Siegtorschütze kämpft mit den Tränen: Das ist die tragische Geschichte von Kanadas WM-Held
Los Angeles - Sein spätes Tor in der 92. Minute ließ ein ganzes Land jubeln, nach dem Einzug Kanadas ins Achtelfinale der Fußball-WM 2026 brachen beim Siegtorschützen emotional alle Dämme. Stephen Eustaquio (29) kämpfte beim Interview und in der Kabine mit den Tränen, das hat einen ganz traurigen Hintergrund.
Denn der Mittelfeldspieler des FC Porto, der in der vergangenen Saison ausgerechnet nach Los Angeles, wo die Partie am Sonntag stattfand, ausgeliehen war, erlebte in den vergangenen Jahren gleich zwei heftige Schicksalsschläge.
Seine Mama starb am 15. April 2023, nachdem sie tapfer gegen eine Krebserkrankung angekämpft hatte. Sie litt an einem Hirntumor. In einem Interview nach ihrem Tod berichtete ihr Sohn, dass sie viele Qualen durchstehen musste. Stephen Eustaquio erfuhr damals vom Tod seiner geliebten Mama, nachdem er bei einem Spiel in Portugal ausgewechselt worden war.
Nur ein Jahr nach dem tragischen Tod der Mutter verlor der Fußballer auch seinen Papa. Armando Eustaquio erlitt einen Herzinfarkt, den er nicht überlebte. Das Drama geschah nur wenige Tage nach der Geburt von Stephens Tochter Benedita (8. April 2024).
Als der Reporter nun nach dem Triumph über Südafrika den Siegtorschützen interviewte, kam es zu bewegenden Szenen. "Ich möchte über Sie sprechen, und über das, was Sie durchgemacht haben. Sie haben beide Elternteile verloren, sie haben eine junge Tochter. Wie werden Sie sich daran in den nächsten Jahren erinnern, und wie werden Sie sich an Ihre Familie erinnern", wollte der Reporter wissen.
Schon mitten in der Frage vergrub der Fußballer sein Gesicht in seinen Händen, kämpfte sichtlich mit den Tränen.
Stephen Eustaquio zeigte sich nach dem Spiel auch emotional in der Kabine
"Das war für meine Familie, für meine Freundin, für meine Eltern, für meine Tochter, für meinen Bruder, für meine Freunde zu Hause. Für alle", sagte Stephen Eustaquio nach der Partie.
Wenige Stunden nach dem Erfolg meldete sich der Profi, der in seiner Jugend- und Juniorenzeit noch für Portugal auflief, sich 2019 für Kanada entschied, auch auf seinem Instagram-Profil zu Wort.
Dort postete er ein Foto, wie er völlig fertig in der Kabine sitzt, das Gesicht wieder in einer Hand vergraben.
Davor steht der Pokal für die Auszeichnung zum "Player of the Match".
In dem Moment wird er ganz fest an seine Eltern gedacht haben. Der Interviewer beendete das Gespräch mit den Worten: "Kanada sagt Danke, Stephen."
Im Achtelfinale treffen die Kanadier nun am Samstag (19 Uhr) in Houston auf die Niederlande oder Marokko.
Titelfoto: Bildmontage: FREDERIC J. BROWN / AFP, Screenshot/Instagram/stepheustaquio