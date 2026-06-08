Frau von WM-Keeper bringt Baby zur Welt, doch wo ist der Papa?

Seoul (Südkorea) - Für viele werdende Väter ist die Geburt ihres Kindes einer der wichtigsten Termine überhaupt. Kim Seung-gyu (35) konnte diesen ganz besonderen Augenblick allerdings nicht miterleben.

Schweben auf Baby-Wolke sieben: Kim Seung-gyu (35, links) und Kim Jin-kyung (29). © Screenshot/Instagram, jinkyung3_3

Wegen der Vorbereitung auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verpasste der südkoreanische Torwart die Geburt seiner eigenen Tochter: "Es tut mir wirklich leid, dass ich während der Geburt nicht bei meiner Frau sein konnte", gestand der 35-Jährige bei einer Medienrunde am Montag im WM-Quartier im mexikanischen Zapopan.

Auf die darauffolgende Frage eines vor Ort anwesenden Reporters, wem sein Töchterchen ähneln würde, antwortete der 35-Jährige: "Ich habe ihr schon im Bauch gesagt, sie solle nicht mir ähnlich sehen - anscheinend hat sie gut auf mich gehört."

Ihm zufolge sei es demnach "eine gelungene Mischung aus meiner Frau und mir", erklärte Seung-gyu, dessen Sprössling bereits Tage zuvor das Licht der Welt erblickt hatte.

Am vergangenen Donnerstag war die frohe Botschaft nämlich schon von seiner seit Juni 2024 verheirateten Partnerin via Instagram bekannt gegeben worden.