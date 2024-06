EM 2024: Polen muss ohne Superstar Lewandowski gegen die Niederlande ran

EM 2024 im Liveticker: Der dritte Tag der EM steht vor der Tür. Polen in trifft in Hamburg auf die Niederlande und muss dabei auf Robert Lewandowski verzichten.

Deutschland - Die Heim-Europameisterschaft 2024 ist in vollem Gange! Seit dem 14. Juni kämpfen die deutsche Nationalmannschaft und 23 weitere Nationen um die Krone des Kontinents. Können Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und seine Truppe für das nächste Sommermärchen sorgen?

Die deutschen Fans können sich im Sommer auf ein großes Turnier vor der Haustür freuen. © Tom Weller/dpa Der Gastgeber startete gleich mal furios in das Turnier vor der eigenen Haustür und fegte die schottische Auswahl mit 5:1 aus der Münchner Allianz Arena. Nun warten in der Gruppe A noch Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) sowie die Nachbarn aus der Schweiz (23. Juni, 21 Uhr). In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.



16. Juni, 14 Uhr: Im ersten Spiel des dritten EM-Tages trifft Polen in Hamburg auf die Niederlande

Im ersten Spiel des dritten EM-Tages trifft Polen heute im Hamburger Volksparkstadion auf die Niederlande. Die Infos zu den Teams im Überblick: Polen: Die Polen müssen ohne ihren Superstar Robert Lewandowski antreten. Dabei ist kaum ein anderes EM-Team so abhängig von nur einem wichtigen Spieler. Der frühere Bayern-Torjäger hat einen Muskelfaserriss und ist damit nicht der einzige verletzte Stürmer: Arkadiusz Milik verpasst die EM komplett. Karol Swiderskis Einsatz gegen die Niederlande ist noch fraglich. Niederlande: Das Oranje-Team hatte vor dem ersten EM-Spiel mit Verletzungen zu kämpfen. In Frenkie de Jong und Teun Koopmeiners mussten zwei wichtige Spieler kurzfristig passen. Dennoch ist die Stimmung bei der Elftal gut. In der Vorbereitung gab es zweimal ein klares 4:0 gegen Kanada und Island. An Deutschland haben die Niederlande gute Erinnerungen. 1988 gelang im Nachbarland der bislang einzige große Titel.

Die Polen sind voller Vorfreude auf das Spiel in Hamburg gegen die Niederlande, doch sie müssen auf ihren Superstar Robert Lewandowski verzichten, der an einem Muskelfaserriss leidet. © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Tom Weller/dpa

15. Juni, 23.09 Uhr: Die Ergebnisse vom zweiten EM-Tag

Damit ist der zweite Tag der Europameisterschaft 2024 in Deutschland vollendet, hier die Ergebnisse im Überblick: Ungarn - Schweiz 1:3 Spanien - Kroatien 3:0 Italien - Albanien 2:1 Die Schweiz reiht sich durch den Sieg hinter Deutschland auf dem zweiten Platz der Gruppe A ein, gefolgt von Ungarn (3.) und Schottland (4.). In der Gruppe B führt Spanien aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Italien (2.), dahinter lauern Albanien (3.) und Kroatien (4.).

15. Juni, 22.55 Uhr: Titelverteidiger Italien startet mit einem Sieg gegen Albanien in die EM 2024!

Nein, Albanien kann in der Schlussphase nicht mehr genügend Druck aufbauen, die Squadra Azzurra spielt ihre 2:1-Führung lässig über die Ziellinie! Der amtierende Europameister ließ sich vom Blitz-Gegentor nach 22 Sekunden inklusive EM-Rekord gar nicht beeindrucken und antwortete zügig per Doppelschlag, von dem sich der Underdog nicht mehr erholen sollte. Zwar verpasste es Italien, den Sack mit einem dritten Treffer zuzumachen, am Ende geht der knappe Erfolg aber dennoch vollkommen in Ordnung. Etwas Glück hatte der Favorit am Ende dann aber doch, denn in der 90. Minute rettete Donnarumma in allerhöchster Not gegen den eingewechselten Rey Manaj und sicherte damit den Auftakterfolg.

Der Titelverteidiger kann sich zum Auftakt über drei Punkte gegen Albanien freuen. © Bernd Thissen/dpa

15. Juni, 22.36 Uhr: Gelingt Albanien noch der Lucky Punch?

Die Schlussphase in Dortmund läuft, es steht immer noch 2:1 für Italien. In den vergangenen Minuten hat der Außenseiter die eigenen Offensivbemühungen wieder intensiviert, so richtig brandgefährlich wurde es aber trotzdem nicht. Allerdings konnte der amtierende Europameister den Deckel auch noch nicht auf die Partie drücken, spielt es aktuell eher runter und führt daher nur mit einem Tor, was sich bekanntlich ganz schnell ändern kann. Geht Albanien in den finalen Minuten gleich volles Risiko?

15. Juni, 22.18 Uhr: Titelverteidiger Italien drängt auf das dritte Tor

Die Squadra Azzurra kommt engagiert aus der Pause und will den Sack zumachen! Die Albaner haben im Moment alle Mühe, die Anläufe des Favoriten abzuwehren. Vor allem durchs Mittelfeld gleiten die Italiener wie ein warmes Messer durch die Butter, das kann eigentlich nicht mehr lange gut gehen. Dazu trauen sich die Rot-Schwarzen zu selten selbst nach vorn, das Spiel kann aber natürlich trotzdem noch jederzeit in beide Richtungen kippen.

Federico Chiesa (l.) und seine Kollegen bereiten der albanischen Mannschaft einige Probleme. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

15. Juni, 22.04 Uhr: Die zweite Halbzeit in Dortmund läuft!

Italien stößt den zweiten Durchgang an, der Ball rollt wieder! Tütet der Titelverteidiger den ersten Sieg ein oder kann Albanien noch einmal überraschen?

15. Juni, 21.46 Uhr: Italien geht mit einer knappen Führung gegen Albanien in die Pause

Zwayer pfeift zur Halbzeit in Dortmund! Nach der turbulenten Anfangsviertelstunde mit dem schnellsten Tor der EM-Geschichte wollte der Ball bislang kein viertes Mal ins Netz, obwohl der Titelverteidiger noch drei hochkarätige Möglichkeiten hatte, den Vorsprung auszubauen. Frattesi (33.), Scamacca (40.) und Pellegrini (45.+2) fehlte aber das nötige Glück und so geht Italien mit der am Ende hochverdienten 2:1-Führung in die Kabine. Trotzdem hat sich der Außenseiter hier auch in Rückstand keinesfalls versteckt und immer wieder die eigene Offensive gesucht - dabei hinten aber auch eklatant große Lücken offenbart. Auf der anderen Seite zeigte sich die Squadra Azzurra vom frühen Gegentreffer erstaunlich unbeeindruckt und riss die Partie in der Folge an sich.

15. Juni, 21.30 Uhr: Spektakel bei Italien gegen Albanien

Was für eine irre Anfangsphase zum Tagesabschluss! Nach etwa 25 Minuten hat sich das Spiel erstmals etwas beruhigt, die Italiener geben jetzt den Ton an, während Albanien vor allem über schnelle Gegenstöße gefährlich bleibt. Die Zuschauer im Signal Iduna Park sind ohnehin schon auf ihre Kosten gekommen, doch beide Teams schenken sich auch weiterhin keinen Zentimeter, entschieden ist hier nichts.

15. Juni, 21.17 Uhr: Italien dreht das Spiel mit Doppelschlag!

Es geht rasant zu in Dortmund! Nicolo Barella legt sofort nach und dreht das Spiel zugunsten der Squadra Azzurra. Die Italiener schnüren Albanien am eigenen Sechzehner ein, nach einem geblockten Pass auf Dimarco landet die Kugel im Rückraum bei Barella, der volley draufhält und das Spielgerät zum 2:1 im linken Eck versenkt. Wieder hat es damit bis zum nächsten Treffer nur fünf Minuten gedauert, der Titelverteidiger ist nach der kalten Dusche zurück in der Spur.

Spiel gedreht! Nicolo Barella jubelt über sein Tor zum 2:1. © FRANCK FIFE / AFP

15. Juni, 21.12 Uhr: Alessandro Bastoni hat die italienische Antwort parat

Allzu lange hat die Blitz-Führung nicht gehalten, Alessandro Bastoni köpft zum italienischen Ausgleich ein! Dimarco macht seinen Fehler wieder gut und bringt eine hervorragende Flanke in den Strafraum, anschließend lässt sein Inter-Kollege dem albanischen Keeper Strakosha per Kopf keine Chance. Zehn Minuten hat der Titelverteidiger für seine Antwort nach dem Blitz-Tor gebraucht.