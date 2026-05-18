Brisante Enthüllung in der Causa Neuer setzt Nagelsmann unter Druck
München - Der Bericht über eine Rückkehr von Manuel Neuer (40) im DFB-Tor zur WM 2026 schlägt weiterhin hohe Wellen. Nun sorgt ein bisher unbekanntes Detail für weiteren Zündstoff.
Wie Dietmar Hamann (52) bei "Sky90" verriet, soll Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) seine eigentliche Nummer 1 Oliver Baumann (35) bereits während der Länderspielphase im März über ein mögliches Comeback des Bayern-Keepers informiert haben.
Pikant: Laut Hamann habe der Bundestrainer Baumann versichert, dass Neuer lediglich als Nummer zwei, vielleicht auch als Nummer drei zurückkehren würde.
"An deiner Position wird sich nichts verändern, du bleibst die Nummer 1", soll Nagelsmann dem Hoffenheimer gesagt haben.
Diese Info habe Sky-Experte Hamann aus erster Hand, wie er auf Nachfrage von Moderator Patrick Wasserziehr (60) bestätigte.
Sky-Experte Hamann kritisiert Bundestrainer Julian Nagelsmann
Hamann kritisierte in diesem Zusammenhang die Kommunikation des Bundestrainers. "Wenn er der Meinung ist, wir müssen den Neuer zurückholen, um eine bessere Chance zu haben, dann soll er es machen. Nur dann soll er dem Baumann vor sechs oder sieben Wochen sagen: Pass auf, so und so sieht es aus."
Das mögliche DFB-Comeback von Manuel Neuer könnte sich inzwischen ohnehin erledigt haben. Denn wie der FC Bayern im Rahmen der Meister-Feierlichkeiten am Sonntagabend mitteilte, müsse der 40-Jährige "wegen muskulärer Probleme in der linken Wade vorerst kürzertreten".
Titelfoto: Tom Weller/dpa