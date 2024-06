EM 2024: Sind Deutschlands Gruppengegner in EM-Form?

EM 2024 im Liveticker: Die deutschen Gruppengegner absolvierten ihre letzten Tests vor Turnierstart - mit gemischtem Erfolg.

Deutschland - Die Heim-Europameisterschaft 2024 steht vor der Tür! Vom 14. Juni an kämpfen die deutsche Nationalmannschaft und 23 weitere Nationen einen Monat lang um die Krone des Kontinents. Können Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) und seine Truppe für das nächste Sommermärchen sorgen?

Die deutschen Fans können sich im Sommer auf ein großes Turnier vor der Haustür freuen. © Tom Weller/dpa Los geht es für die DFB-Elf als Gastgeber natürlich gleich mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland (21 Uhr), anschließend warten in der Gruppe A zudem Ungarn (19. Juni, 18 Uhr) sowie die Nachbarn aus der Schweiz (23. Juni, 21 Uhr). Davor stehen noch die beiden Testspiele gegen die Ukraine (3. Juni, 20.45 Uhr) und Griechenland (7. Juni, 20.45 Uhr) an. In unserem großen Liveticker zur EM halten wir Euch über alle Ergebnisse, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

9. Juni, 10.35 Uhr: Deutsche Gruppengegner nur teils in EM-Form

Auch die deutschen Gruppengegner absolvierten ihre letzten Tests vor dem Start der Europameisterschaft - mit gemischtem Erfolg. So spielte die Schweiz am gestrigen Samstagabend gegen Österreich. Einen frühen Rückstand konnten die Eidgenossen zwar egalisieren, es blieb jedoch beim 1:1. Ungarn hingegen gewann parallel zu den Schweizern gleich mit 3:0 gegen Israel und zeigte sich wenige Tage vor EM-Start schon wieder in Deutschland-Schreck-Verfassung. Auftakt-Gegner Schottland war wie die DFB-Elf bereits am Freitag für seinen letzten Test im Einsatz. Die Briten kamen gegen Finnland allerdings nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Die Schweizer Nationalmannschaft (in Rot) glich nach frühem Rückstand gegen Österreich zwar noch aus, konnte aber kein Erfolgserlebnis vor der EM feiern. © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

8. Juni, 21.29 Uhr: Portugal verliert, während CR7 auf der Bank sitzt

Beim Aufeinandertreffen etlicher Fußballstars hat Portugals Cristiano Ronaldo im Estàdio Nacional do Jamor nahe Lissabon nur als Bankdrücker eine Rolle gespielt. Bei der mit 1:2 (0:1) verlorenen EM-Generalprobe am Samstagabend gegen Kroatien kam der fünfmalige Weltfußballer nicht zum Einsatz. Für die von Zlatko Dalic trainierten Kroaten glänzte dagegen Real Madrids Champions-League-Sieger Luka Modric mit einem verwandelten Foulelfmeter (8. Minute), Ante Budimir (56.) traf zum Sieg. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für das Team von Roberto Martínez erzielte Diogo Jota (48.).

Cristiano Ronaldo (39, 2.v.r.) war beim letzten EM-Test von Portugal gegen Kroatien nur Reservist. © Pedro Rocha/AP

8. Juni, 19.01 Uhr: Albanien als erstes Land zur EM in Deutschland eingetroffen

Mit Wasserfontänen zweier Feuerwehrfahrzeuge ist die albanische Fußball-Nationalmannschaft am Samstagnachmittag nach der Landung als erster Teilnehmer der Fußball-Europameisterschaft am Düsseldorfer Flughafen empfangen worden. Mit Fahnen, Schals und Gesängen von etwa 50 albanischen Kindern wurden die Spieler des brasilianischen Trainers Sylvinho begrüßt. Anschließend ging es ins knapp 90 Kilometer entfernte Kamen, wo die Albaner in der Sportschule Kaiserau ihr Quartier beziehen. Im Städtchen mit rund 40 000 Einwohnern im Kreis Unna hat man sich auf den EM-Teilnehmer vorbereitet. Fahnen, Banner und Plakate rund um das Bürgerhaus weisen auf die Gäste aus Südosteuropa hin. "Wir freuen uns, dass unsere Stadt Teil der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land sein darf und wir als fussballbegeisterte Stadt Gastgeber für das albanische Nationalteam sind", sagte Manfred Schnieders, Präsident des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes. Albanien hat sich nach 2016 zum zweiten Mal für eine EM-Endrunde qualifiziert. In der Gruppe B trifft die Mannschaft auf Spanien, Italien und Kroatien. Die Auftaktpartie bestreitet das Team am nächsten Samstag in Dortmund gegen Italien.

Beim Aussteigen aus dem Flieger werden die Albaner von einer Kinderschar begrüßt. © Henning Kaiser/dpa

8. Juni, 16.32 Uhr: Can Uzun reagiert ungehalten auf Ausmusterung

Diese Reaktion spricht Bände! Wenige Stunden nach seinem EM-Aus hat sich das türkische Toptalent Can Uzun (18), verärgert über seine EM-Ausbootung gezeigt. "Ich kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen, aber ich werde sie respektieren und mich nun intensiv auf die nächste Saison vorbereiten", so der Youngster in seiner Instagram-Story. Außerdem spricht der Noch-Nürnberger davon, "mit ganz anderen Erwartungen gekommen" zu sein. Er wollte unbedingt sein "erstes großes Turnier" für sein Land spielen und sei "sehr enttäuscht.

Uzun, der sich erst im Frühjahr für die Türkei und gegen Deutschland entschieden hatte, hat bis zum heutigen Tag exakt ein Länderspiel für die türkische A-Nationalelf bestritten.

Beim 1. FC Nürnberg ein Star, im türkischen Nationalteam nur einer von vielen: Toptalent Can Uzun (18). © Daniel Karmann/dpa

8. Juni, 12.44 Uhr: EM-Aus für Türkei-Talent Can Uzun und Polen-Stürmer Arkadiusz Milik!

Schlechte Nachrichten am Samstag für den türkischen Jung-Nationalspieler Can Uzun (18) und den polnischen Routinier Arkadiusz Milik (30): Beide werden nicht an der EM teilnehmen. Uzun, der sich erst vor wenigen Monaten unter anderem mit der Aussicht an der EM teilzunehmen für die Türkei und gegen Deutschland entschieden hatte, wurde aus Leistungsgründen aus dem 35-köpfigen türkischen Kader gestrichen. Dagegen verletzte sich Milik im letzten Testspiel der Polen am Freitag schwerer am Knie. Der frühere Leverkusener Bundesliga-Stürmer wird sich einer Arthroskopie im Knie unterziehen müssen.

Polens Topstar Robert Lewandowski (35, 2.v.r.) wird auf seinen Sturmpartner Arkadiusz Milik (30, 1.v.r.) verletzungsbedingt verzichten müssen. © Christian Charisius/dpa

8. Juni, 11.58 Uhr: DFB-Stars nehmen schwache erste Halbzeit gegen Griechenland locker

Im letzten Test vor der EM gewann die DFB-Elf mit 2:1 gegen Griechenland - nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. "Man weiß, dass im Fußball auch solche Halbzeiten dazugehören, ohne dass sich jetzt immer ein komplettes Bild wendet. Wir wussten aber auch, dass wir vielleicht nicht so gut sind, wie wir im März gemacht wurden, aber auch nicht so schlecht wie davor. Von daher muss man ein bisschen die Mitte finden", sagte Toni Kroos im Anschluss an die Partie. Auch Kapitän Ilkay Gündodan wollte die enttäuschende erste Hälfte nicht zu hoch hängen: "Es war buchstäblich ein Test. Die erste Halbzeit war träge, das wurde eiskalt bestraft, das haben die Griechen gut gemacht. Trotzdem ist das nicht unser Maßstab. Zum Glück haben wir noch das 2:1 gemacht und das Spiel gewonnen." Nach rund einer halben Stunde leistete sich zudem Torhüter Manuel Neuer einen Fehler, der zum 0:1 der Griechen führte. Was er selbst und Bundestrainer Julian Nagelsmann dazu sagen, könnt Ihr in unserem Artikel zum Thema nachlesen: "Neuer patzt gegen Griechenland schon wieder: Wirft Nagelsmann jetzt EM-Plan um?"

Am Ende war es ein 2:1-Erfolg gegen Griechenland, doch zuvor zeigte das DFB-Team eine schwache erste Halbzeit. © Rolf Vennenbernd/dpa

7. Juni, 20.40 Uhr: Julian Nagelsmann bestätigt EM-Aus von Alexander Nübel

Der Bundestrainer hat die Streichung von Torwart Alexander Nübel (27) aus dem finalen EM-Kader vor dem letzten Test gegen Griechenland bestätigt. Die Begründung findet Ihr in unserem Liveticker zur EM-Generalprobe.

7. Juni, 15.58 Uhr: Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein auch vom Studio aus voller EM-Vorfreude!

Auch wenn sie die Heim-EM - anders als noch bei den Weltmeisterschaften in Brasilien oder Russland - aus dem "Aktuellen Sportstudio" heraus begleitet, ist die ZDF-Moderatorin voller Vorfreude. "Ein Heimturnier löst bei mir große Freude aus. Ich schätze, wenn ich die Bilder aus München sehen werde, wie sich die Fans dort vor dem ersten Spiel einstimmen, wird mir noch klarer, dass etwas richtig Großes ansteht", erklärte die 58-Jährige im Interview gegenüber dem "Kölner Express" am Freitag. Dass sie diesmal nicht mehr live vor Ort vom Fußballspektakel berichtet, tut ihrer Freude dabei nicht mindern: "Die Studio-Arbeit, die ich nun mache, ist verlässlich, weil ich weiß, wie lange das Turnier für mich geht."

ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (58) wird während der Heim-EM im "Aktuellen Sportstudio" zu sehen sein. (Archivbild) © Andreas Gebert/dpa

7. Juni, 14.08 Uhr: Sabitzer fehlt Österreich wegen verlorenem Champions-League-Finale vorerst

Marcel Sabitzer (30) benötigt nach dem verlorenen Finale in der Champions League mit Borussia Dortmund eine Auszeit und wird in Absprache mit dem österreichischen Nationaltrainer Ralf Rangnick (65) beim Testspiel gegen die Schweiz noch nicht im Kader stehen. "Wir sind Profi-Sportler, aber auch Menschen. Gefühle kann man nicht verbergen oder unterdrücken. Jeder, der mich nach dem Spiel gesehen hat, weiß, was das mit mir gemacht hat", sagte der Mittelfeldspieler am Freitag auf einer Pressekonferenz. Es mache noch keinen Sinn, zu spielen, er werde aber trotzdem mit dem Team mitreisen. Er gab aber Entwarnung für die in einer Woche beginnende Europameisterschaft: "Ich bin dabei, das alles zu verarbeiten. Beider EM muss man sich um mich keine Sorgen machen", betonte Sabitzer.

Marcel Sabitzer (30) hat das verlorene Champions-League-Finale noch nicht verarbeitet und bat deshalb um eine Auszeit von der Nationalmannschaft. © Tom Weller/dpa

7. Juni, 12.17 Uhr: Wen Julian Nagelsmann aus dem DFB-Aufgebot offenbar rausstreicht

Bei der deutschen Nationalmannschaft wird noch ein Streichkandidat gesucht. Vieles deutete auf einen Feldspieler hin, zumal Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) mehrfach betont hatte, mit vier Torhütern in das Turnier gehen zu wollen. Weicht er nun doch von dieser Vorhersage ab? Laut einem Bericht der Bild-Zeitung soll Keeper Alexander Nübel (27) der Streichkandidat beim DFB sein und das Turnier nicht mit bestreiten dürfen, auch Sky vermeldet das Aus für den Torwart. Die Entscheidung soll dem Team am Vormittag bereits mitgeteilt worden sein. Auch aus dem Umfeld des VfB Stuttgart sei die Entscheidung Bild bereits bestätigt worden. Am Abend testet Deutschland gegen Griechenland, für die Partie fehlt Nübel bereits im Kader. Im Rahmen des Testspiels soll die Personalie dann offiziell bekannt gegeben werden.

Keeper Alexander Nübel (27) könnte seinen Kaderplatz für die Euro am heutigen Freitag noch abgeben müssen. © Tom Weller/dpa

7. Juni, 6.38 Uhr: Julian Nagelsmann hat Kaderentscheidung für Heim-EM getroffen

Julian Nagelsmann (36) hat die Entscheidung über den Streichkandidaten für seinen finalen EM-Kader getroffen. Welcher Spieler bei der Heim-EM nicht zum Kreis der Fußball-Nationalmannschaft gehören wird, will der Bundestrainer aber erst am Freitagabend nach dem letzten Testspiel gegen Griechenland verkünden. Auch der Spieler ist noch nicht über die Entscheidung informiert, berichtete Nagelsmann am gestrigen Donnerstag bei der Pressekonferenz in Mönchengladbach. "Die Entscheidung ist gefallen. Wir werden es nach dem Spiel final verkünden", sagte Nagelsmann. Er habe mit seinem Trainerstab "verschiedene Möglichkeiten diskutiert", berichtete der Bundestrainer. Der Spielverlauf gegen Griechenland sei für die Auswahl nicht mehr maßgeblich, es sei denn ein Spieler verletze sich schwer. Nagelsmann darf 26 Spieler in seinen Turnierkader berufen. 27 Akteure hatte Nagelsmann zur Vorbereitung berufen. Als Streichkandidaten galten zuletzt Maximilian Beier (21) von der TSG Hoffenheim und Robin Koch (27) von Eintracht Frankfurt. Nagelsmann beteuerte nochmals, dass es kein Spieler verdient habe, aussortiert zu werden.

Julian Nagelsmann (36) und sein Trainerteam mussten in Herzogenaurach eine harte Entscheidung treffen. © Federico Gambarini/dpa

6. Juni, 17.53 Uhr: EM-Aus für zwei England-Stars!

Das kommt überraschend! Wie The Athletic berichtet, wurden Guardiola-Schützling Jack Grealish (28) und Harry Maguire (31) von Manchester United aus dem EM-Kader der "Three Lions" gestrichen. Demnach gehören die beiden Premier-League-Stars nicht zum finalen 26-köpfigen Aufgebot von Nationaltrainer Gareth Southgate (53). Darüber hinaus sollen wohl noch Keeper James Trafford (21) sowie Liverpool-Talent Jarell Quansah (21) aus dem vorläufigen Team fliegen. Während Maguire noch an einer Wadenverletzung laboriert und seit April nicht mehr gespielt hat, verblüfft vor allem das EM-Aus von Grealish. Der Flügelspieler von Manchester City hat allerdings eine durchwachsene Saison mit lediglich drei Toren und drei Assists in 36 Einsätzen hinter sich.

Harry Maguire (31, 2.v.r.) und Jack Grealish (28, am Boden) fahren offenbar nicht mit nach Deutschland. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

6. Juni, 10.58 Uhr: Brajan Gruda muss verletzt abreisen

U21-Nationalspieler Brajan Gruda vom FSV Mainz 05 hat das EM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach frühzeitig verlassen müssen. Der 20-Jährige zog sich eine muskuläre Verletzung in der Wade zu und reiste am Mittwoch ab, teilte der Bundesligist mit. "Da Gruda wie alle abgestellten Nationalspieler in den Reihen des FSV eine verlängerte Sommerpause erhält und ohnehin später an den Bruchweg zurückkehrt, steht einem planmäßigen Einstieg in die Saisonvorbereitung bei gutem Heilungsverlauf nach aktuellem Stand nichts im Wege", hieß es vom Verein. Gruda hatte zusammen mit Rocco Reitz (22) von Borussia Mönchengladbach die Trainingsgruppe der DFB-Auswahl vergrößert. Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) hatte das Duo mit A-Team-Perspektive eingeladen, um in "der Vorbereitung optimal trainieren zu können", wie er sagte.

Brajan Gruda (2.v.r.) muss frühzeitig aus dem Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft abreisen. © Tobias SCHWARZ / AFP

5. Juni, 15.28 Uhr: Lothar Matthäus verlost EM-Tickets

Der deutsche Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (63) hat sich kurz vor dem Start der Europameisterschaft ein besonderes Versteckspiel für Fußballfans ausgedacht! Am morgigen Donnerstag können sich Ticketjäger nämlich in Wien und München auf die Suche nach einer Wackelfigur der DFB-Legende machen und so 2x2 Karten für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland (14. Juni, 21 Uhr) und das Duell zwischen Österreich und den Niederlanden (25. Juni, 18 Uhr) gewinnen. Die Aktion entstand offenbar in Zusammenarbeit mit dem Buchmacher Interwetten, für den Matthäus schon seit 2021 als Markenbotschafter aktiv ist. Am Donnerstag sollen zudem noch Hinweise zu den Verstecken der Figuren folgen.

Lothar Matthäus (63) verlost auf seinem Instagram-Kanal EM-Tickets, doch die Fans müssen auf die Suche. © RONNY HARTMANN / AFP, Screenshot/Instagram/lotharmatthaus10

5. Juni, 13.27 Uhr: Bundesliga-Kicker verpasst EM mit Kreuzbandriss

Bittere Diagnose für Ozan Kabak (24)! Der türkische Nationalspieler hat sich das Kreuzband gerissen und fällt lange aus. Sein EM-Traum ist damit geplatzt. Das teilte sein Klub, die TSG 1899 Hoffenheim, am heutigen Mittwoch mit. Der Innenverteidiger hatte am Dienstagabend im Vorbereitungsspiel seiner Nationalmannschaft gegen Italien nach einem Zweikampf auf einer Trage vom Feld gebracht werden müssen.