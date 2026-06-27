Alle Spiele der WM 2026 im Überblick: Hier werden die Spiele heute Abend und in der Nacht zu Sonntag übertragen

Vom 11. Juni bis 19. Juli wird in den USA, Mexiko und Kanada die Fußball-WM 2026 ausgetragen. Die 23. Auflage des Turniers ist eine XXL-Veranstaltung mit 48 Nationen und insgesamt 104 Spielen. Die werden in Deutschland allesamt live übertragen.

Wer alle 104 Spiele der Fußball-WM 2026 live sehen will, benötigt ein Abo bei Magenta TV. © Bildmontage: Christoph Soeder/dpa, Christian Charisius/dpa

Die Exklusiv-Rechte liegen bei Magenta TV. Um alle 104 Partien dort sehen zu können, benötigt man ein Abo.

Neben den 104 Partien, von denen aber zahlreiche auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt werden, gibt es in der Vorrunde insgesamt 32 Spiele, die nur exklusiv auf Magenta TV zu sehen sind.

Weitere zwölf Spiele werden ab dem Sechzehntelfinale nur bei Magenta TV empfangbar sein. ARD und ZDF zeigen mit einer Sublizenz insgesamt 60 Partien der WM.

Bei Magenta TV wird auf insgesamt drei Kanälen übertragen. Auf "Fußball TV 1" wird das Hauptprogramm gezeigt, auf "Fußball TV 2" läuft der Taktik-Feed und "Fußball TV 3" ist der sogenannte Überraschungskanal mit wechselnden Prominenten.