaufkommens wird jedoch im Allgemeinen dennoch übergreifend zwischen 17 Uhr und 18 Uhr erreicht." Am Morgen erwartet TomTom dagegen keine besondere Stau-Häufung.

Vor dem Spiel um 18 Uhr von Deutschland gegen Ungarn in Stuttgart könnte der Verkehr auch in anderen Städten zum Erliegen kommen. © Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, IMAGO / Sportfoto Rudel

18. Juni, 23.08 Uhr: Die Ergebnisse des EM-Tages im Überblick

Den Abschluss des ersten Vorrundenspieltags bildeten die Duelle in Gruppe F. So spielten die Teams am heutigen Dienstag: Türkei - Georgien 3:1 Portugal - Tschechien 2:1 Durch die bessere Tordifferenz schiebt sich die Türkei nach einem wilden Sieg in der ersten Partie des Tages auf den ersten Platz der Gruppe vor Portugal, das trotz einer dominanten Leistung froh sein muss, mit drei Punkten dazustehen. Am unteren Ende der Tabelle findet sich dementsprechend Tschechien vor EM-Debütant Georgien wieder.