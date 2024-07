EM 2024: Showdown zwischen Spanien und Frankreich! Wer zieht heute ins Finale ein?

EM 2024 im Liveticker: Showdown in München, Fußball-Giganten unter sich! Am heutigen Dienstag findet das erste Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien statt.

Deutschland - Die Halbfinalisten der Europameisterschaft 2024 sind gefunden! Für Deutschland ist der Traum vom Heim-Titel nach der Pleite gegen Spanien zwar geplatzt, doch vier Mannschaften kämpfen noch um den Pokal.

England hat sich in der Elfer-Lotterie gegen die Schweiz durchgesetzt und steht im Halbfinale. © INA FASSBENDER / AFP Der DFB-Bezwinger von der iberischen Halbinsel trifft am heutigen Dienstag ab 21 Uhr in der Münchner Allianz-Arena auf Frankreich. Die Équipe Tricolore hatte sich zuvor am Freitag im zweiten Viertelfinale in der Elfer-Lotterie mit 5:3 gegen Portugal durchgesetzt. Ebenfalls über die volle Distanz ging es für die Engländer am Samstag gegen die Schweiz, letztendlich feierten die Three Lions auch einen 5:3-Erfolg vom Punkt und zogen ins Halbfinale ein. Fußball-Europameisterschaft 2024 Im Lager der Nationalelf: EM-Betreuer soll 18-Jährige vergewaltigt haben! Dort warten am morgigen Mittwoch (21 Uhr) im Dortmunder Signal Iduna Park die Niederlande, die Im vierten Spiel der Runde der letzten Acht einen Rückstand gegen die Türkei noch in einen 2:1-Triumph drehen konnten. In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

9. Juli, 20.10 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

Spanien-Coach Luis de la Fuente ist gleich dreifach zum Handeln gezwungen, auf der anderen Seite nimmt Didier Deschamps freiwillig zwei Veränderungen vor. Für den verletzten Pedri und die gesperrten Verteidiger Dani Carvajal sowie Robin Le Normand rücken nach dem Erfolg gegen Deutschland Jesus Navas, Nacho und Deutschland-Schreck Dani Olmo in die Startformation. Im Vergleich zum Viertelfinale gegen Portugal beginnen bei Frankreich darüber hinaus der zuletzt gesperrte Adrien Rabiot sowie Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga und Antoine Griezmann nehmen dafür erst einmal auf der Bank Platz.

9. Juli, 19.45 Uhr: Spanien und Frankreich spielen um den Einzug ins EM-Finale

Fußball-Giganten unter sich! Die beiden Mitfavoriten Spanien und Frankreich treffen im Halbfinale der Europameisterschaft am heutigen Dienstag (21 Uhr) in München aufeinander. Der Sieger dieses Duells tritt am Sonntag im Endspiel in Berlin gegen den Gewinner der Partie Niederlande gegen England an. Das zweite Halbfinale findet am morgigen Mittwoch in Dortmund statt. Während die Spanier in dem Turnier bislang mit einer offensiven Spielweise glänzten, konnten die Franzosen nicht überzeugen. Allerdings müssen die Iberer auf mehrere Stammkräfte verzichten. Jungstar Pedri ist verletzt nicht mehr dabei. Zudem fehlen die Abwehrspieler Daniel Carvajal und Robin Le Normand gesperrt. Frankreichs Trainer Didier Deschamps kann hingegen aus dem Vollen schöpfen.

9. Juli, 19 Uhr: Zug-Chaos bei der niederländischen Nationalmannschaft

Am morgigen Mittwoch soll die Elftal zum zweiten EM-Halbfinale im Signal Iduna Park gegen England ran, angekommen ist sie in Dortmund aber noch nicht. Eigentlich sollten die Oranje-Kicker am Dienstag mit dem Zug vom Quartier aus Wolfsburg ins Ruhrgebiet fahren und 16 Uhr dort ankommen, wie De Telegraaf berichtet. Allerdings fiel dieser aufgrund einer Gleisblockade aus, weshalb Bondscoach Ronald Koeman (61) und Co. kurzfristig umplanten und nun 20 Uhr einen Flieger nehmen wollen. Dadurch muss jedoch auch die für 19.45 Uhr in Dortmund angesetzte Abschluss-Pressekonferenz mit Verteidiger Nathan Aké (29) ausfallen.

Oranje-Trainer Ronald Koeman (61) wird mit seiner Mannschaft wohl erst am späten Abend in Dortmund eintreffen. © ODD ANDERSEN / AFP

9. Juli, 17 Uhr: Streit um Spanien-Kapitän Álvaro Morata spitzt sich zu! Nun mischt sich seine Frau ein

Der mediale Zoff um Spanien-Knipser Álvaro Morata (31) nimmt unmittelbar vor dem Halbfinale am heutigen Abend immer weiter Fahrt auf. Jetzt wurde der Kapitän der Furia Roja leidenschaftlich von seiner Ehefrau verteidigt. Alle Infos findet Ihr unter: "Spanien-Zoff um Kapitän eskaliert: Jetzt spricht seine Ehefrau!"

9. Juli, 15.13 Uhr: Toni Kroos lobt Julian Nagelsmann für "gute Typen"

Toni Kroos (34) hat nach dem deutschen EM-Aus und seinem Karriereende Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) für dessen Arbeit rund um die Heim-Europameisterschaft gelobt. Bei der EM habe sich insbesondere auch nach dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen Spanien am vergangenen Freitag gezeigt, dass der Kader "eine Gruppe von guten Typen" gewesen sei, "nicht nur von guten Fußballern". "Da kann sich auch jemand wie Julian bestätigt fühlen, wie er das zusammengestellt hat", sagte Kroos in der neuen Folge seines Podcasts "Einfach mal Luppen" mit seinem Bruder Felix Kroos (33). "Das sind Situationen, in denen man sich dann nochmal besser kennenlernt", sagte Kroos über die Rückfahrt aus Stuttgart nach Herzogenaurach ins Teamquartier, wo man teilweise noch "bis 6.00 Uhr" in Gruppen gesprochen habe.

Toni Kroos (34, r.) und Julian Nagelsmann (36, M.) beim Viertelfinale gegen Spanien. © Tobias SCHWARZ / AFP

9. Juli, 10.48 Uhr: Lothar Matthäus ist nicht zufrieden mit DFB-Team

Lothar Matthäus ist der Meinung, dass die im Viertelfinale ausgeschiedene DFB-Elf kein starkes Turnier gespielt hat. "Ich tue mich schwer, das so zu sehen", schrieb der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Kolumne bei sport.de. Vielleicht seien die Erwartungen wegen der vorherigen schlechten Turniere nicht sehr hoch gewesen, wodurch die Leistung stärker gewirkt habe, erklärte Matthäus. "Ich finde aber nicht, dass ein Gastgeber wie Deutschland zufrieden sein kann, wenn er im Viertelfinale ausscheidet. Das darf nicht unser Anspruch sein!" Am Ende seien es Nuancen gewesen, die über das Ausscheiden entschieden hätten, so der 63-Jährige. Die Mannschaft habe das Potenzial für den Sieg gehabt, Deutschland sei trotz nicht gerade überragender Leistungen noch immer eine Fußballmacht. Inzwischen sieht er auch keinen Fehler mehr bei Schiedsrichter Anthony Taylor (45), der der Nationalmannschaft bekanntermaßen einen Handelfmeter verweigerte, auch wenn er selbst als TV-Experte gesagt hatte, dass das ein klarer Elfmeter sei. Denn wenn man verfolge, was der Schiedsrichter-Obmann vor dem Turnier ausgegeben habe, müsse er sich revidieren: "Dann kann man verstehen, warum Anthony Taylor nicht Elfer gegeben hat. Die Hand von Marc Cucurella hing schlaff herunter."

Lothar Matthäus (63) war zunächst der Meinung, dass Deutschland ein klarer Elfmeter verweigert wurde, sieht das aber inzwischen anders. © Tom Weller/dpa

9. Juli, 8.42 Uhr: Spaniens Trainer Luis de la Fuente schlägt Abschaffung der Verlängerung vor

Bei der Europameisterschaft gegen enorm viele Partien in die Verlängerung, nur eines von vier Viertelfinalspielen wurde in der regulären Spielzeit entschieden. Deshalb macht Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente (63) jetzt einen revolutionären Vorschlag. "Bei so einem Turnier wie der EM, die so viel fordert, könnte man vielleicht die Verlängerung abschaffen", sagte der Coach vor dem Halbfinale gegen Frankreich. "Vielleicht nicht in einem Halbfinale oder einem Finale, aber vielleicht in den vorherigen Runden." Damit könnte man Entlastung schaffen für die Spieler, die ohnehin bereits am Limit seien: "Das würde auch der Show helfen, denn die Spieler wären viel frischer und würden die späteren Runden in einem frischeren Zustand absolvieren." Ein Turnier, das diese Regel bereits eingeführt hat, ist die Copa América: Dort gibt es erst im Finale die gewohnten 2 x 15 Minuten Verlängerung bei einem Unentschieden, in den K.-o.-Spielen zuvor geht es direkt ins Elfmeterschießen.

Spaniens Trainer Luis de la Fuente (63) ist einer Abschaffung der Verlängerung gegenüber nicht abgeneigt. © Marius Becker/dpa

9. Juli, 6.25 Uhr: Spanien-Kapitän Álvaro Morata mit heftiger Kritik an eigenen Fans

Álvaro Morata (31) hat sein Land bei der Europameisterschaft bis ins Halbfinale geführt und gute Chancen auf den ersten Titel der Spanier seit der EM 2012. Doch rundum glücklich ist der Mittelstürmer trotzdem nicht - im Gegenteil! Der 31-Jährige teilte jetzt kräftig gegen die eigenen Fans aus. "In Spanien ist es schwer für mich, glücklich zu sein. Ohne Zweifel bin ich außerhalb Spaniens glücklicher. Ich habe es schon oft gesagt. Vor allem, weil die Leute mich respektieren. In Spanien gibt es keinen Respekt vor irgendetwas und niemandem", wütete Morata im Interview mit El Mundo. Seit Jahren wird der Angreifer immer wieder von den eigenen Fans ausgepfiffen, nun hat er endgültig genug. So habe er, als er gegen Deutschland fälschlicherweise eine Gelbe Karte zugeordnet bekommen hatte, durch die er im Halbfinale gesperrt gewesen wäre, habe er haufenweise Kommentare wie "Wir spielen besser ohne ihn" oder "Ich hoffe, er bekommt sie" erhalten, die Leute hätten sich über ihn lustig gemacht, weil sie glaubten, dass er wegen einer Verwarnung geweint hätte. Seine Konsequenz daraus könnte gar ein Rücktritt von der Furia Roja sein. "Ich versuche, dieses Turnier zu genießen, da es meine letzten Spiele mit der Nationalmannschaft sein könnten. Was in der Zukunft passieren wird, wird sich zeigen", sagte der Kicker von Atlético Madrid: "Es ist eine Möglichkeit, über die ich nicht zu viel sprechen möchte, aber es ist wahrscheinlich." Seine Kritiker würden ihn dann womöglich sogar vermissen, ergänzte er.

Álvaro Morata (31) wird von den spanischen Fans nicht gerade geliebt. © Christian Charisius/dpa

8. Juli, 18 Uhr: Joshua Kimmich meldet sich nach DFB-Aus zu Wort

Er brauchte etwas Zeit, um das Aus im Viertelfinale gegen Spanien zu verdauen, doch jetzt hat sich Joshua Kimmich (29) auf Instagram an die Fans der deutschen Nationalmannschaft gewandt. "Dieses Turnier bleibt für immer unvergesslich in meiner Karriere! Sehr bitter, dass wir im Viertelfinale ausgeschieden sind. Wir alle hätten gerne uns und unserem Land diesen einmaligen Moment beschert am Ende den Titel zu gewinnen. Wir haben alles gegeben, alles reingehauen. Es hat dennoch nicht gereicht", zog der Profi des FC Bayern Bilanz. "Trotzdem blicken wir alle auf ein unfassbares Turnier zurück, auf eine überragende Stimmung überall in den Städten und in den Stadien. Und vor allem auf ein Team mit einem unfassbaren Spirit, einem wahnsinnigen Zusammenhalt. Wir hatten Lust miteinander zu arbeiten und gemeinsam unseren Traum zu verwirklichen." Besonders der Teamgeist, der in der Zeit entstand, hatte es ihm angetan: "Danke an das Team, danke an das Trainerteam um Julian, danke an alle Menschen drumherum und danke für diesen unglaublichen Support überall in Deutschland. Diese gemeinsame Zeit mit euch war einmalig."



Und auch für den scheidenden Mittelfeldmotor Toni Kroos (34) hatte der 29-Jährige warme Worte übrig: "Lieber Toni, es war mir eine Ehre, mit dir auf dem Platz gestanden zu haben. Großer Respekt vor deiner Karriere als Sportler, und noch mehr Respekt für dich als Mensch. Danke für alles!", schrieb Kimmich.

War nach dem EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft völlig leer: Joshua Kimmich (29). © Bernd Weißbrod/dpa

8. Juli, 13.22 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz lädt DFB-Team ins Kanzleramt ein

Bundeskanzler Olaf Scholz (66) hat die deutsche Nationalmannschaft wenige Tage nach deren Ausscheiden im Viertelfinale bei der Heim-EM ins Bundeskanzleramt eingeladen. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit (52) gegenüber n-tv bestätigte, habe der Kanzler am gestrigen Sonntag mit Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) telefoniert und dabei die Einladung ausgesprochen. Diese habe Nagelsmann angenommen, einen Termin gebe es aber noch nicht.

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, l.) will das Team von Julian Nagelsmann (36) im Bundeskanzleramt empfangen. © Michael Kappeler/dpa

8. Juli, 12.08 Uhr: Felix Zwayer pfeift Halbfinale zwischen England und den Niederlanden

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer (43) leitet das EM-Halbfinale an diesem Mittwoch (21 Uhr) in Dortmund zwischen den Niederlanden und England. Das gaben die Europäische Fußball-Union und der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekannt. Ein Einsatz im Finale am kommenden Sonntag ist für Zwayer damit höchst unwahrscheinlich. Für den 43-jährigen Zwayer ist es bereits der vierte Einsatz bei der Heim-Europameisterschaft. Zuvor hatte der Berliner auch das Achtelfinale der Niederländer gegen Rumänien (3:0) sowie die Gruppenspiele Italien gegen Albanien (2:1) und Türkei gegen Portugal (0:3) gepfiffen. Brisant ist die Ansetzung wegen eines Vorwurfs des englischen Offensivstars Jude Bellingham (21) im Dezember 2021. Der damalige Profi von Borussia Dortmund hatte Zwayer nach dessen umstrittener Leitung im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (2:3) scharf kritisiert und dem Schiedsrichter in Anspielung auf den 18 Jahre zurückliegenden Skandal um Robert Hoyzer (44) indirekt Bestechlichkeit vorgeworfen. Zwayer wies diese Vorwürfe entschieden zurück, legte nach dem Spiel aber auch aufgrund massiver Anfeindungen eine mehrwöchige Pause ein.

Für Felix Zwayer (43) ist das Halbfinale zwischen den Niederlanden und England sein vierter und voraussichtlich letzter Einsatz bei dieser EM. © Friso Gentsch/dpa

8. Juli, 10.02 Uhr: Leroy Sané muss nach dem EM-Aus der Nationalmannschaft operiert werden

Im EM-Viertelfinale gegen Spanien stand er in der Startelf, wurde aber zur Halbzeit ausgewechselt. Doch das lag nicht nur an Leroy Sanés (28) durchwachsener Leistung, sondern auch daran, dass seine Schambeinverletzung, wegen der er bereits um seine EM-Teilnahme gebangt hatte, wieder aufgebrochen war. Wie Bild berichtet, muss der 28-Jährige deshalb sogar unters Messer! Bereits am heutigen Montag solle der Flügelflitzer operiert werden, es soll ein minimalinvasiver Eingriff sein. Dann ist erst einmal komplette Ruhe angesagt, bevor Sané in drei bis vier Wochen beim FC Bayern wieder Vollgas geben will. Der Plan ist, dass er bereits zum Trainingsstart am 29. Juli fit genug ist, um auf dem Platz zu stehen - und dann hoffentlich in eine weniger verletzungsgeplagte Saison starten kann.

Leroy Sané (28, l.) musste gegen Spanien schon nach 45 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. © Federico Gambarini/dpa

8. Juli, 6.36 Uhr: Manuel Gräfe kritisiert VAR-Ansetzung beim Deutschland-Spiel

Der frühere deutsche Spitzen-Schiedsrichter Manuel Gräfe (50) hat zwei Tage nach dem Viertelfinal-Aus der deutschen Mannschaft heftig die Ansetzung des Video Assistant Referees (VAR) kritisiert. In einem längeren Beitrag auf "X" führt Gräfe eine Indizienkette auf, die den nicht gegebenen Elfmeter erklären könnte. Grundsätzlich ist Gräfe die erneute Ansetzung von Stuart Attwell (42) ein Dorn im Auge, der bereits im deutschen Achtelfinale gegen Dänemark als VAR im Einsatz war. Attwell sah sich im Anschluss medial und von dänischer Seite vielen Vorwürfen wegen eines nicht gegebenen Tores der Dänen und dem deutschen Elfmeter. Gräfe vermutet, dass das unterbewusste Schuldgefühl im Kopf von Attwell nachwirkte, weshalb er als VAR trotz des Handspiels von Cucurella nicht eingriff. Das Fazit des 50-Jährigen [Schreibweise angepasst]: "Unnötig von der UEFA Attwell diesem Druck auszusetzen und so anzusetzen? Ja. Doch muss ein VA das auf dem Niveau ausblenden können!"

Manuel Gräfe (50) hält die Ansetzung des VAR im Deutschland-Spiel für "unnötig". © Boris Roessler/dpa

7. Juli, 22.07 Uhr: Kai Havertz richtet emotionale Worte an Fußballfans

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz (25) hat sich nach dem Aus im Viertelfinale der Heim-EM an die deutschen Fans gewandt. "Ich bin sehr enttäuscht über das Ausscheiden aus dem Turnier", schrieb der 25 Jahre alte Offensivspieler am Sonntag auf der Onlineplattform X. "Wir sind mit der Hoffnung und dem Traum, ein Heimturnier zu gewinnen, in dieses Turnier gegangen." Beim 1:2 am Freitag gegen Spanien hatte auch Havertz eine große Torchance vergeben. Bei den Fans der DFB-Elf bedankte sich der Spieler des FC Arsenal ausdrücklich, die Unterstützung im Stadion und im ganzen Land sei unglaublich gewesen: "Danke, dass ihr uns den ganzen Weg über unterstützt habt. Ich bin stolz auf die Mannschaft und alle, die an der Reise bis zu diesem Moment beteiligt waren. Wir haben eine tolle Mannschaft und werden gestärkt zurückkommen", teilte Havertz mit.

7. Juli, 20.55 Uhr: Ruhige Fußball-EM für Deutsches Rotes Kreuz

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bleibt auch nach den Viertelfinalspielen der Fußball-EM bei seiner Einschätzung eines ruhigen und friedlichen Turniers. "Wir erleben ein Fußballfest mit weniger Einsätzen als wir erwartet hatten und ohne größere Zwischenfälle. Dies freut uns natürlich, denn jede medizinische Versorgung und Betreuung weniger ist uns das Liebste", sagte René Burfeindt, Bereichsleiter der Nationalen Hilfsgesellschaft, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Der DRK-Einsatz bei der EM verlaufe "weiterhin komplett nach Plan". Bei den bisherigen 43 Spielen, die durch das DRK betreut wurden, waren in den Stadien direkt 4.357 Einsatzkräfte aktiv. Sie führten 2.190 medizinische Versorgungen und Betreuungen durch. Nur 222 dieser Fälle führten auch zum Transport in ein Krankenhaus. Herz-Kreislauf-Probleme sind demnach die häufigsten Notfälle.