Es wird eng für den Skandal-Präsidenten: Verband wendet sich ab, die Justiz reagiert!

Madrid (Spanien) - Die Luft für Luis Rubiales (46) wird immer dünner. Am Montag wandte sich nicht nur der spanische Verband RFEF infolge des Kuss-Eklats beim WM-Finale der Frauen von seinem Präsidenten ab, die Staatsanwaltschaft öffnete sogar die Tür für ein juristisches Nachspiel.

Die RFEF stärkte ihrem gescholtenen Chef trotz heftigen Gegenwindes lange den Rücken und hatte die betroffene Weltmeisterin in einer Erklärung sogar der Lüge bezichtigt .

Darüber hinaus hätten die Vertreter den Interimspräsidenten Pedro Rocha (68) ermahnt, das im Vorfeld an die FIFA und UEFA übersendete Statement bezüglich der Aussagen von Jennifer Hermoso (33) unverzüglich zurückzuziehen.

Man werde die entsprechenden Gremien dazu anhalten, eine "tiefgreifende und baldige Umstrukturierung der strategischen Positionen des Verbandes vorzunehmen, um den Weg für eine neue Phase in der Führung des spanischen Fußballs zu ebnen".

Das Komitee des RFEF erklärte in einer offiziellen Mitteilung, dass die jüngsten Ereignisse und die "inakzeptable Verhaltensweise" das "Image des spanischen Fußballs schwer beschädigt" habe.

Nach einer mehrstündigen Sitzung forderten die Regionalverbände am Abend den sofortigen Rücktritt des Skandal-Funktionärs.

Anlass der Justiz-Maßnahme sei die "eindeutige öffentliche Erklärung" von Hermoso gewesen. Die 33-jährige WM-Heldin hatte in einem selbst verfassten Statement klargestellt, dass sie "zu keinem Zeitpunkt" ihre Einwilligung erteilt habe und der Kuss "niemals einvernehmlich" gewesen sei.

Die spanische Staatsanwaltschaft vermeldete am Montag nämlich auch, dass Vorermittlungen gegen den Ex-Profi eingeleitet worden seien. Die Untersuchung soll demnach zeigen, ob es sich bei dem Kuss um einen "sexuellen Übergriff" gehandelt hat.

"Man muss sich nur mal vorstellen, Angela Merkel hätte 2014 Philipp Lahm so geküsst. Da wäre die Hölle los gewesen bzw. das ist einfach unvorstellbar und sagt damit alles", erklärte die Politikerin bei einem Spiel von Turbine Potsdam.

Schon am Sonntag hatte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (42, Die Grünen) das Verhalten des Verbandschefs bemängelt.

Es gebe "weiterhin ein kritisches Problem des Sexismus im Sport und wir hoffen, dass die spanischen Behörden und die spanische Regierung dieses Problem auf eine Weise angehen, die die Rechte aller Sportlerinnen respektiert", so der Franzose weiter.

Stéphane Dujarric (58), Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres (74), sagte bei einem Treffen in New York: "Wie schwierig ist es, jemanden nicht auf die Lippen zu küssen?"

In seiner Heimat gab es allerdings auch Zuspruch für Rubiales. Nachdem sich seine Mutter in eine Kirche eingesperrt hatte und in einen Hungerstreik getreten war, versammelten sich rund 200 Menschen vor dem Gotteshaus und demonstrierten gegen die "Jagd" auf den Funktionär, wie die Nachrichtenagentur Europa Press berichtete.