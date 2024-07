EM 2024: Robert Habeck verteidigt Pfiffe gegen Spaniens Hand-Sünder!

EM 2024 im Liveticker: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die emotionalen Pfiffe im Halbfinale gegen Spaniens Marc Cucurella verteidigt.

Deutschland - Spaniens Finalgegner bei der Europameisterschaft steht fest!

Die englische Nationalmannschaft steht im Finale der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. © Bernd Thissen/dpa England bezwang die Niederlande in Dortmund mit 2:1 - dank eines Last-Minute-Treffers! Damit stehen die "Three Lions" zum zweiten Mal in Folge in einem EM-Endspiel. Am kommenden Sonntag (21 Uhr) trifft die Mannschaft von Chefcoach Gareth Southgate dann im Berliner Olympiastadion auf die Furia Roja. In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

12. Juli, 8.35 Uhr: Robert Habeck verteidigt Pfiffe gegen Spaniens Marc Cucurella

Die heftigen Pfiffe deutscher Fans gegen Spaniens Marc Cucurella (25) werfen aus Sicht von Wirtschaftsminister Robert Habeck (54, Die Grünen) keinen Schatten auf den EM-Gastgeber. "Emotionen gehören mit dazu und die schießen manchmal über das Ziel hinaus. Ich kann mich an Situationen erinnern, in denen Spieler noch ein Jahr später ausgepfiffen wurden. Aber das soll das Bild nicht trüben", sagte der Grünen-Politiker im Interview der Neuen Westfälischen. Beim EM-Halbfinale der Spanier gegen Frankreich hatte eine Reihe von Zuschauern in München den Abwehrspieler Cucurella immer wieder ausgepfiffen. Grund war Cucurellas nicht mit einem Elfmeter geahndetes Handspiel in der Verlängerung beim Viertelfinalsieg gegen das deutsche Team. Über die umstrittene Szene hatte es im Anschluss lange Diskussionen gegeben.

Für Robert Habeck (54) gehören Emotionen zum Fußball dazu. © Sebastian Gollnow/dpa

12. Juli, 8.25 Uhr: Über 1.000 Hasskommentare gegen DFB-Team identifiziert

Während der EM in Deutschland sind mehr als 1.000 Hasskommentare gegen die DFB-Elf gemeldet worden. Davon wurden mehr als 800 strafrechtlich relevante Hasskommentare identifiziert, wie Hessens Justizminister Christian Heinz (48, CDU) mit Blick auf die Bilanz der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) sagte. "Angesichts der Vorfreude auf die Europameisterschaft im eigenen Land und der positiven Stimmung für unsere Nationalmannschaft, scheint diese Anzahl geradezu surreal zu wirken", fügte der Politiker an. Laut Heinz geht es den Verfasserinnen und Verfassern nicht darum, für gute Stimmung im Land zu sorgen. "Sie arbeiten viel mehr am Gegenteil." Die ZIT hat angesichts der Großereignisse in diesem Sommer Kooperationen mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB), der Deutschen Fußball Liga (DFL) sowie dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ins Leben gerufen. Im Kampf gegen Hate-Speech sollen die Verbände verdächtige Posts sammeln und zur Strafverfolgung an das ZIT weitergeben.

11. Juli, 22.06 Uhr:Englands Plan Richtung Finale

Das Training vor dem EM-Finale beginnt bei England erst an diesem Freitag. Den Tag nach dem Krimi-Sieg über die Niederlande genossen die Stars um Kane und Bellingham in ihrem Luxushotel. Harry Kane und Jude Bellingham legten nebeneinander die Beine hoch und genossen den Wellness-Bereich ihres Luxushotels in der Idylle Thüringens. Für die Profis, die am Vorabend beim 2:1 gegen die Niederlande Englands erste Titelchance seit 1966 am Leben gehalten hatten, stand am Donnerstag ausschließlich Regeneration auf dem Programm. Verteidiger John Stones strampelte auf einer Rolle, die sich ebenfalls im warmen Wasser befand. So richtig ernst wird die Vorbereitung auf das Finale gegen Spanien am Sonntag (21 Uhr) für die Three Lions von Nationaltrainer Gareth Southgate erst an diesem Freitag.

11. Juli, 19.17 Uhr: Fan-Randale in Dortmunder Innenstadt

11. Juli, 18.57 Uhr: "It's coming home"? Lineker verbannt legendäre Liedzeile

Englands Fußball-Ikone Gary Lineker (63) will von der berühmten Liedzeile "Football's coming home" ("Fußball kommt nach Hause") aus dem Lied "Three Lions" vor dem EM-Finale gegen Spanien nichts mehr hören. Auf eine entsprechende Frage antwortete der frühere Nationalspieler: "Ich verbanne diese Aussage. Sie hat so lange Pech gebracht." In dem Lied von David Baddiel, Frank Skinner und The Lightning Seeds geht es um das lange Warten der englischen Nationalmannschaft auf einen Titel. Geschrieben wurde es zur Heim-EM 1996, als der WM-Titel im eigenen Land bereits 30 Jahre her war.

England fehlt noch ein Sieg zum ersten Titel seit 58 Jahren. Die nationale Ikone Gary Lineker (63) will von der legendären Zeile aus einem Song über das Nationalteam nichts mehr wissen. © John Walton/PA Wire/dpa

11. Juli, 17.14 Uhr: ZDF mit EM sehr zufrieden - Top-Wert bei DFB-Spiel

Die Europameisterschaft hat beim ZDF durchweg für hohe Einschaltquoten gesorgt. Durchschnittlich 12,05 Millionen Menschen sahen die 17 EM-Spiele, die der öffentlich-rechtlichen Sender bei dem Heim-Turnier übertrug. Das teilte das ZDF mit. Für den Spitzenwert sorgte demnach das Achtelfinal-Duell Deutschlands mit Dänemark (2:0), bei dem 24,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu einem Marktanteil von 76,4 Prozent führten. Das Viertelfinal-Aus des DFB-Teams gegen Spanien hatten in der ARD laut AGF Videoforschung durchschnittlich 26,129 Millionen Menschen gesehen. Beim bislang letzten großen Männerfußball-Turnier war die Spitzenpaarung im ZDF deutlich weniger nachgefragt. 17,064 Millionen hatten bei der WM 2022 Deutschlands 1:1 im Vorrundenspiel gegen Spanien verfolgt, was einem Marktanteil von 48,6 Prozent entsprach. Unter den EM-Spielen ohne deutsche Beteiligung erzielte im ZDF das Halbfinale Spanien gegen Frankreich mit 14,56 Millionen EM-Interessierten und einem Marktanteil von 56,4 Prozent die höchsten Zahlen.

11. Juli, 16.38 Uhr: Schiedsrichter Letexier aus Frankreich leitet EM-Finale

Schiedsrichter François Letexier aus Frankreich leitet das EM-Finale zwischen England und Spanien am Sonntag (21 Uhr) im Berliner Olympiastadion. Das gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Donnerstag bekannt. Der 35-Jährige pfiff bislang drei Turnierspiele, darunter das Achtelfinale der Spanier gegen Georgien (4:1). Letexier, der seit 2017 Spiele auf internationaler Bühne leitet, wirkt im zweiten großen Endspiel in dieser Saison mit - beim Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund (2:0) war er Vierter Offizieller. In Berlin assistieren ihm nun seine beiden Landsmänner Cyril Mugnier und Mehdi Rahmouni, Vierter Offizieller ist Szymon Marciniak (Polen), WM-Final-Schiedsrichter von 2022. Sollte der Videobeweis benötigt werden, trägt Jérôme Brisard aus Frankreich die Hauptverantwortung, ihm assistieren Willy Delajod (Frankreich) und Massimiliano Irrati (Italien).

Die Spanier hat der französische Unparteiische François Letexier (35) bei dieser EM schon einmal gepfiffen. © Marcus Brandt/dpa

11. Juli, 14.35 Uhr: Keine Anspannung, viel Spaß! So ausgelassen trainieren die Spanien-Stars

Spaniens Fußballer versuchen, die Gedanken an einen möglichen EM-Triumph noch zu verdrängen. "Wir fühlen uns wie Sieger jeden Tag, aber nicht als Europameister", sagte Innenverteidiger Dani Vivian von Athletic Bilbao bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Donaueschingen. Die Mannschaft habe jedes Spiel wie ein Finale gesehen - "das war ein sehr harter Weg. Wir versuchen, nicht daran zu denken, was sein kann, sondern was ist. Also an die tägliche Arbeit". Zwei Tage vor dem Endspiel gegen England am Sonntag (21 Uhr) im Olympiastadion von Berlin zeigten sich die Spanier beim Mannschaftstraining auf dem Platz des SV Aasen, das die Medienvertreter die ersten 15 Minuten verfolgen durften, überaus locker und zu Späßen aufgelegt.

11. Juli, 14.12 Uhr: Spanien bangt um Jesús Navas

Er ist der letzte verbleibende Welt- und Europameister im Kader der Spanier! Doch im EM-Finale müssen die Iberer möglicherweise auf Rechtsverteidiger Jesús Navas (38) verzichten. Der Routinier konnte am heutigen Donnerstag, drei Tage vor dem Endspiel, nicht mit der Mannschaft trainieren, absolvierte stattdessen eine individuelle Einheit. Im Halbfinale gegen Frankreich hatte der 38-Jährige ausgewechselt werden müssen, weil er Hüftprobleme gehabt hatte. Jetzt ist unklar, ob er im Finale gegen England einsatzfähig ist. Immerhin: Mit Dani Carvajal (32) und Robin Le Normand (27) kehren zwei im Halbfinale gesperrte Spieler der Furia Roja gegen die Three Lions wieder zurück. Besonders Carvajals Rückkehr ist angesichts eines möglichen Navas-Ausfalls essentiell für die Spanier, Navas hatte den Real-Madrid-Profi gegen Frankreich vertreten.

Jesús Navas (38, 2.v.l.) konnte am heutigen Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainieren, ihm droht der Ausfall für das EM-Finale. © Tom Weller/dpa

11. Juli, 6.41 Uhr: Kritik an Elfmeterentscheidung von Felix Zwayer und dem VAR

Der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman (63) hat das deutsche Schiedsrichter-Team um Felix Zwayer (43) und Videoassistent Bastian Dankert (44) für ihre Elfmeterentscheidung bei der 1:2-Niederlage im EM-Halbfinale gegen England kritisiert. "Was kann man tun als Verteidiger? Ich bin der Meinung, dass es keinen Elfmeter hätte geben sollen", sagte Koeman. "Es bricht einfach den Fußball." Der niederländische Verteidiger Denzel Dumfries hatte einen Schuss von Harry Kane (30) im Strafraum blocken wollen, den Stürmer dabei aber hart am Fuß getroffen. Nach Ansicht der Videobilder entschied Zwayer auf Elfmeter, den Kane selbst in der 18. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 verwandelte. Heftiger fiel die Kritik des niederländischen Kapitäns Virgil van Dijk (33) an Zwayer aus. "Die Tatsache, dass er direkt in die Kabine rennt, sagt alles", sagte Van Dijk. Konkret monierte er Zwayers Spielleitung in den letzten Minuten. Zum Elfmeter sagte der Abwehrchef bei Magenta TV: "Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben. Aber letztlich hat der VAR (Videoschiedsrichter) eingegriffen – und das müssen wir akzeptieren." Die Elfmeterentscheidung passte auch einigen britischen Experten nicht, obwohl sie zugunsten der Three Lions ausfiel. Der ehemalige Nationalspieler Gary Neville (49) nannte den Pfiff eine "Schande" und fügte an: "Eine skandalöse Entscheidung. Dass so ein Elfmeter verhängt wird, egal wann, und schon gar nicht in einem so wichtigen Spiel. Er geht natürlich rein und versucht, den Schuss zu blocken. Das ist niemals ein Elfmeter."

Denzel Dumfries (2.v.r.) versucht einen Schuss von Harry Kane (am Boden) zu blocken und trifft dabei den englischen Torjäger. Die Elfmeterentscheidung wollte das niederländische Lager nicht wahrhaben. Auch England-Legende Gary Neville (49) war mit der Schiri-Entscheidung nicht einverstanden. © Friso Gentsch/dpa

10. Juli, 23.01 Uhr: England trifft im Finale auf Deutschland-Bezwinger Spanien