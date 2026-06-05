Vor dem Anpfiff alles anders! FIFA plant irre WM-Änderung bei den Nationalhymnen
USA - Nur noch sechs Tage bis zum Eröffnungsspiel der Fußball-WM - doch in diesem Jahr wird alles anders! Die FIFA will die Zeremonie der Nationalhymnen vor dem Anpfiff revolutionieren, das gewohnte Bild mit der Startelf auf dem Platz und den Ersatzspielern auf der Bank verschwindet.
Wie der Weltverband mitteilte, sollen die Ersatzspieler bei der WM 2026 nämlich ebenfalls mit auf dem Platz stehen, wenn die Mannschaften ihre Nationalhymnen schmettern.
"Während der Nationalhymnen versammeln sich alle 26 Akteure jedes Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder einzelne von ihnen – also nicht nur die Startelf – diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann, wenn er sein Land auf der größten Fußballbühne der Welt vertritt", schrieb die FIFA.
Auf diese Weise sollen alle Spieler im Kader im Rampenlicht stehen.
Die FIFA will dabei die komplette Zeremonie revolutionieren. So soll das Stadion in "eine Bühne für alle" verwandelt werden, ein neues Konzept zum 360-Grad-Erlebnis werden, sodass jeder Fan unabhängig vom Sitzplatz etwas sehen kann.
Neben dem Banner im Mittelkreis kommen riesige Nationalflaggen auf das Spielfeld, im weiteren Verlauf des Turniers sollen dann noch Elemente wie Pyrotechnik und farbiger Rauch hinzukommen.
So soll die neue Hymnen-Zeremonie ausssehen
WM 2026: Ersatzspieler verlassen erst für die Fotos der Startelf den Platz
Erst für die Fotos der Startelf, den Handshake vor dem Anpfiff sowie den Münzwurf der Kapitäne sollen dann nur noch die 22 Spieler auf dem Platz stehen, die die Partie auch bestreiten.
"Mit der WM-Erweiterung wollen wir auch die Art und Weise, wie der Fußball erlebt wird, revolutionieren", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino (56).
"Wenn sich sämtliche Akteure und Schiedsrichter während der Nationalhymnen im Mittelkreis gegenüberstehen, entsteht ein Moment der Zusammengehörigkeit, des Stolzes und der Emotionen, der ganz den Mannschaften und allen im Stadion gehört", fuhr er fort.
"Bei der Endrunde stehen wirklich alle Spieler und alle Fans im Mittelpunkt, was sich auch in dieser neuen Zeremonie vor dem Anpfiff widerspiegelt."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa