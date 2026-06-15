Kampfjet-Patrouillen über den WM-Stadien: Das steckt dahinter!

Ottawa (Kanada) - Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko , Kanada und den USA wird von umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Ein Teil davon ist sichtbar, vieles spielt sich jedoch im Hintergrund ab. Dazu zählt auch die Überwachung aus der Luft.

Kampfjet-Maßnahme: Auch aus der Luft wird für Sicherheit gesorgt. (Symbolfoto) © 123RF/filedimage

Um die Sicherheit rund um das XXL-Turnier auch von oben aus zu gewährleisten, greifen die dafür zuständigen Behörden neben Flugbeschränkungszonen auch auf Kampfjet-Patrouillen zurück. Das bestätigte eine Sprecherin des Nordamerikanischen Luftverteidigungskommandos NORAD gegenüber TAG24.

"Während der Spiele können NORAD-Flugzeuge für die Dauer der Spiele in der Luft sein, um eine kontinuierliche Luftüberwachung zu gewährleisten", erklärte Rebecca Garand auf Anfrage. Dabei handle es sich um einen Teil eines umfassenden Sicherheitskonzepts, das laut Garand in enger "Abstimmung mit Partnern auf Bundes- und lokaler Ebene" für die WM erarbeitet worden sei.

Ergänzend dazu umfasse dieses auch von der Flugsicherung in Kanada definierte Gebiete mit Flugbeschränkungen.

"In Kanada wird NAV CANADA für einen Zeitraum von etwa sechs Stunden rund um die Spielzeiten eine vorübergehende Beschränkung des Sichtflugverkehrs in geringer Höhe innerhalb der Kontrollzone des Hafens von Vancouver und der Kontrollzone Toronto Billy Bishop in Kraft setzen."