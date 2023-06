5,8 Milliarden Euro! Manchester United offenbar verkauft

Manchester - Seit Monaten ist Manchester United ein Objekt der Begierde für Milliardäre. Die US-amerikanische Glazer-Familie, bisheriger Eigentümer des englischen Rekordmeisters, kündigte im November letzten Jahres an, den Klub verkaufen zu wollen. Ein Wettbieten um einen der wertvollsten Klubs der Welt begann.

Es wirkt nun also, als sei der Bruder des Emirs nur ein Strohmann, um die UEFA-Regeln zu umgehen.

Auch der Emir äußerte Interesse an Manchester United . Die UEFA-Regularien verbieten ihm jedoch den Erwerb des englischen Traditionsklubs wegen seines Investments in Paris.

Die letzte Meisterschaft des englischen Rekordmeisters liegt bereits über 10 Jahre zurück. (Archivbild) © DARREN STAPLES / AFP

Eine offizielle Stellungnahme des Klubs oder des neuen Eigentümers gibt es noch nicht.

Die Zeitung, die den Verkaufsabschluss meldete, gehört jedoch Jassim bin Jaber Al Thani (63), dem Vater des neuen Eigentümers und ehemaliges katarisches Staatsoberhaupt. Das Blatt dürfte also informiert sein.

Die Red Devils wären damit der dritte Klub der Premier League in arabischen Händen. Der Hauptanteilseigner von Newcastle United ist bereits Mohammed bin Salman (37, Saudi-Arabien), der von Manchester City Mansour Al-Nahyan (52, Vereinigte Arabische Emirate).

Der frischgebackene Champions-League-Gewinner und Triple-Sieger Manchester City um Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola (52) steht vor erheblichen juristischen Problemen, weil sie mit dem vielen Geld aus der Wüste offenbar tricksen mussten, um die finanziellen Spielregeln der UEFA und Premier League einzuhalten. Ein Ausschluss aus der Premier League steht sogar im Raum!

In Deutschland hält die DFL währenddessen an der 50+1-Regel fest, was englische Verhältnisse unmöglich macht. Das wird von Fans zwar begrüßt, aber es gibt auch Stimmen, die davor warnen, international abgehängt zu werden.