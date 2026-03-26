Showdown um die letzten sechs WM-Tickets! Diese Stars müssen zittern

Nyon (Schweiz) - 42 Teams haben sich die Teilnahme an der Fußball- WM 2026 bereits gesichert. Sechs Startplätze sind noch zu vergeben - und werden in den kommenden Duellen ermittelt.

Mamma mia! Italiens Nicolò Barella (29) & Co. bangen schon wieder um die Weltmeisterschaft. © ALBERTO PIZZOLI / AFP

Ab dem heutigen Donnerstag beginnt die finale Qualifikationsrunde, in der insgesamt 22 Mannschaften über die Playoffs um die letzten Plätze beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada kämpfen. Für einige Stars könnte der Traum enden, ihnen droht im schlimmsten Fall ein Platz auf der Couch.

Mit dabei sind unter anderem Bosnien-Herzegowina um Schalkes Edin Džeko (40), die Türkei und Real-Madrid-Juwel Arda Güler (21) sowie Polen mit Barça-Knipser Robert Lewandowski (37), die allesamt den Umweg über die K.-o.-Spiele gehen müssen. Auch Italien bleibt dieser Umweg nicht erspart.

Der viermalige Weltmeister scheiterte in der Gruppenphase an Norwegen, landete am Ende nur auf Platz zwei und muss nun den Weg über einen der vier Playoff-Pfade gehen. Dort trifft die Squadra Azzurra zunächst auf Nordirland.

Doch selbst im Erfolgsfall ist der Weg noch nicht zu Ende, denn nur mit einem weiteren Sieg im Finale dieses Pfades A gegen Wales oder das Džeko-Team wäre die WM-Teilnahme gesichert. Andernfalls würde Italien nach 2018 und 2022 erneut fehlen.