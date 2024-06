EM 2024: Österreich gewinnt die Gruppe D vor Frankreich und Niederlande

EM 2024 im Liveticker: Österreich gewinnt die Gruppe D vor Frankreich und Niederlande.

Deutschland - Die Spannung steigt! Bei der Europameisterschaft wird am heutigen Dienstagabend der deutsche Achtelfinal-Gegner ermittelt.

Dänemark, Serbien, Slowenien und sogar England: Sie alle kommen bei der EM noch als Achtelfinal-Gegner für Julian Nagelsmann und Toni Kroos infrage. © Federico Gambarini/dpa Die DFB-Elf um Chefcoach Julian Nagelsmann wird am Samstagabend in Dortmund gegen den Tabellenzweiten der Gruppe C spielen.

England, Slowenien, Dänemark oder Serbien können es werden. Alle Teams spielen 21 Uhr. In der Gruppe D sind die Würfel gefallen. Österreich geht als Erster ins Achtelfinale. Frankreich wird Zweiter, auch die Niederlande sind als Dritter für die K.o.-Runde qualifiziert. Für Polen ist die EM beendet. Fußball-Europameisterschaft 2024 Spielplan zur EM 2024: Alle Gruppen und alle Ergebnisse der Vorrunde In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.



25. Juni, 19.57 Uhr: Irres Finale der Gruppe D endet mit einer faustdicken Überraschung

Wer hätte das vor der EM gedacht: Österreich gewinnt die Gruppe D vor Frankreich und den Niederlanden, Polen ist raus. Österreich - Niederlande 3:2 Die Party in Berlin kann steigen. Die Alpenrepublik gewinnt diese starke Gruppe dank eines überzeugenden Auftritts gegen die Niederlande. Zweimal gingen die Österreicher durch ein Eigentor von Donyell Malen (6. Minute) und ein Tor von Romano Schmid (59.) in Führung, die Niederlande glichen durch Cody Gakpo (47.) und Memphis Depay (78.) aus. Der Lucky Punch gelang BVB-Star Marcel Sabitzer in der 80. Minute mit einem herrlichen Tor. Frankreich - Polen 1:1 Frankreich konnte nur in Person von Kylian Mbappé überzeugen Meister im polnischen Schlussmann Lukasz Skorupski fand. Dennoch traf Mbappé in der 56. Minute per Foulelfmeter zum 1:0. In der 79. Minute glich jedoch Robert Lewandowski, ebenfalls per Strafstoß, zum 1:1 aus. Den ersten Elfmeter hatte er vergeben, doch der französische Keeper Mike Maignan verließ die Linie zu früh, der Strafstoß musste wiederholt werden.

25. Juni, 19.54 Uhr: Österreich gewinnt die Gruppe D vor Frankreich und Niederlande

Jetzt ist Schluss und damit steht eine Überraschung fest: Österreich gewinnt die Gruppe D vor Frankreich und Niederlande. Alle drei sind für das Achtelfinale qualifiziert. "Oranje" droht jetzt aber ein richtiger Brocken in der K.o.-Runde. Noch steht nicht fest, gegen wen die drei Teams spielen.

25. Juni, 19.50 Uhr: Die Nachspielzeit läuft, was ist noch möglich?

Die Nachspielzeit in beiden Stadien läuft. Wird es noch eine Wendung geben?

25. Juni, 19.39 Uhr: BVB-Star Marcel Sabitzer bringt Österreich wieder in Führung

Österreich - Niederlande 3:2 Jetzt überschlagen sich im Finale der Gruppe D die Ereignisse. Während Frankreich den Ausgleich kassiert, trifft in Berlin BVB-Star Marcel Sabitzer zum 3:2 in der 80. Minute für Österreich. Frankreich - Polen 1:1 Stand jetzt wäre Österreich Gruppensieger, Frankreich Zweiter und die Niederlande wieder Dritter.

Marcel Sabitzer bringt Österreich wieder in Führung. © RONNY HARTMANN / AFP

25. Juni, 19.33 Uhr: Die Niederlande gleichen durch Depay erneut aus, Lewandowski vergibt Elfmeter und trifft dann doch noch

Österreich - Niederlande 2:2 Da ist der Ausgleich für die Niederlande! Gakpo trifft in der 76. Minute, erst gibt der Schiedsrichter den Treffer nicht, doch dann greift der VAR ein. Im Keller sitzt der deutsche Schiri Marco Fritz. Der Unparteiische Ivan Kruzliak schaut sich die Szene an und gibt den Treffer doch noch. Frankreich - Polen 1:1 Die Polen bekommen einen Elfmeter, in der 77. Minute vergibt Lewandowski, doch der Strafstoß muss wiederholt werden, weil Maignan im französischen Tor einen Schritt zu früh reagiert. Im zweiten Anlauf trifft er.

Robert Lewandowski trifft zum 1:1 für Polen.

25. Juni, 19.30 Uhr: Können die Niederlande gegen Österreich noch einmal zurückschlagen?

Österreich - Niederlande 2:1 Schaffen es die Niederlande in den letzten 20 Minuten noch einmal, gegen Österreich zurückzukommen? Für das Team wäre es in Hinblick auf das Achtelfinale enorm wichtig, da sie mit einer besseren Platzierung einem der großen Gegner aus dem Weg gehen könnten. Frankreich - Polen 1:0 In Dortmund zieht Lewandowski in der 72. Minute einfach mal ab, der Ball zischt knapp am linken Pfosten vorbei.

25. Juni, 19.14 Uhr: Elfmeter für Frankreich - Kylian Mbappé trifft

Frankreich - Polen 1:0 In der 55. Minute gibt es Elfmeter für Frankreich. Kylian Mbappé schnappt sich den Ball und verwandelt sicher in der 56. Minute. Anschließend zieht er seine Maske vom Gesicht und jubelt. Österreich - Niederlande 2:1 Ein paar Sekunden später klingelt es auch in Berlin. Für Österreich trifft Schmid per Kopf nach einer Flanke von Grillitsch in der 59. Minute zum 2:1 für Österreich. Stand jetzt wäre Frankreich Gruppensieger, Österreich Zweiter und die Niederlande Dritter. Polen war ohnehin schon ausgeschieden. Auf die Niederlande kämen damit im Achtelfinale schon richtige Schwergewichte zu.

Kylian Mbappé trifft gegen Polen per Elfmeter. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

25. Juni, 19.05 Uhr: Direkt nach Wiederanpfiff trifft Cody Gakpo zum 1:1 für die Niederlande

Österreich - Niederlande 1:1 Was für ein Start in die zweite Halbzeit für die Niederlande. Xavi setzt sich herrlich von der Mittellinie weg durch, passt links auf Cody Gakpo und der trifft mit einem super Tor in den rechten Winkel - fast so ähnlich wie die Italiener am Montagabend last minute gegen Kroatien (47). Frankreich - Polen 0:0 Direkt nach der Halbzeit startet eine Mbappé-Show, bei der er schon wieder zwei Großchancen vergibt und am Stammkeeper des FC Bologna, Skorupski, scheitert. Das stellt die Konstellation in der Gruppe auf den Kopf: Aktuell wären die Niederlande dank der mehr erzielten Tore Erster vor Frankreich. Österreich wäre Dritter, aber dennoch weiter dank der Regelung der vier besten Dritten aller Gruppen.

Cody Gakpo (l.) trifft direkt nach Wiederanpfiff für die Niederlande. © JOHN MACDOUGALL / AFP

25. Juni, 18.49 Uhr: Österreich führt dank eines Eigentors, Mbappé vergibt für Frankreich mehrere Großchancen

Jetzt ist Halbzeit in beiden Stadien! Frankreich - Polen 0:0 Frankreich hatte mehrere Großchancen, vor allem durch Superstar Kylian Mbappé, der erstmals nach seinem Nasenbeinbruch in der Startelf steht. Der Ball wollte aber einfach nicht ins Tor. Auf der anderen Seite hatte Robert Lewandowski die beste Möglichkeit, setzte seinen Kopfball aber knapp neben den linken Pfosten. Österreich - Niederlande 1:0 In Berlin führt Österreich gegen die Niederlande dank des Eigentors von BVB-Star Donyell Malen. Das Team von Trainer Ralf Rangnick war über weite Strecken die dominierende Mannschaft, die Niederlande wirkten zu Beginn geistig gar nicht auf dem Platz. Doch auch "Oranje" hatte seine Momente, die beste Möglichkeit ließ Depay liegen, als er den Schlussmann bereits überwunden hatte, sein Kopfball aber auf der Linie geklärt wurde. Zur Halbzeit wäre Österreich Gruppensieger, Frankreich Zweiter und die Niederlande über die Regelung der vier besten Dritten aller Gruppen ebenfalls fürs Achtelfinale qualifiziert.

25. Juni, 18.42 Uhr: Kylian Mbappé vergibt Riesenchance zum 1:0

Frankreich - Polen 0:0 Das wäre fast das Tor für Maskenmann Kylian Mbbappé (41. Minute) gewesen. Im Sechzehner lässt Barcola den Ball abtropfen, der Superstar zieht das Tempo an, schließt aus spitzem Winkel ab, zu spitz - der Ball trudelt am rechten Pfosten vorbei. Wenig später kommt Frankreich über die linke Seite erneut gefährlich vor den Kasten, doch Zalewski klärt in höchster Not. Kurios: In der 45. Minute hat Mbappé fast die identischen Chancen erneut, doch er findet seinen Meister im polnischen Ersatzkeeper Skorupski, der stark hält. Österreich - Niederlande 1:0 In der 42. Minute hat Depay eine Riesenchance, doch seinen Kopfball klärt ein Österreicher auf der Linie.

Kylian Mbappé (2.v.r.) vergibt zwei Großchancen in der Endphase der ersten Hälfte. © Bernd Thissen/dpa

25. Juni, 18.34 Uhr: Robert Lewandowski vergibt Riesenchance für Polen gegen Frankreich

Frankreich - Polen 0:0 In seinem ehemaligen Stadion in Dortmund vergibt Robert Lewandowski die Riesenchance zum 1:0 für Polen. Er kommt nach einer Flanke von der linken Seite zum Kopfball, den er nur knapp neben den linken Pfosten setzt. Österreich - Niederlande 1:0 In Berlin flacht das Spiel ein wenig ab, da die Österreicher nicht mehr so viel Feuer in der Offensive zeigen. Bitter für die Niederlande: In der 35. Minute muss Veermann verletzungsbedingt raus, für ihn kommt Xavi in die Partie. In der 37. Minute wird es allerdings wild im polnischen Strafraum. Erst pariert Verbruggen den Schuss von Sabitzer, dann vergibt Arnautovic am Elfmeterpunkt kläglich. Bei den Österreichern hat Wimmer zudem die zweite Gelbe des Turniers gesehen, er fehlt in einem möglichen Achtelfinale.

Ex-Star von Bayern und dem BVB: Robert Lewandowski hatte die beste Chance für die Polen auf dem Kopf, vergab aber. © INA FASSBENDER / AFP

25. Juni, 18.25 Uhr: BVB-Star Donyell Malen kann sein Missgeschick ausbügeln, aber trifft den Ball nicht richtig

Österreich - Niederlande 1:0 In der 23. Minute kann Donyell Malen sein Missgeschick vom Eigentor wieder ausbügeln, doch er trifft den Ball aus halblinker Position nicht richtig, so geht er knapp am rechten Pfosten vorbei. Frankreich - Polen 0:0 In Dortmund spielen die Franzosen ansehnlichen Fußball, der aber in der Box noch nicht zwingend genug ist. Die ganz großen Chancen sind noch Mangelware.