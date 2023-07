Hoffnungsvolles US-Fußball-Talent (20) tot aufgefunden

Die Spielerin wurde Medienberichten zufolge bereits am Montag in ihrem Haus von Las Cruces leblos aufgefunden. Wenig später konnten Rettungskräfte nur noch ihren Tod feststellen.

Die talentierte Spielerin half ihrem Team, den ersten Konferenztitel in der Geschichte der Uni zu holen. © Screenshot/Instagram/thaliachaverriabsa

Die Verantwortlichen sprachen der Familie und Freunden ihr Beileid aus.

Um sie trauert auch ihre Freundin Gianna Valentii, sie spielten gemeinsam an der Universität Fußball und verliebten sich ineinander.

Erst vor Kurzem hatte Gianna Bilder von der gemeinsamen Geburtstagsfeier gepostet, am 2. Juli war Chaverria 20 Jahre alt geworden.

Im Sommer wäre die junge Frau in ihre dritte Saison beim Aggies Frauenfußball-Team gegangen.

Sie hatte in ihrem zweiten Jahr an der Uni großen Anteil an ersten Konferenztitel in der Geschichte der Schule. So stand sie von allen Spielerinnen am viertmeisten auf dem Platz.

Chaverria hinterlässt neben ihren Eltern auch zwei Brüder und ihre Hunde.