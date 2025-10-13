Abreise-Krach in Nationalteam: Verband und Torwart überschütten sich mit Vorwürfen

Istanbul (Türkei) - Großer Zoff bei der türkischen Nationalmannschaft ! Der vierte Torhüter Berke Özer (25) soll aus Ärger darüber, dass er für das WM-Quali-Spiel am Samstagabend nicht berücksichtigt wurde, einfach eigenmächtig abgereist sein. Allerdings widerspricht der Schlussmann der Darstellung seines Verbands.

Berke Özer (25, r.) wechselte im Sommer für 4,5 Millionen Euro aus der Türkei nach Frankreich zu OSC Lille. © Filippo MONTEFORTE / AFP

Die "Mond-Sterne" schlugen nach dem 0:6 gegen Spanien in Bulgarien zurück und fuhren ihrerseits einen beeindruckenden 6:1-Erfolg ein, doch der Keeper des französischen Erstligisten OSC Lille saß währenddessen nur neben dem verletzten Stürmer Baris Yilmaz (25) auf der Tribüne.

Nationaltrainer Vincenzo Montella (51) berief dafür seine Keeper-Kollegen Ugurcan Cakir (29, Galatasaray), Mert Günok (36, Besiktas) und Altay Bayindir (27, Man United) in den Kader. Ein Umstand, der dem 25-Jährigen gar nicht geschmeckt haben soll.

Laut der türkischen Tageszeitung "Milliyet" betrat Özer nach der Rückreise aus Sofia zwar noch das Teamhotel in Istanbul, rund 15 Minuten später habe er aber wieder die Fliege gemacht - ohne Erlaubnis. "Ich bin gegangen, bitte verzeiht mir", soll er lediglich zwei Trainern geschrieben haben.

Der türkische Verband (TFF) bestätigte den ungenehmigten Abflug am Sonntag und reagierte umgehend mit einem Statement.

"Wie bereits mehrfach betont wurde, steht die Verantwortung und Ehre, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen, über allem anderen. Unsere Nationalmannschaft ist ein Ganzes, das unabhängig von einzelnen Personen die Ehre des Landes repräsentiert", hieß es darin.