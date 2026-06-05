Vor dem Anpfiff alles anders! FIFA plant irre WM-Änderung bei den Nationalhymnen

USA - Nur noch sechs Tage bis zum Eröffnungsspiel der Fußball-WM - doch in diesem Jahr wird alles anders! Die FIFA will die Zeremonie der Nationalhymnen vor dem Anpfiff revolutionieren, das gewohnte Bild mit der Startelf auf dem Platz und den Ersatzspielern auf der Bank verschwindet.

22 Spieler, Schiedsrichter und Einlaufkinder nebeneinander für die Nationalhymnen wird es bei der WM nicht mehr geben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie der Weltverband mitteilte, sollen die Ersatzspieler bei der WM 2026 nämlich ebenfalls mit auf dem Platz stehen, wenn die Mannschaften ihre Nationalhymnen schmettern.

"Während der Nationalhymnen versammeln sich alle 26 Akteure jedes Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder einzelne von ihnen – also nicht nur die Startelf – diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann, wenn er sein Land auf der größten Fußballbühne der Welt vertritt", schrieb die FIFA.

Auf diese Weise sollen alle Spieler im Kader im Rampenlicht stehen.

Die FIFA will dabei die komplette Zeremonie revolutionieren. So soll das Stadion in "eine Bühne für alle" verwandelt werden, ein neues Konzept zum 360-Grad-Erlebnis werden, sodass jeder Fan unabhängig vom Sitzplatz etwas sehen kann.

Neben dem Banner im Mittelkreis kommen riesige Nationalflaggen auf das Spielfeld, im weiteren Verlauf des Turniers sollen dann noch Elemente wie Pyrotechnik und farbiger Rauch hinzukommen.