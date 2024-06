EM 2024: Sperre wegen Hassparolen! UEFA zieht Albanien-Star aus dem Verkehr

Nun warten am Sonntag noch die Nachbarn aus der Schweiz in Frankfurt (21 Uhr).

Am Samstag waren bei der Partie von Portugal gegen die Türkei (3:0) in Dortmund mehrmals Zuschauer auf den Platz gelaufen. Ziel war meistens Superstar Cristiano Ronaldo.

"Zu diesem Zweck werden in den Stadien zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um den Anforderungen des Turniers weiter gerecht zu werden und solche Vorfälle zu verhindern", teilte die UEFA am Sonntag auf Anfrage mit. Aus Sicherheitsgründen könne zu den einzelnen Maßnahmen nichts weiter gesagt werden.

Die Europäische Fußball -Union UEFA will gemeinsam mit den Organisatoren strikter gegen Flitzer bei den Partien der Europameisterschaft in Deutschland vorgehen.

Beim 3:0-Sieg Portugals gegen die Türkei in Dortmund war er Mitte der zweiten Hälfte zum Superstar gerannt, von diesem freundlich empfangen und mit einem Foto belohnt worden. "Ich habe meinen Traum einfach wahr gemacht. Jetzt habe ich ein Foto mit Cristiano Ronaldo. Das kommt auf ein T-Shirt und in mein Zimmer", sagte er.

Nach dem Spiel soll er zur Mannschaft in die Kabine gekommen sein, wie der "Telegraph" am Sonntag berichtete. "Er hat einfach versucht, uns alle aufzumuntern. Er sagte, es sei nicht das Ende der Welt", verriet demnach der 20-jährige Mittelfeldspieler Adam Wharton, der während des Spiels nicht zum Einsatz kam.

Der britische Thronfolger hatte sich das Spiel im Stadion in Frankfurt am Donnerstag angesehen. Er war gemeinsam mit Dänemarks König Frederik X. (56) und dessen Tochter Prinzessin Josephine (13) auf der Tribüne zu sehen.

Beim Eröffnungsspiel der EM schmuggelte sich der Berliner YouTuber in die Münchner Allianz Arena und drang bis an den Spielfeldrand . Der Coup gelang ihm mit einer gefälschten Akkreditierung und einem gefälschten Maskottchen-Kostüm aus China.

"Dann werden wir sehen", sagte Hasek mit Blick auf die Begegnung mit den Türken am kommenden Mittwoch (21 Uhr), die ebenfalls in Hamburg stattfindet.

"Wir sind nicht sehr optimistisch, was seine Verletzung angeht", sagte Hasek am Samstag nach dem 1:1 gegen Außenseiter Georgien in Hamburg. Der 28 Jahre alte Schick vom deutschen Meister Bayer Leverkusen werde am Sonntag im Krankenhaus weiter untersucht, um Gewissheit über seinen Zustand zu bekommen.

Mit dieser packenden Partie endet der zweite Gruppenspieltag. Wir werfen einen Blick auf die Spiele des Tages:

Georgien - Tschechien 1:1

Türkei - Portugal 0:3

Belgien - Rumänien 2:0

In Gruppe E ist durch den Sieg von Belgien über Rumänien alles so offen wir in keiner anderen Gruppe: Alle vier Teams liegen mit drei Punkten gleichauf, alle Entscheidungen über Weiterkommen und Ausscheiden werden also am nächsten Spieltag getroffen.

In Gruppe F hingegen steht bereits fest, dass Portugal der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen ist, durch den Erfolg gegen die Türkei kann diese nicht mehr am Team von Cristiano Ronaldo vorbeiziehen. Sowohl Georgien als auch Tschechien liegen mit einem Punkt abgeschlagen am Ende der Tabelle, können aber bei einem Sieg am letzten Spieltag noch Gruppenzweiter werden.