WM 2026: Mit diesen Teams übertragen Magenta TV, ARD und ZDF die Spiele

Die Fußball-WM 2026 wird für die übertragenden Sender das Großereignis des Jahres schlechthin. Deshalb haben Exklusivrechte-Inhaber Magenta TV und auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Großaufgebot an Moderatoren, Kommentatoren und Experten aufgefahren.

Katrin Müller-Hohenstein (60, 2.v.l.) wird für das ZDF während der Fußball-WM 2026 moderieren. © Federico Gambarini/dpa

Spitzenreiter ist dabei Magenta TV, das mit 37 Berichtenden agiert, wobei sowohl zwölf Kommentatoren und zwölf Experten im Einsatz sind.

Insgesamt 30 Menschen im Einsatz hat das ZDF. Dort berichten unter anderem zwei Moderatoren, vier Kommentatoren, sechs Experten sowie 16 Autoren.

Mit dem geringsten Aufgebot geht die ARD ins Rennen. Drei Moderatoren, fünf Kommentatoren, fünf Experten und ein Reporter aus dem DFB-Quartier sind im Einsatz.

Alle Sender haben bekannte Gesichter und Stimmen in ihren Reihen, die man von der Berichterstattung des nationalen und internationalen Fußballs kennt.

Hier gibt es einen Überblick über die Teams.