WM 2026: Mit diesen Teams übertragen Magenta TV, ARD und ZDF die Spiele
Die Fußball-WM 2026 wird für die übertragenden Sender das Großereignis des Jahres schlechthin. Deshalb haben Exklusivrechte-Inhaber Magenta TV und auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Großaufgebot an Moderatoren, Kommentatoren und Experten aufgefahren.
Spitzenreiter ist dabei Magenta TV, das mit 37 Berichtenden agiert, wobei sowohl zwölf Kommentatoren und zwölf Experten im Einsatz sind.
Insgesamt 30 Menschen im Einsatz hat das ZDF. Dort berichten unter anderem zwei Moderatoren, vier Kommentatoren, sechs Experten sowie 16 Autoren.
Mit dem geringsten Aufgebot geht die ARD ins Rennen. Drei Moderatoren, fünf Kommentatoren, fünf Experten und ein Reporter aus dem DFB-Quartier sind im Einsatz.
Alle Sender haben bekannte Gesichter und Stimmen in ihren Reihen, die man von der Berichterstattung des nationalen und internationalen Fußballs kennt.
Hier gibt es einen Überblick über die Teams.
Magenta TV
Moderatoren
- Johannes B. Kerner (61, Stadion New York)
- Laura Wontorra (37, Studio New York)
- Anna Kraft (40, Studio Ismaning)
- Thomas Wagner (54, DFB-Quartier)
- Sascha Bandermann (54, Breakfast Club)
- Laura Hofmann (32, Breakfast Club)
- Jan Henkel (52, Taktik-Team)
Experten
- Jürgen Klopp (58)
- Mats Hummels (37)
- Thomas Müller (36, alle Stadion/Studio New York)
- Robert Andrich (31, Co-Kommentator Stadion)
- Tabea Kemme (34)
- Manuel Baum (46)
- Sebastian Kneißl (43)
- Tobias Schweinsteiger (44, alle Taktik-Team)
- Jonas Hofmann (33)
- Micky Beisenherz (48, beide Breakfast Club)
- Pattrick Ittrich (47, Schiedsrichter-Experte)
- Tom Kaulitz (36, Fan-Experte)
Kommentatoren
- Wolff Fuss (49)
- Christian Straßburger (37, beide Stadion)
- Marco Hagemann (49)
- Jonas Friedrich (46)
- Jan Platte (49)
- Markus Höhner (60)
- Christina Rann (44)
- Benni Zander (37)
- Alexander Klich (38)
- Julian Engelhard (37)
- Robby Hunke (42)
- Cornelius Küpper (34)
Field-Reporterinnen
- Kamila Benschop (39)
- Anna Sara Lange (44)
Social Team
- Max Giesen (29, DFB-Camp)
- Conan Furlong (31, Analyse)
- Eleni Frommann (29)
- Paul Fischer (28, Experten)
ZDF
Moderatoren
- Jochen Breyer (43)
- Katrin Müller-Hohenstein (60, beide Studio)
Experten
- Christoph Kramer (35)
- Per Mertesacker (41)
- Fritzy Kromp (41)
- Christian Streich (60)
- René Adler (41)
- Torsten Kinhöfer (57, Schiedsrichter-Experte)
Kommentatoren
- Oliver Schmidt (54)
- Claudia Neumann (62)
- Gari Paubandt (37)
- Martin Schneider (59)
Berichte aus dem DFB-WM-Quartier
- Lili Engels (29, Moderation)
- Florian Zschiedrich (40, On-Schalten)
- Nils Kaben (58, Reporter)
- Franziska Müllers (32, Social Media)
- Boris Büchler (56)
- Heiko Klasen (57)
- Michael Krämer (34)
- Johanna Rüdiger
- Hermann Valkyser (alle Autoren WM-Beiträge aus dem DFB-Quartier)
Reporter vor Ort
- Amelie Stiefvatter (35)
- Alexander Ruda
Autoren
- Andreas Kürten
- Eike Papsdorf (49)
- Eike Schulz (59)
- Felicitas Hölscher
- Felix Tusche
- Julius Hilfenhaus (51)
- Markus Harm (48)
ARD
Moderatoren
- Esther Sedlaczek (40, Stadion)
- Lea Wagner (31, Studio Köln)
- Malte Völz (32, Studio)
- Alex Schlüter (41, DFB-WM-Quartier)
Experten
- Bastian Schweinsteiger (41, Stadion)
- Almuth Schult (35)
- Thomas Hitzlsperger (44)
- Robin Gosens (31, alle Studio)
- Lutz Wagner (63, Schiedsrichter-Experte)
Kommentatoren
- Tom Bartels (60)
- Philipp Sohmer (50)
- Christina Graf (40)
- Bernd Schmelzer (60)
- Stephanie Baczyk (39)
Nur Magenta TV zeigt bei der Fußball-WM 2026 alle 104 Spiele live. Allein in der Vorrunde besitzt der Sender der Telekom ein Exklusivrecht für 32 Spiele, die nur mit einem Abo zu sehen sind. Für 60 Spiele besitzen ARD und ZDF für die Übertragung im Free-TV Sublizenzen.
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