WM 2026: Mit diesen Teams übertragen Magenta TV, ARD und ZDF die Spiele

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Die Fußball-WM 2026 wird in Deutschland bei Magenta TV, ARD und ZDF übertragen. Das sind die Teams an Moderatoren, Kommentatoren und Experten.

Von Tina Hofmann

Die Fußball-WM 2026 wird für die übertragenden Sender das Großereignis des Jahres schlechthin. Deshalb haben Exklusivrechte-Inhaber Magenta TV und auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Großaufgebot an Moderatoren, Kommentatoren und Experten aufgefahren.

Katrin Müller-Hohenstein (60, 2.v.l.) wird für das ZDF während der Fußball-WM 2026 moderieren.
Katrin Müller-Hohenstein (60, 2.v.l.) wird für das ZDF während der Fußball-WM 2026 moderieren.  © Federico Gambarini/dpa

Spitzenreiter ist dabei Magenta TV, das mit 37 Berichtenden agiert, wobei sowohl zwölf Kommentatoren und zwölf Experten im Einsatz sind.

Insgesamt 30 Menschen im Einsatz hat das ZDF. Dort berichten unter anderem zwei Moderatoren, vier Kommentatoren, sechs Experten sowie 16 Autoren.

Mit dem geringsten Aufgebot geht die ARD ins Rennen. Drei Moderatoren, fünf Kommentatoren, fünf Experten und ein Reporter aus dem DFB-Quartier sind im Einsatz.

Alle Spiele der WM 2026 im Überblick: Hier werden die Vorrunden-Partien live übertragen
Fußball-WM 2026 Alle Spiele der WM 2026 im Überblick: Hier werden die Vorrunden-Partien live übertragen

Alle Sender haben bekannte Gesichter und Stimmen in ihren Reihen, die man von der Berichterstattung des nationalen und internationalen Fußballs kennt.

Hier gibt es einen Überblick über die Teams.

Inhaltsverzeichnis

Magenta TV

Moderatoren

  • Johannes B. Kerner (61, Stadion New York)
  • Laura Wontorra (37, Studio New York)
  • Anna Kraft (40, Studio Ismaning)
  • Thomas Wagner (54, DFB-Quartier)
  • Sascha Bandermann (54, Breakfast Club)
  • Laura Hofmann (32, Breakfast Club)
  • Jan Henkel (52, Taktik-Team)
Johannes B. Kerner (61, l.) ist einer der Moderatoren bei Magenta TV.
Johannes B. Kerner (61, l.) ist einer der Moderatoren bei Magenta TV.  © Telekom/PR
Auch Laura Wontorra (37, M.) wird für Magenta TV moderieren. Wolff Fuss (49, r.) ist einer der Kommentatoren.
Auch Laura Wontorra (37, M.) wird für Magenta TV moderieren. Wolff Fuss (49, r.) ist einer der Kommentatoren.  © Telekom/PR

Experten

  • Jürgen Klopp (58)
  • Mats Hummels (37)
  • Thomas Müller (36, alle Stadion/Studio New York)
  • Robert Andrich (31, Co-Kommentator Stadion)
  • Tabea Kemme (34)
  • Manuel Baum (46)
  • Sebastian Kneißl (43)
  • Tobias Schweinsteiger (44, alle Taktik-Team)
  • Jonas Hofmann (33)
  • Micky Beisenherz (48, beide Breakfast Club)
  • Pattrick Ittrich (47, Schiedsrichter-Experte)
  • Tom Kaulitz (36, Fan-Experte)
Zu den Experten bei der WM im Auftrag von Magenta TV gehören Thomas Müller (36, v.l.), Jürgen Klopp (58) und Mats Hummels (37).
Zu den Experten bei der WM im Auftrag von Magenta TV gehören Thomas Müller (36, v.l.), Jürgen Klopp (58) und Mats Hummels (37).  © Telekom/PR

Kommentatoren

  • Wolff Fuss (49)
  • Christian Straßburger (37, beide Stadion)
  • Marco Hagemann (49)
  • Jonas Friedrich (46)
  • Jan Platte (49)
  • Markus Höhner (60)
  • Christina Rann (44)
  • Benni Zander (37)
  • Alexander Klich (38)
  • Julian Engelhard (37)
  • Robby Hunke (42)
  • Cornelius Küpper (34)
Marco Hagemann (49) gehört dem Team der Kommentatoren von Magenta TV bei der WM an.
Marco Hagemann (49) gehört dem Team der Kommentatoren von Magenta TV bei der WM an.  © IMAGO / Ulrich Wagner

Field-Reporterinnen

  • Kamila Benschop (39)
  • Anna Sara Lange (44)
Kamila Benschop (39) ist eine der Field-Reporterinnen bei der WM.
Kamila Benschop (39) ist eine der Field-Reporterinnen bei der WM.  © Imago / Eibner
Tabea Kemme (34, l.) agiert als Expertin, Anna Sara Lange (44, r.) als Field-Reporterin.
Tabea Kemme (34, l.) agiert als Expertin, Anna Sara Lange (44, r.) als Field-Reporterin.  © Imago / Eibner

Social Team

  • Max Giesen (29, DFB-Camp)
  • Conan Furlong (31, Analyse)
  • Eleni Frommann (29)
  • Paul Fischer (28, Experten)
Leichtathletin Eleni Frommann (29) gehört dem Social-Media-Team von Magenta TV für die WM an.
Leichtathletin Eleni Frommann (29) gehört dem Social-Media-Team von Magenta TV für die WM an.  © IMAGO / Steinsiek.ch

ZDF

Moderatoren

  • Jochen Breyer (43)
  • Katrin Müller-Hohenstein (60, beide Studio)
Jochen Breyer (43, r.) wird für das ZDF moderieren.
Jochen Breyer (43, r.) wird für das ZDF moderieren.  © Christian Charisius/dpa

Experten

  • Christoph Kramer (35)
  • Per Mertesacker (41)
  • Fritzy Kromp (41)
  • Christian Streich (60)
  • René Adler (41)
  • Torsten Kinhöfer (57, Schiedsrichter-Experte)
Christoph Kramer (35, M.) und Per Mertesacker (41, r.) werden wieder ein Experten-Duo bilden. Bei der WM wird dies ergänzt durch Kult-Trainer Christian Streich (60).
Christoph Kramer (35, M.) und Per Mertesacker (41, r.) werden wieder ein Experten-Duo bilden. Bei der WM wird dies ergänzt durch Kult-Trainer Christian Streich (60).  © Tom Weller/dpa

Kommentatoren

  • Oliver Schmidt (54)
  • Claudia Neumann (62)
  • Gari Paubandt (37)
  • Martin Schneider (59)
Claudia Neumann (62) ist eine der Kommentatorinnen fürs ZDF bei der WM.
Claudia Neumann (62) ist eine der Kommentatorinnen fürs ZDF bei der WM.  © Rainer Jensen/dpa

Berichte aus dem DFB-WM-Quartier

  • Lili Engels (29, Moderation)
  • Florian Zschiedrich (40, On-Schalten)
  • Nils Kaben (58, Reporter)
  • Franziska Müllers (32, Social Media)
  • Boris Büchler (56)
  • Heiko Klasen (57)
  • Michael Krämer (34)
  • Johanna Rüdiger
  • Hermann Valkyser (alle Autoren WM-Beiträge aus dem DFB-Quartier)
Nils Kaben (58, M.) und Hermann Valkyser (r.) werden für das ZDF aus dem WM-Quartier berichten.
Nils Kaben (58, M.) und Hermann Valkyser (r.) werden für das ZDF aus dem WM-Quartier berichten.  © Marcel Kusch/dpa

Reporter vor Ort

  • Amelie Stiefvatter (35)
  • Alexander Ruda
Amelie Stiefvatter (35) ist eine der Reporterinnen vor Ort.
Amelie Stiefvatter (35) ist eine der Reporterinnen vor Ort.  © IMAGO / DeFodi Images

Autoren

  • Andreas Kürten
  • Eike Papsdorf (49)
  • Eike Schulz (59)
  • Felicitas Hölscher
  • Felix Tusche
  • Julius Hilfenhaus (51)
  • Markus Harm (48)
Eike Papsdorf (49) ist für das ZDF als Autorin im Einsatz.
Eike Papsdorf (49) ist für das ZDF als Autorin im Einsatz.  © imago / Picture Point

ARD

Moderatoren

  • Esther Sedlaczek (40, Stadion)
  • Lea Wagner (31, Studio Köln)
  • Malte Völz (32, Studio)
  • Alex Schlüter (41, DFB-WM-Quartier)
Bastian Schweinsteiger (41, l.) als Experte und Esther Sedlaczek (40, r.) als Moderatorin werden auch bei der WM das Duo für die ARD bilden.
Bastian Schweinsteiger (41, l.) als Experte und Esther Sedlaczek (40, r.) als Moderatorin werden auch bei der WM das Duo für die ARD bilden.  © Hendrik Schmidt/dpa

Experten

  • Bastian Schweinsteiger (41, Stadion)
  • Almuth Schult (35)
  • Thomas Hitzlsperger (44)
  • Robin Gosens (31, alle Studio)
  • Lutz Wagner (63, Schiedsrichter-Experte)
Almuth Schult (35, l.) gehört den Experten in der ARD an.
Almuth Schult (35, l.) gehört den Experten in der ARD an.  © Michael Kappeler/dpa

Kommentatoren

  • Tom Bartels (60)
  • Philipp Sohmer (50)
  • Christina Graf (40)
  • Bernd Schmelzer (60)
  • Stephanie Baczyk (39)
Tom Bartels (60) ist seit Jahrzehnten für die ARD als Kommentator im Einsatz, unvergessen sind seine Worte, als Mario Götze (34) die DFB-Auswahl 2014 in Brasilien zum Weltmeister schoss.
Tom Bartels (60) ist seit Jahrzehnten für die ARD als Kommentator im Einsatz, unvergessen sind seine Worte, als Mario Götze (34) die DFB-Auswahl 2014 in Brasilien zum Weltmeister schoss.  © Tom Weller/dpa

Nur Magenta TV zeigt bei der Fußball-WM 2026 alle 104 Spiele live. Allein in der Vorrunde besitzt der Sender der Telekom ein Exklusivrecht für 32 Spiele, die nur mit einem Abo zu sehen sind. Für 60 Spiele besitzen ARD und ZDF für die Übertragung im Free-TV Sublizenzen.

Titelfoto: Bildmontage: Telekom/PR, IMAGO / Eibner, IMAGO / STEINSIEK.CH, Christian Charisius/dpa, Hendrik Schmidt/dpa

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