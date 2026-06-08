Frau von WM-Keeper bringt Baby zur Welt, doch wo ist der Papa?

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Wegen der Vorbereitung auf die bevorstehende Fußball-WM hat der südkoreanische Torwart Kim Seung-gyu die Geburt seiner eigenen Tochter verpasst.

Von Ivan Simovic

Seoul (Südkorea) - Für viele werdende Väter ist die Geburt ihres Kindes einer der wichtigsten Termine überhaupt. Kim Seung-gyu (35) konnte diesen ganz besonderen Augenblick allerdings nicht miterleben.

Schweben auf Baby-Wolke sieben: Kim Seung-gyu (35, links) und Kim Jin-kyung (29).
Schweben auf Baby-Wolke sieben: Kim Seung-gyu (35, links) und Kim Jin-kyung (29).  © Screenshot/Instagram, jinkyung3_3

Wegen der Vorbereitung auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verpasste der südkoreanische Torwart die Geburt seiner eigenen Tochter: "Es tut mir wirklich leid, dass ich während der Geburt nicht bei meiner Frau sein konnte", gestand der 35-Jährige bei einer Medienrunde am Montag im WM-Quartier im mexikanischen Zapopan.

Auf die darauffolgende Frage eines vor Ort anwesenden Reporters, wem sein Töchterchen ähneln würde, antwortete der 35-Jährige: "Ich habe ihr schon im Bauch gesagt, sie solle nicht mir ähnlich sehen - anscheinend hat sie gut auf mich gehört."

Ihm zufolge sei es demnach "eine gelungene Mischung aus meiner Frau und mir", erklärte Seung-gyu, dessen Sprössling bereits Tage zuvor das Licht der Welt erblickt hatte.

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Am vergangenen Donnerstag war die frohe Botschaft nämlich schon von seiner seit Juni 2024 verheirateten Partnerin via Instagram bekannt gegeben worden.

Ehefrau Jin-kyung teilt zuckersüße Neuigkeiten

Kim Jin-kyung (29), Moderatorin und Model, teilte ein Bild des Neugeborenen und schrieb dazu: "Ich habe es geschafft! Das mache ich nie wieder".

Zum Fehlen ihres Mannes äußerte sie sich bislang jedoch nicht. Auf ihre Unterstützung wird sich Seung-gyu vom FC Tokio wohl dennoch freuen dürfen.

Titelfoto: Screenshot/Instagram, jinkyung3_3

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