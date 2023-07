Sie sind das Traumpaar der Frauen-WM, aber kämpfen als Gegnerinnen um den Titel!

Australien/Neuseeland - Ihr Kuss bei der WM 2019 ging um die Welt, seitdem gelten Pernille Harder (30) und Magdalena Eriksson (29) als das Traumpaar des Frauenfußballs . Auch sportlich sind sie mit Vorliebe gemeinsam unterwegs, doch beim laufenden Turnier in Australien und Neuseeland konkurrieren sie um den großen Titel.

"Ich mag das nicht besonders, aber nur weil Magda so eine starke und kompromisslose Verteidigerin ist", erklärte die Dänin gegenüber fifa.com .

So kam es auch dazu, dass sich das Paar auf dem Platz gegenüberstand. Im Halbfinale der Champions-League-Saison 2017/18 machte Defensivspezialistin Eriksson ihrer Freundin das Leben schwer, am Ende zog Torjägerin Harder aber ins Endspiel ein.

Anfang 2017 trennten sich ihre Wege jedoch zunächst, denn Harder wechselte im Januar nach Deutschland zum VfL Wolfsburg, ein halbes Jahr später heuerte ihre Partnerin derweil beim FC Chelsea in England an.

Offensivakteurin Harder will mit den erstmals seit 2007 wieder für eine Weltmeisterschaft qualifizierten Däninnen nämlich für eine Überraschung sorgen, während Verteidigerin Eriksson und die Schwedinnen sich traditionell gute Chancen auf die Krone ausrechnen.

Bei der Weltmeisterschaft 2023 wird Pernille Harder (30, r.) das Trikot der dänischen Nationalmannschaft tragen und mit ihrer Freundin Magdalena Eriksson (29) um die WM-Krone streiten. © VALERY HACHE / AFP

Doch die räumliche Distanz war auf Dauer wohl nicht auszuhalten, denn im Sommer 2020 zog es die offensive Mittelfeldspielerin für die damalige Rekordablöse von 350.000 Euro ebenfalls zu den "Blues" aus London.



Und das Paar wird auch künftig Seite an Seite spielen. Kürzlich wechselten beide im Doppelpack zum FC Bayern München, wo sie jeweils bis 2026 unterschrieben haben.

Zunächst treten sie bei der Frauen-WM 2023 aber noch mal als Gegnerinnen an. Allerdings könnte es erst im Finale zu einem direkten Aufeinandertreffen kommen. Den Grundstein dafür haben beide Nationalkickerinnen bereits gelegt.

Die Schwedinnen starteten in der Gruppe G mit einem 2:1-Sieg gegen Südafrika in den prestigeträchtigen Wettbewerb, Dänemark durfte sich in der Gruppe G über einen späten 1:0-Erfolg über China freuen.