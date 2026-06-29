Heftige Vorwürfe gegen Kapitän von Kap Verde: Fußballer soll Dolmetscherin gebissen, gewürgt und vergewaltigt haben

Auckland (Neuseeland) - Dass Kap Verde das Sechzehntelfinale der Fußball-WM erreicht hat, ist eine der kleinen Sensationen beim Turnier. Doch kurz vor dem Duell mit Argentinien am Samstag wird das Team von einem Skandal erschüttert. Wie jetzt herauskam, laufen gegen Kapitän Ryan Mendes (36) schon seit dem 10. April Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Vergewaltigung.

Ryan Mendes (36) soll auf einer Länderspielreise in Neuseeland eine brasilianische Dolmetscherin gebissen, gewürgt, geschlagen und vergewaltigt haben. © MATTIA OZBOT / GETTY IMAGES VIA AFP

So soll der Linksaußen während einer Länderspielreise im März eine Dolmetscherin gebissen, gewürgt und anschließend vergewaltigt haben. Bei der Frau handelt es sich um eine Brasilianerin, die dem Team rund um die Begegnung am 27. März 2026 in Neuseeland gegen Chile als Übersetzerin zur Verfügung stand.

Sie lebt mit einer Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in Neuseeland und war Kap Verde von der FIFA zugeteilt worden, da ihre Muttersprache Portugiesisch auch die Amtssprache von Kap Verde ist.

Die Frau erstattete direkt nach dem Vorfall, der sich in einem Hotel in Auckland ereignet haben soll, Anzeige bei der Polizei und begab sich für Untersuchungen in ein Krankenhaus, wie "Globo" berichtete. Dem Portal liegen der Bericht aus der Klinik mit Hinweisen zu den Verletzungen der Frau sowie zu ihrem psychischen Zustand vor. Zudem veröffentlichte das Medium ein Foto vom Hals der Frau, an dem deutlich die Folgen einer Gewalteinwirkung zu erkennen sind.

An besagtem Abend, dem 27. März, habe sich die Frau in einem der Räume im Hotel eingefunden, da sie glaubte, dort als Dolmetscherin fungieren zu müssen. Als sie bemerkte, dass es sich um einen geselligen Abend handelte, soll sie auf ihr Zimmer zurückgegangen sein.