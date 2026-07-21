21.07.2026 09:29 Von einem Lebewohl noch keine Spur: Messi meldet sich nach verlorenem WM-Finale

Lionel Messi hat sich einen Tag nach dem verlorenen WM-Finale der Argentinier gegen Spanien zu Wort gemeldet. Nach einem Abschied klang das aber noch nicht.

Von Florian Mentele

Argentinien - Der GOAT meldet sich zu Wort! Für Lionel Messi (39) wurde es am Sonntag nichts mit dem zweiten WM-Erfolg am Stück. Im MetLife Stadium kullerten ihm nach dem verlorenen Finale gegen Spanien (0:1 n.V.) die Tränen über die Wangen, zum Turnier und vor allem zu seiner Zukunft schwieg der achtfache Ballon-d'Or-Gewinner aber noch. Inzwischen hat er eine Botschaft geteilt, die dabei jedoch nicht unbedingt nach Abschied klingt.

Dem sonst so gefassten Lionel Messi (39) war die große Enttäuschung nach dem verlorenen WM-Finale deutlich anzusehen. © Stephanie Scarbrough/AP/dpa "Der Schmerz ist groß und es wird schwer sein, diese Wunde zu heilen", schrieb der 39-Jährige am Montagabend auf Instagram. Wie sich das gehört, gratulierte "La Pulga" der spanischen Auswahl zum Sieg, außerdem bedankte er sich bei allen, die sich mit lieben Nachrichten und Grüßen bei ihm gemeldet hatten. Das große Leid ob der verpassten Chance, erst als dritte Mannschaft überhaupt nach Uruguay und Italien den goldenen WM-Pokal zu verteidigen, war dem sonst so stoischen Ballkünstler aus Rosario bereits in East Rutherford deutlich anzusehen. Fußball-WM 2026 Von Säule erschlagen! 13-Jähriger stirbt bei spanischer Titel-Party Nicht wenige Fans und Experten interpretierten den Gefühlsausbruch auch als den Schlusspunkt der Ära des wohl besten Kickers aller Zeiten. Zumindest im Nationaldress bleibt er das wahrscheinlich, von einem Lebewohl fehlte in Messis Post allerdings jede Spur. Stattdessen verwies er auf die hervorragenden Leistungen der Albiceleste bei der Weltmeisterschaft 2026: "Ich behalte auch all das Gute in Erinnerung", schrieb er.

Lionel Messi feiert die Leistungen seiner Argentinier