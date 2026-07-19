19.07.2026 17:30 WM-Finale 2026: Bricht Argentinien heute einen 64 Jahre alten Bann?

WM-Finale 2026 im TAG24-Liveticker: Argentinien könnte heute erst die dritte Nation werden, die zweimal in Folge eine Weltmeisterschaft gewinnt.

Von Florian Mentele

East Rutherford (USA) - Heute zählt es! Im größten Spiel des Weltfußballs duellieren sich Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien ab 21 Uhr im MetLife Stadium westlich von New York City um den goldenen WM-Pokal.

Das turbulente Turnier in den USA, Mexiko und Kanada findet seinen Höhepunkt: Verabschiedet sich Lichtgestalt Lionel Messi am Sonntagabend womöglich mit seinem zweiten Triumph in Folge in den Ruhestand oder klingelt sein spanischer Thronfolger Lamine Yamal bereits zur Wachablösung? Für die Albiceleste wäre es der vierte Stern nach den Erfolgen 1978, 1986 und 2022. Die Furia Roja schielt derweil tatsächlich erst auf ihren zweiten Weltmeistertitel nach 2010. In unserem großen TAG24-Liveticker zum Finale der Fußball-WM 2026 versorgen wir Euch heute mit allen Infos, Highlights, Toren und einem unsterblichen Stück Fußballgeschichte.

19. Juli, 17.30 Uhr: Argentinien könnte 64-jährigen Bann brechen

Mit einem WM-Sieg würde Argentinien nicht nur mit vier Titeln zu Deutschland aufschließen, sondern auch als dritte Nation überhaupt den ewigen Wanderpokal verteidigen. Das ist bislang nur Italien und Brasilien gelungen. Die Squadra Azzurra gewann die WM-Ausgaben zwei und drei in den Jahren 1934 und 1938. Zuletzt glückte der Seleção um Legende Pelé der Coup in Folge, das damalige Star-Ensemble stemmte die Trophäe 1958 in Schweden und vier Jahre später auch in Chile hoch.

Geschichte können die Argentinier heute sowieso schreiben. Bei einem Sieg würden sie aber auch in einen auserwählten Kreis von WM-Champions aufsteigen. © Charlie Riedel/AP/dpa

19. Juli, 17.05 Uhr: Die Bilanz zwischen Spanien und Argentinien

Schaut man auf die bisherigen Partien der beiden Länder, dann könnte das Kräfteverhältnis eigentlich nicht ausgeglichener sein: 14 Mal standen sich die Nationalteams bislang gegenüber, je sechs Siege bei zwei Unentschieden sprangen heraus. Allerdings handelte es sich fast immer um Freundschaftsspiele. Nur zweimal musste das Duo zu Pflichtspielen gegeneinander ran: in der Gruppenphase der WM 1966 in England und bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta. Beide Duelle gingen an Argentinien (2:1, 4:0). Das letzte Aufeinandertreffen ist ebenfalls schon einige Jahre her, dürfte aber wiederum Spanien Mut machen. Bei einem Testkick im März 2018 siegten die Iberer mit 6:1.

19. Juli, 16.35 Uhr: Dieser Schiedsrichter leitet das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien

Slavko Vincic aus Slowenien gebührt heute die ehrenvolle Aufgabe, das WM-Finale als Haupt-Schiedsrichter zu leiten. Wie viel dem 46-Jährigen das bedeutet, sah man bei der Bekanntgabe der Ansetzung, denn da brach der Referee umgehend in Tränen aus. Schon seit 2010 steht Vincic auf der FIFA-Liste, er hatte die Pfeife auch schon bei den Europameisterschaften 2021 und 2024 sowie bei der WM 2022 im Mund. Neben dem Platz geriet der Unparteiische 2020 allerdings auch schon aus unschönen Gründen in die Schlagzeilen. Damals wurde er während einer Razzia auf einer Party in Bosnien und Herzegowina festgenommen. Eigentliches Ziel war jedoch das Instagram-Model Tijana Maksimovic, das aufgrund eines angeblichen Waffen-, Drogen- und Prostitutionsrings ins Visier der Ermittler geriet. Vincic bezeichnete den Vorfall anschließend als "Missverständnis" und "Albtraum", kam aber wieder auf freien Fuß, nachdem er der Polizei glaubhaft versichern konnte, dass er die anderen Gäste nicht einmal kennt. Unterstützt wird er von seinen Assistenten Tomaz Klancnik sowie Andraz Kovacic - und einem Deutschen. Bastian Dankert aus Schwerin sitzt nämlich als VAR im Videoraum und könnte somit ganz schnell in den Fokus der Weltöffentlichkeit geraten. Hoffen wir, dass er nur positiv auf sich aufmerksam macht und das Finale von Kontroversen verschont bleibt.

Slavko Vincic trägt heute die Verantwortung an der Pfeife. © Adam Hunger/AP/dpa

Bastian Dankert ist beim WM-Finale als VAR dabei. © David Inderlied/dpa

19. Juli, 15.25 Uhr: Argentiniens WM-Pfad ins Endspiel

Die Gruppenphase mutierte bei der Albiceleste zum großen Schaulaufen des Lionel Messi, anschließend wurde der Titelverteidiger in der K.o.-Phase allerdings zu gleich vier kräftezehrenden Moralleistungen gezwungen. Seitdem dürften alle argentinischen Kardiologen ausgesorgt haben. Dreierpack gegen Algerien (3:0), Doppelpack gegen Österreich (2:0) und noch ein Tor gegen Jordanien (3:1) - Messi hat in der Vorrunde eindrucksvoll gezeigt, dass man nur so alt ist, wie man sich fühlt. Ein paar graue Härchen sind daraufhin aber sicher dazugekommen. Im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde roch es schon nach einer der größten Überraschungen der WM-Geschichte, doch ein Eigentor in der Verlängerung ließ die Südamerikaner schließlich jubeln (3:2 n.V.). Entspannter wurde es für Argentinien aber nicht, denn als Ägypten im Achtelfinale in der 67. Minute mit 2:0 in Führung ging, sah es dann doch wenigstens nach einer Mittelklasse-Überraschung zu Ungunsten der Albiceleste aus. Wieder steckte man nicht auf, in der Nachspielzeit berappelte sich der am Boden liegende Riese und schubste David erbarmungslos mit dem 3:2-Siegtor um. Auch die Schweiz rang Argentinien im Viertelfinale einen 30-minütigen Nachschlag ab (3:1 n.V.), ehe sich Thomas Tuchels tiefer Block nach dem englischen Führungstreffer im Halbfinale rissiger präsentierte als das britische Königshaus und Messi und Co. zum späten 2:1-Triumph zurückschlagen ließ. Die Quoten mögen gegen den Titelverteidiger sprechen, abschreiben darf man ihn aber erst zehn Minuten nach Abpfiff.

19. Juli, 15 Uhr: Der spanische Weg ins WM-Finale

Die Blöße gab sich die Mannschaft von Coach Luis de la Fuente eigentlich nur im ersten Spiel der Gruppe H. Zum Auftakt reichte es lediglich zu einem torlosen Unentschieden gegen Kap Verde. Da hätte aber auch noch kaum jemand gedacht, dass der Inselstaat zu einer der größten Überraschungen des Turniers werden sollte und später auch den heutigen Gegner Argentinien an den Rand des Ausscheidens bringen würde. Von da an ließ die Furia Roja ihre Muskeln spielen. Saudi-Arabien wurde mit 4:0 zerlegt, gegen Uruguay gab es im letzten Gruppenspiel einen 1:0-Sieg. Das Sechzehntelfinale gegen Österreich wurde anschließend ebenfalls souverän mit 3:0 gewonnen, ehe gegen Portugal (1:0) und Belgien (2:1) die Stunde des Mikel Merino schlug. Der Arsenal-Star bugsierte die Spanier jeweils mit späten Siegtreffern eine Runde weiter. Bemerkenswert: Die Iberer haben im gesamten Turnier bislang nur einen Gegentreffer im Viertelfinale gegen Belgien durch Charles De Ketelaere kassiert. Auch im Halbfinale gegen die bis dato so übermächtig wirkenden Franzosen blieb die Weste weiß, während Kylian Mbappé und Co. jeglicher Spaß am Fußball geraubt wurde. Der 2:0-Erfolg war eine Machtdemonstration des Europameisters, der nicht zuletzt dadurch auch bei den Buchmachern den Favoritenstatus im Endspiel innehat.

Lionel Messi (l.) oder Lamine Yamal – wer krönt sich heute zum Weltmeister? © Bildmontage: Tom Weller/dpa, DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

19. Juli, 14.45 Uhr: Das Finale der Fußball-WM 2026 zwischen Spanien und Argentinien im TAG24-Liveticker