Brisante Enthüllung in der Causa Neuer setzt Nagelsmann unter Druck

München - Der Bericht über eine Rückkehr von Manuel Neuer (40) im DFB-Tor zur WM 2026 schlägt weiterhin hohe Wellen. Nun sorgt ein bisher unbekanntes Detail für weiteren Zündstoff.

Manuel Neuer (40) hat bereits 124 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. © Tom Weller/dpa

Wie Dietmar Hamann (52) bei "Sky90" verriet, soll Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) seine eigentliche Nummer 1 Oliver Baumann (35) bereits während der Länderspielphase im März über ein mögliches Comeback des Bayern-Keepers informiert haben.

Pikant: Laut Hamann habe der Bundestrainer Baumann versichert, dass Neuer lediglich als Nummer zwei, vielleicht auch als Nummer drei zurückkehren würde.

"An deiner Position wird sich nichts verändern, du bleibst die Nummer 1", soll Nagelsmann dem Hoffenheimer gesagt haben.

Diese Info habe Sky-Experte Hamann aus erster Hand, wie er auf Nachfrage von Moderator Patrick Wasserziehr (60) bestätigte.