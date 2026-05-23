Angst vor Todesvirus: WM-Teilnehmer soll 21 Tage in Isolation

Kongo - Zweieinhalb Wochen vor dem Start der Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gibt es Aufregung um den Teilnehmer der Demokratischen Republik Kongo. Aufgrund des Ebola-Ausbruchs in dem afrikanischen Land fordert das Weiße Haus eine Isolation des gesamten Teams vor dem XXL-Event.

Das Team aus der DR Kongo beim WM-Qualifikationsspiel gegen Kamerun im November in Rabat. © Str/AP/dpa

Laut eines Berichts des US-amerikanischen Senders ESPN will eine Task-Force der WM aus dem Weißen Haus das gesamte Team dazu zwingen, sich 21 Tage in Isolation zu begeben. "Wir möchten sicherstellen, dass auf diesem Wege nichts in unsere Nähe oder in die Nähe unserer Grenzen gelangt", sagte Andrew Giuliani, Leiter der Task-Force.

Er machte klar, dass Kongo die Einreise riskiere, sollten sie der Aufforderung nicht nachkommen. Das Land will ab dem 11. Juni sein Quartier im texanischen Houston aufschlagen. Ihr Auftaktspiel bestreiten die Kongolesen am 17. Juni in Houston gegen Portugal. Drei Tage zuvor startet auch die deutsche Nationalmannschaft in Houston gegen Curaçao ins Turnier.

Aktuell bereitet sich Kongo in Belgien auf die WM vor, dort soll die Isolation vor der Einreise eingehalten werden. In den vergangenen Tagen hatte der Verband aufgrund des Ebola-Ausbruchs bereits ein dreitägiges Trainingslager in Kinshasa sowie die offizielle WM-Verabschiedung mit Fans in der Hauptstadt abgesagt.

Bis jetzt haben die Spieler und der französische Trainer Sébastien Desabre (49) keinerlei Kontakte in den Kongo gehabt. Alle leben und spielen außerhalb des afrikanischen Landes.