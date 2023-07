300 Millionen Euro, damit er eine Saison bleibt! Dieser Klub dreht völlig durch

Paris (Frankreich) - Der Wahnsinn kennt einfach kein Ende. Der saudische Klub Al-Hilal ist doch tatsächlich bereit, 300 Millionen Euro Ablösesumme für Kylian Mbappé (24) an Paris Saint-Germain zu überweisen.

Kylian Mbappé (24) zählt zu den bestbezahlten Sportlern der Welt. Er könnte bald, was das angeht, die Konkurrenz abhängen. © Alain JOCARD/AFP

Dem Guardian zufolge wären die Saudis sogar damit einverstanden, wenn der Franzose dann nur eine Saison in der Wüste bleibt!

Obendrauf würde Mbappé freilich noch ein nettes Gehalt bekommen.

Derselbe Klub hatte bereits Lionel Messi (36) ein Angebot von 400 Millionen Euro pro Jahr gemacht, aber der Argentinier entschied sich für Inter Miami und David Beckham (48).

Messi ist aber fast Rentner. Mbappé ist in der Blütezeit seines Schaffens und sollte dementsprechend teurer sein.

Es gilt zwar als unwahrscheinlich, dass Mbappé in die unbedeutende Erstliga in Saudi-Arabien wechselt, aber Geld hat schon so vieles möglich gemacht.

Der PSG-Boss Al-Khelaifi (49) kündigte unlängst an, dass er es unmöglich zulassen könne, dass Mbappé in einem Jahr Paris ablösefrei verlässt. "Das können wir nicht tun", sagte er auf einer Pressekonferenz.