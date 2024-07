EM 2024: Spaniens Mega-Talent Yamal feiert schon einen Tag vor dem Finale!

In zehn Minuten pfeift der italienische Unparteiische Daniele Orsato das vorletzte Viertelfinal-Spiel der diesjährigen Europameisterschaft an.

Bei der Abreise aus dem deutschen Lager in Herzogenaurach am heutigen Samstagvormittag war nämlich neben Koch eine Beifahrerin an Bord seiner Mercedes G-Klasse zu sehen. Die Freundin des 27-Jährigen?

Die Schweizer überzeugten beim 2:0 im Achtelfinale gegen Italien und kommen mit reichlich Selbstvertrauen daher. Erstmals in ihrer Historie könnten sie in das Halbfinale einer Europameisterschaft vorstoßen.

Für seinen angedeuteter Griff in den Schritt muss der Real-Madrid-Star 30.000 Euro bezahlen. Zwar muss der 21 Jahre alte Profi zudem für eine Partie pausieren, diese Sperre aber für ein Jahr auf Bewährung ausgesetzt. Somit steht der Ex- BVB -Kicker in der Startelf.

Die Schweizer Nationalmannschaft kann für das Viertelfinale gegen England am heutigen Samstag (18 Uhr) in Düsseldorf mit Kapitän Granit Xhaka planen.

Die Portugiesen hatten am Freitagabend mit 3:5 im Elfmeterschießen gegen Frankreich verloren. Der 39 Jahre alte Ronaldo will beim nächsten EM-Turnier 2028 nicht mehr mitspielen.

Ronaldos ältere Schwester Katia Aveiro postete am Samstag Fotos bei Instagram, die zeigen, wie sie selbst, Mutter Dolores, Stiefvater José Andrade sowie die zweite Schwester Elma Aveiro nach dem Viertelfinal-Aus gegen Frankreich zu "CR7" in die portugiesische Kabine gingen.

Ungewiss ist dagegen die DFB-Zukunft des Münchner Weltmeister-Duos Manuel Neuer (38) und Thomas Müller (34). "Wir haben jetzt noch keine Entscheidung, in welche Richtung es für sie weitergeht, getroffen", sagte Nagelsmann, nachdem die deutschen EM-Spieler am Samstag nach der bitteren Viertelfinal-Niederlage aus dem Quartier in Franken abgereist waren.

"Klar freue ich mich, wenn er weitermacht. Stand jetzt, gehe ich auch davon aus, dass er weiter zur Verfügung steht. Aber das soll Ilkay am Ende selbst entscheiden und auch selbst verkünden", sagte der Bundestrainer am Tag nach dem deutschen EM-Aus gegen Spanien in Herzogenaurach.

"Es war unser Wunsch, uns an die Weltspitze heranzuspielen, ich glaube schon, dass uns das gelungen ist", sagte Völler am Samstag nach dem Aus im Viertelfinale gegen Spanien. Zwar sei die DFB-Auswahl "noch nicht da, wo wir hin möchten, sonst wären wir ein, zwei Runden weitergekommen" - die Auftritte seien aber "bemerkenswert" gewesen, sagte Völler.

Julian Nagelsmann (36) hat einen Tag nach dem bitteren EM-Ausscheiden mit Tränen in den Augen und stockender Stimme ein emotionales Turnierfazit gezogen, weit über die sportliche Dimension hinaus.

"Ich möchte Danke sagen, an die Fans im Land", begann der Bundestrainer am Samstag bei der Abschlusspressekonferenz im Teamquartier in Herzogenaurach seine Ausführungen. "Ich habe immer gesagt, wir brauchen die Fans im Land, weil wir nicht viel zurückgegeben haben aus sportlicher Sicht in der Vergangenheit", sagte der 36-Jährige.

"Wir hätten gerne den Fans mehr gegeben", versicherte der Bundestrainer, eine Woche mit gutem Fußball hätte es als Zugabe geben sollen. Und: "Wir hätten gerne den Titel geholt." Die DFB-Elf war am Freitagabend durch ein 1:2 nach Verlängerung gegen Spanien im Viertelfinale ausgeschieden.

Nagelsmann wünschte sich, dass die "Symbiose" zwischen Nationalmannschaft und ihren Anhängern auch in andere, wichtigere Lebensbereiche in der Gesellschaft transportiert werde. Wie so oft wählte der sichtlich angefasste Bundestrainer ein alltägliches Beispiel. "Wenn ich dem Nachbarn helfe, die Hecke zu schneiden, ist er schneller fertig". "Wir haben es geschafft, die Menschen zu einen", sagte Nagelsmann.

Personell kündigte Nagelsmann für die kommenden Aufgaben in der Nations League und der WM-Qualifikation zwar personelle Ergänzungen an.