Hier wird schon bald WM gespielt, doch nach Vorfreude sieht das nicht aus

Mexiko (Mexiko-Stadt) - Unruhe statt Vorfreude: Kurz vor dem WM-Start herrscht im Co-Gastgeberland Mexiko alles andere als Fußballfieber . Schwere Krawalle bestimmen dort nämlich derzeit die Schlagzeilen.

Protestierende gerieten mit der Polizei aneinander. © ALFREDO ESTRELLA / AFP

Tausende Demonstranten lieferten sich am Montag in Mexiko-Stadt heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Nach Angaben mehrerer Medien sei die Gewalt-Eskalation auf Proteste der Lehrergewerkschaft CNTE zurückzuführen, die unter anderem Reformen des Rentensystems, höhere Gehälter sowie bessere Arbeitsbedingungen fordere.

Demnach seien die Demo-Teilnehmer mit Parolen gegen die Regierung durch das Stadtzentrum in Richtung Zócalo gezogen, wo während des XXL-Turniers vom 11. Juni bis 19. Juli eine große Fan-Zone geplant ist.

Als sie damit begonnen haben sollen, die dort befindlichen Absperrungen und Zäune zu durchbrechen, seien Sicherheitskräfte eingeschritten und hätten Tränengas eingesetzt, wodurch sich die Lage weiter zugespitzt habe.

Anschließend sei die Situation vor Ort dann komplett eskaliert, nachdem Protestierende Feuerwerkskörper auf die Einsatzkräfte abgefeuert hätten. Mindestens zwei Lehrer seien dabei verletzt worden.