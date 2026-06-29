Siegtorschütze kämpft mit den Tränen: Das ist die tragische Geschichte von Kanadas WM-Held

Los Angeles - Sein spätes Tor in der 92. Minute ließ ein ganzes Land jubeln, nach dem Einzug Kanadas ins Achtelfinale der Fußball-WM 2026 brachen beim Siegtorschützen emotional alle Dämme. Stephen Eustaquio (29) kämpfte beim Interview und in der Kabine mit den Tränen, das hat einen ganz traurigen Hintergrund.

Stephen Eustaquio (29, r.) schoss das Siegtor Kanadas gegen Südafrika im Sechzehntelfinale der WM. © Frederic J. BROWN / AFP

Denn der Mittelfeldspieler des FC Porto, der in der vergangenen Saison ausgerechnet nach Los Angeles, wo die Partie am Sonntag stattfand, ausgeliehen war, erlebte in den vergangenen Jahren gleich zwei heftige Schicksalsschläge.

Seine Mama starb am 15. April 2023, nachdem sie tapfer gegen eine Krebserkrankung angekämpft hatte. Sie litt an einem Hirntumor. In einem Interview nach ihrem Tod berichtete ihr Sohn, dass sie viele Qualen durchstehen musste. Stephen Eustaquio erfuhr damals vom Tod seiner geliebten Mama, nachdem er bei einem Spiel in Portugal ausgewechselt worden war.

Nur ein Jahr nach dem tragischen Tod der Mutter verlor der Fußballer auch seinen Papa. Armando Eustaquio erlitt einen Herzinfarkt, den er nicht überlebte. Das Drama geschah nur wenige Tage nach der Geburt von Stephens Tochter Benedita (8. April 2024).

Als der Reporter nun nach dem Triumph über Südafrika den Siegtorschützen interviewte, kam es zu bewegenden Szenen. "Ich möchte über Sie sprechen, und über das, was Sie durchgemacht haben. Sie haben beide Elternteile verloren, sie haben eine junge Tochter. Wie werden Sie sich daran in den nächsten Jahren erinnern, und wie werden Sie sich an Ihre Familie erinnern", wollte der Reporter wissen.

Schon mitten in der Frage vergrub der Fußballer sein Gesicht in seinen Händen, kämpfte sichtlich mit den Tränen.