Mbappé-Beben in Paris: PSG streicht Superstar aus dem Kader!

Paris - Am späten Freitagabend veröffentlichte Paris Saint-Germain den Kader für die anstehende Vorbereitungs-Tour durch Asien. Einen Namen suchten die Fans des französischen Spitzenklubs auf der Liste allerdings vergeblich. Ausgerechnet Superstar Kylian Mbappé (24) darf nicht mitreisen.

Somit besteht nur noch in der laufenden Transferphase sowie im Winter die Chance, den Goalgetter zu Geld zu machen.

Mbappé hatte im vergangenen Monat angekündigt, seinen im Sommer 2024 auslaufenden Kontrakt an der Seine nicht zu verlängern . Das wäre für den 24-jährigen Stürmer per Spieleroption möglich gewesen.

Kylian Mbappé (24, l.) beim PSG-Training mit seinem Bruder Ethan (16). © JULIEN DE ROSA / AFP

Bei der Vorstellung des neuen Trainers Luis Enrique (53) Anfang Juli stellte PSG-Boss Nasser Al-Khelaïfi (49) seinem Superstar dennoch ein Ultimatum.

"Er muss sich nächste Woche oder maximal in zwei Wochen entscheiden. Und wenn er keinen neuen Vertrag unterschreiben will, ist die Tür offen", so der katarische Geschäftsmann.

Seitdem blieb es ruhig, nun erhöht der Ligue-1-Vertreter offenbar weiter den Druck.

Die Königlichen aus Madrid können sich die kolportierten 200 Millionen Euro für den Offensivmann - insbesondere nach der Verpflichtung von Jude Bellingham (20) - in diesem Jahr aber höchstwahrscheinlich nicht mehr leisten.

Abhilfe könnte der saudische Klub Al-Hilal schaffen. Nach Informationen von Foot Mercato würde der Verein die Gelegenheit gern nutzen und Mbappé in den Wüstenstaat locken.

Dabei könnte es sich auch um eine Übergangslösung handeln, bis dem Engagement bei Real nichts mehr im Weg steht. Im aktuellen Wechselfenster sicherte sich der 18-fache Meister der Saudi Pro League bereits die Dienste von Kalidou Koulibaly (32), Rúben Neves (26) sowie Sergej Milinković-Savić (28).

Derweil bastelt PSG an der eigenen Zukunft und möchte dabei auf den Namen Mbappé offenbar nicht verzichten, denn mit Ethan Mbappé tritt immerhin der 16-jährige Bruder des Top-Stürmers die Reise ins Trainingslager nach Japan und Südkorea mit an.