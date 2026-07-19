19.07.2026 22:56 WM-Finale 2026: Spanien erhöht den Druck, Argentinien kämpft um jeden Zentimeter!

WM-Finale 2026 im TAG24-Liveticker: Spanien erhöht den Druck, Argentinien kämpft um jeden Zentimeter!

Von Florian Mentele

East Rutherford (USA) - Heute zählt es! Im größten Spiel des Weltfußballs duellieren sich Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien um den goldenen WM-Pokal.

WM-Finale 2026: Spanien - Argentinien 0:0 In unserem großen TAG24-Liveticker zum Finale der Fußball-WM 2026 versorgen wir Euch heute mit allen Infos, Highlights, Toren und einem unsterblichen Stück Fußballgeschichte.

78. Minute: Unmittelbar danach ist der argentinische Schlussmann nach einem Gewaltschuss von Cubarsi erneut gefordert. Die Furia Roja zieht ihre Schnur um den Gegner immer enger, aber das Leder will nicht rein.

77. Minute: Pedri kommt aus zentraler Position am Strafraum der Südamerikaner zum Schuss - Martinez pariert.

75. Minute: Jetzt ist es soweit - Merino betritt den Rasen, Olmo verlässt ihn dafür. De la Fuente bringt zudem noch Nico Williams für Baena.

73. Minute: Argentinien könnte etwas Entlastung aktuell gut gebrauchen - und setzt nach Ballgewinn immerhin mal zum schnellen Umschalten an. Simeone spielt die Kugel dann allerdings direkt in den Fuß von Cucurella.

70. Minute: Scaloni zieht seine vorerst letzten Trümpfe. Giuliano Simeone und Facundo Medina kommen rein. Romero musste zuvor behandelt werden und geht damit als zweiter verletzter Stamm-Innenverteidiger auch gleich runter, außerdem hat De Paul Feierabend. Auf der Gegenseite macht sich Mikel Merino übrigens bereits intensiv warm.

67. Minute: Kurz darauf werden die Kicker zur zweiten und damit letzten Hydration Break der WM gebeten.

Ferran Torres hat die spanische Führung auf dem Kopf!

66. Minute: Gute Chance! Der eingewechselte Torres kommt nach einer Yamal-Flanke ganz schön frei aus wenigen Metern zum Kopfball, dieses Mal ist Martinez aber mit sicheren Händen zur Stelle.

65. Minute: Bei den folgenden zwei Ecken schwimmt die Hintermannschaft des amtierenden Weltmeisters etwas, am Ende kann die Kugel jedoch aus der Gefahrenzone geklärt werden. Trotzdem kristallisiert sich immer mehr der Eindruck heraus, dass Spanien jetzt mehr für ein Tor investiert.

64. Minute: Unsicherheit bei Emi Martinez! Der argentinische Keeper lässt einen eigentlich ungefährlichen Distanzschuss von Olmo prallen und schenkt so die nächste Ecke her.

62. Minute: Doppelwechsel bei Spanien: Ferran Torres und Pedri werden von de la Fuente ins Rennen geschickt, Fabian Ruiz und Oyarzabal müssen raus.

61. Minute: Den fälligen Freistoß knallt Yamal in die Mauer, dann kann die Albiceleste klären.

60. Minute: Paredes foult Porro direkt an der Strafraumkante, gute Freistoßposition für Spanien. Und etwas Glück für den Argentinier, der schon Gelb gesehen hat, und deutlich vorsichtiger agieren sollte, als er es hier tut.

58. Minute: Der nächste Wechsel bei Argentinien, Scaloni tauscht seinen Rechtsverteidiger aus. Molina kommt, Montiel geht.

56. Minute: Der Europameister erhöht den Druck. Olmo wird auf die Grundlinie geschickt und will von dort in den Rückraum ablegen, Cucurella kommt jedoch nicht ran, weil sein argentinischer Bewacher aufpasst.

55. Minute: Die Iberer spielen mit Tempo nach vorn, Olmo und Oyarzabel wollen sich dann im Sechzehner in Position kombinieren, am Ende grätscht allerdings ein argentinisches Bein dazwischen. Da war deutlich mehr drin!

52. Minute: Paredes fügt sich direkt ein und sieht nach einer Rudelbildung Gelb. Zuvor hatte der Eingewechselte seinen Gegenspieler Rodri am Mittelkreis leicht geschubst, der aber auch theatralisch zu Boden ging. Den Karton gab es dann aber für einen weiteren Schubser gegen einen anderen Spanier, der herangeeilt war.

46. Minute: Offenbar war die lange Unterbrechung zumindest für Alex Baena nicht ganz verkehrt. Der Spanier probiert es gleich aus der Distanz, Emi Martinez ist aber zur Stelle.

46. Minute: Scaloni wechselt zur Halbzeit bereits ein zweites Mal: Der Ex-Stuttgarter Nico Gonzalez hat bereits Feierabend, Leandro Paredes steht dafür nun auf dem Feld.

Die zweite Halbzeit im WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien läuft!

46. Minute: Nach einer mit Stars gespickten Halbzeit-Show geht es weiter mit den nominell erst einmal letzten 45 Minuten der Weltmeisterschaft 2026! Rund 19 Minuten haben die Auftritte von Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, Ted Lasso aka Jason Sudeikis, Miss Piggy und Co. gedauert, inklusive Vorbereitung und Abbau vergingen ungefähr 27 Minuten. So lang hat eine Pause in einem WM-Finale noch nie gedauert. Wie die Spieler damit umgehen, wird sich jetzt zeigen.

Halbzeit: Es ist wohl das erwartete Endspiel zwischen Spanien und Argentinien. Der Europameister hat spielerisch die bessere Anlage und lässt die Kugel hin und wieder gut laufen. Nur im letzten Drittel fehlt dann die zündende Idee, man könnte aber auch analysieren, dass die Iberer geduldig bleiben und eventuell mal wieder auf einen späten Mikel Merino hoffen. Auf der anderen Seite werfen sich die Argentinier in alles, was sich bewegt, und schenken keinen Millimeter Wiese her. Das hat in den ersten 45 Minuten zum Halten der Null gereicht, viel Entlastung oder gute eigene Angriffe sind beim Titelverteidiger aber ebenfalls Mangelware. Es bleibt somit vor allem eins: hochspannend.

Keine Tore zur Halbzeit im WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien

Halbzeit: In der Nachspielzeit passiert nicht mehr viel, das WM-Finale 2026 geht torlos in die Pause.

45. Minute: Vier Minuten gibt es im ersten Durchgang noch obendrauf.

Argentiniens Lisandro Martinez muss verletzt runter!

Für Lisandro Martinez (am Boden) geht es kurz vor der Pause nicht mehr weiter! © Martin Rickett/PA Wire/dpa

44. Minute: Und der Angriff hat auch Folgen für Argentinien, denn Lisandro Martinez setzt sich plötzlich auf den Boden - und muss anschließend tatsächlich verletzt raus. Für ihn kommt positionsgetreu der 38-jährige Routinier Nicolas Otamendi.

43. Minute: Spanien fasst sich jetzt immer mehr ein Herz! Cucurella dreht an der linken Strafraumkante auf und zieht ab, das Spielgerät rauscht aber flach am rechten Pfosten vorbei.

41. Minute: Lisandro Martinez holt sich die erste Gelbe Karte des Finals ab. Der Abwehrmann von Manchester United verliert den Ball in der gegnerischen Hälfte und unterbindet den Konter durch Oyarzabal dann unfair.

39. Minute: Die bislang beste Gelegenheit des Spiels! Spanien kombiniert nach vorn, Olmo legt dann irgendwie auf Oyarzabal ab. Der Stürmer hält direkt mit Wucht drauf, doch Torwart Martinez taucht ab und hält den Ball sogar sicher.

38. Minute: Olmo schaufelt eine gute Flanke in den argentinischen Strafraum, Romero ist aber vor Oyarzabal zur Stelle - das war ganz wichtig.

35. Minute: Laporte setzt Cucurella in Szene, doch dessen Hereingabe wird erneut geblockt. Dann geht auch noch die Fahne hoch.

32. Minute: Baena schlägt auf der linken Seite mal seinen Gegenspieler und verschafft sich so etwas Platz, seine Flanke schlägt dann aber mitten auf der Brust von Lisandro Martinez ein.

30. Minute: Halbe Stunde rum, noch keine Tore im WM-Finale 2026. Den Spaniern fehlen die zündenden Ideen, während Argentinien sich mit Spielstand und -verlauf sicher anfreunden kann. Denn die Albiceleste lauert auf ihre Chance und schenkt dem Europameister keinen einzigen Zentimeter, was Coach Scaloni nicht stören dürfte.

28. Minute: Ein etwas zu kurzer Rückpass bringt Unai Simon in Bedrängnis gegen einen schnell ranstürmenden Julian Alvarez, am Ende kann der spanische Keeper aber klären.

28. Minute: Der Ball in East Rutherford rollt wieder.

Argentinien giftig, Spanien noch zu ungefährlich

Mehr Kampf als Kunst: Spanien und Argentinien schenken sich im WM-Finale bislang ganz wenig. © Tom Weller/dpa

25. Minute: Und damit sind wir bei der ersten Hydration Break angelangt. Drei Minuten Trinkpause.

23. Minute: Cucurella setzt sich auf der linken Seite durch und holt gegen De Paul die nächste Ecke heraus. Die fängt Emi Martinez aber ohne jegliche Probleme ganz sicher ab.

22. Minute: Messi hat mal ein bisschen Platz und treibt das Leder nach vorn, Gonzalez verarbeitet seinen Pass dann aber nicht gut. Ist aber nicht ganz so tragisch, weil er zuvor eh im Abseits stand.

19. Minute: Die Grätsche von Mac Allister war wohl ein Vorbote, denn die Argentinier werden nun immer giftiger, langen grober hin. Den Iberern gefällt das auch spielerisch gar nicht. Aus dem ganz kurzen spanischen Klammergriff haben sich die Scaloni-Jungs ohnehin längst befreit, eine echte eigene Torchance fehlt allerdings weiterhin.

17. Minute: De Paul bringt einen Freistoß am Mittelkreis im hohen Bogen in den spanischen Sechzehner, wo Nico Gonzalez aber knapp nicht mehr rankommt.

14. Minute: Mac Allister langt im Mittelfeld sehr rustikal gegen Dani Olmo hin, kommt aber um die Gelbe Karte herum. Da lässt Schiri Vincic Gnade vor Recht ergehen. Man kann nur hoffen, dass ihm diese Linie im Laufe der Partie nicht noch auf die Füße fällt.

13. Minute: Die bringt zwar nichts ein, dennoch bleibt die Furia Roja jetzt am Drücker. Für Argentinien wird es - so aktuell der Eindruck - der erwartete Defensivkampf.

12. Minute: Fabian Ruiz flankt aus dem linken Halbfeld in den Sechzehner, wo Lisandro Martinezziemlich unorthodox mit der Hacke zur Ecke klärt. Die erste des Spiels.

10. Minute: Nach knapp drei turbulenten Minuten bringen die Südamerikaner wieder Ruhe ins Match. Aber Spanien sucht bei jeder Balleroberung bereits zielstrebig den Weg in die Offensive.

6. Minute: Spanien erhöht früh die Schlagzahl, wieder kann Yamal auf seiner rechten Seite fast aufs Tor schießen, der Versuch wird aber noch abgeblockt. Im direkten Gegenzug klärt Keeper Unai Simon einen langen Ball auf Messi.

Lamine Yamal hat die erste gute Chance im WM-Finale

5. Minute: Fast das 1:0 für Spanien! Yamal drängt über rechts in den Sechzehner, will dann eigentlich Olmo bedienen, doch die Kugel prallt zu ihm zurück. Beim Abschluss aus spitzem Winkel wird der Youngster dann entscheidend gestört, weshalb sein Schuss in die Arme von Martinez tropft.

4. Minute: Jetzt ist Argentinien am Zug und lässt zunächst die Kugel laufen. Die Albiceleste ist um Sicherheit bemüht, dann unterläuft ihnen aber doch ein Fehlpass ins Aus. Wir befinden uns in der berühmten Abtastphase.

2. Minute: Spanien traut sich das erste Mal nach vorn, verliert dann aber den Ball und foult in Person von Pedro Porro.

Das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien ist unterwegs!

Anstoß: Ab geht die Post! Das größte Spiel des Weltfußballs läuft - in mindestens 90 Minuten wissen wir, wer sich die WM-Krone aufsetzt. Argentinien stößt an.

20.59 Uhr: Alle Kaderspieler stehen jetzt auf dem Rasen - auch das ist zu diesem Turnier ja neu - womit nun die Nationalhymnen erklingen. Spanien macht den Anfang.

20.56 Uhr: Nun deutet sich doch noch an, dass heute tatsächlich auch Fußball gespielt wird. Beide Mannschaften stehen bereit und werden gleich einlaufen.

20.52 Uhr: Der goldene WM-Pokal hat den Weg auf den Rasen gefunden, direkt im Anschluss taucht Tom Cruise auf und hält eine Rede zur Weltmeisterschaft. Ihm hat das Turnier offenbar gefallen.

20.50 Uhr: Es bleibt musikalisch. Robbie Williams und Nicole Scherzinger greifen jetzt zum Mikrofon für die offizielle FIFA-WM-Hymne "Desire".

20.47 Uhr: Nach kurzen Umbauarbeiten ertönt nun die US-amerikanische Nationalhymne, gesungen von Jennifer Hudson.

20.40 Uhr: Das MetLife Stadium in East Rutherford ist langsam aber sicher gut gefüllt, das war zur WM-Abschlussshow vor einer Stunde noch nicht wirklich der Fall. 82.5000 Zuschauer passen in die Arena westlich von New York, in der sonst die Giants und Jets American Football spielen.

19. Juli, 20.35 Uhr: Schnappt sich Lionel Messi noch die Krone des WM-Torschützenkönigs?

Kylian Mbappé hat im Spiel um Platz drei vorgelegt: Mit zehn Toren thront der Franzose aktuell an der Spitze im Rennen um den Goldenen Schuh der WM. Lionel Messi steht bei acht Treffern. Der Titel des besten WM-Torschützen fehlt der argentinischen Lichtgestalt tatsächlich noch in seiner Karriere, dazu muss heute aber eine Glanzleistung her. Bei Torgleichheit bekommen übrigens nicht beide Spieler die Auszeichnung, stattdessen zieht die FIFA noch andere Parameter heran. Zunächst würden die Assists zählen, als nächstes die absolvierten Minuten, wobei der Kicker mit weniger Minuten gewinnt. Bei den Vorlagen liegen Mbappé und Messi mit jeweils vier gleichauf. La Pulga müsste also entweder drei Tore oder einen Doppelpack inklusive Assist aufs grüne Parkett bringen. Bei den Minuten wird es eng, Messi würde aber auch ein Zweierpack mit maximal 56 gespielten Minuten inklusive Nachspielzeit genügen. Mbappé könnte auf der anderen Seite der erste Spieler der Geschichte werden, der den Goldenen Schuh zweimal - noch dazu zweimal hintereinander - abstaubt. Den Torrekord bei einer einzigen WM hält übrigens immer noch sein Landsmann Just Fontaine, der 1958 satte 13 Treffer erzielte.

Lionel Messi kann neben dem WM-Pokal heute auch noch den Goldenen Schuh einsacken. Einfach wird das aber nicht. © Tom Weller/dpa

19. Juli, 19.54 Uhr: Lionel Scaloni überrascht mit Argentiniens Anfangsformation

Jetzt ist auch die Startelf der Argentinier bekannt - und bei der sorgt Nationalcoach Luis Scaloni durchaus für einige Überraschungen. Der 48-jährige Trainer der Albiceleste nimmt im Vergleich zum Halbfinale nämlich gleich drei Veränderungen vor. Der ehemalige Stuttgarter Nico Gonzalez kommt zu seinem ersten WM-Start überhaupt und ersetzt Giuliano Simeone, De Paul und Montiel beginnen außerdem für Paredes und Molina. Argentinien: E. Martínez – Montiel, L. Martínez, Romero, Tagliafico – Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández – Nico Gonzalez, Alvarez, Messi

Nico Gonzalez (l.) darf im Finale erstmals bei dieser WM von Beginn an ran. © Georg Hochmuth/APA/dpa

19. Juli, 19.41 Uhr: Die Abschlusszeremonie beginnt!

In diesem Moment startet die Abschlusszeremonie der WM 2026. Damit nicht alle Stars in die Halbzeit gequetscht werden müssen, haben sich die Veranstalter offenbar etwas einfallen lassen. Die Weltmeisterschaft wird jetzt unter anderem mit YouTuber "Speed" abgeschlossen, anschließend wird aber das WM-Finale zeremoniell eröffnet. Und die Halbzeit-Show gibt es ja ebenfalls noch. Vielleicht kommen die 82.500 Zuschauer im MetLife Stadium ja so auf ihre horrenden Ticketkosten.